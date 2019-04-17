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Какой аромат лучше всего отражает ваш характер
18.04.2019 09:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
С каким запахом у вас ассоциируется оранжевый цвет? Скорее всего, с запахом апельсина, верно? Это кажется таким очевидным, словно прописная истина. А знали ли вы, что точно так же запахи можно подобрать и под характер человека, просто эта связь не будет настолько явной? Редакция Flytothesky.ru предлагает вам небольшой тест, в ходе которого мы подберем для вас аромат, идеально отражающий вашу личность. Заинтриговали?
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С каким запахом у вас ассоциируется оранжевый цвет? Скорее всего, с запахом апельсина, верно? Это кажется таким очевидным, словно прописная истина. А знали ли вы, что...
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