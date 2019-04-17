Какой аромат лучше всего отражает ваш характер

Источник материала: Flytothesky





С каким запахом у вас ассоциируется оранжевый цвет? Скорее всего, с запахом апельсина, верно? Это кажется таким очевидным, словно прописная истина. А знали ли вы, что точно так же запахи можно подобрать и под характер человека, просто эта связь не будет настолько явной? Редакция Flytothesky.ru предлагает вам небольшой тест, в ходе которого мы подберем для вас аромат, идеально отражающий вашу личность. Заинтриговали?

Пройдите также:

Цветовой тест на самую яркую черту характера