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Что отличает настоящих друзей от токсичных

19.04.2019 13:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Настоящие друзья. Что их характеризует? Как понять, что ваш друг не носит маску и не скрывает за ней токсичного человека?

Что отличает настоящих друзей от токсичных

Друг познается в беде. Этому нас учили с самого детства, но мы все равно совершаем ошибки при выборе окружения. Предательство, недопонимание, расстояние – лишь некоторые вещи, которые разрушают дружбу. Однако есть ситуации, когда за другом скрывается ваш враг, пусть он и сам не подозревает этого. Токсичных друзей заметить непросто: мы не понимаем, что именно они портят нашу жизнь. Это псевдоприятели, которые хотят получить от вас выгоду. Они просят помощи, когда им это необходимо, но никогда не помогут, если вы будете нуждаться в этом.

1. Истинные друзья празднуют ваши победы

Когда вы достигнете чего-то, настоящие друзья поддержат вас и будут праздновать с вами. Токсичные друзья будут завидовать вам и негодовать. Они найдут способ избежать празднества или будут отмалчиваться в стороне. Они не радуются вашим достижениям, и это можно заметить по выражению их лиц.

Что отличает настоящих друзей от токсичных

2. Токсичные люди отнимают у вас много времени

Бывают моменты, когда хочется побыть одному. В частности, когда вам хочется отстраниться от всех, чтобы выполнить важную работу. Настоящие друзья поймут вас и дадут вам заняться своими делами, токсичные же не оставят вас в покое. Они будут отнимать у вас время, и в итоге вы не сможете сделать ничего продуктивного.

3. Певдодрузья звонят только тогда, когда им нужна помощь

Это всегда бросается в глаза. Истинный друг может позвонить вам без причины, просто узнать, все ли у вас хорошо. Псевдодрузья звонят вам лишь тогда, когда им что-то от вас нужно. Лучший вариант – поставить их на место. Не позволяйте никому использовать себя.

4. Токсичные друзья настраивают вас против других

Настоящий друг не будет возражать, если вы проводите с кем-то время, даже если им не нравятся эти люди. Они понимают, что вы разные и у вас разные взгляды на других. Они, конечно, могут дать вам совет, если вы общаетесь действительно с плохими людьми, но не больше. Токсичные же друзья будут откровенно настраивать вас против других.

Что отличает настоящих друзей от токсичных

5. Токсичные друзья пытаются вас контролировать

Дружба – отношения, в которых редко нужно искать компромиссы. Если вас постоянно пытаются контролировать, менять, то такие отношения не пойдут вам на пользу. Настоящий друг примет вас таким, какой вы есть, и никогда не попытается манипулировать вами.

6. Настоящие друзья внимательны к вашим чувствам

Если вы сделали что-то неправильно, настоящие друзья помогут вам осознать ошибку, но все равно поддержат вас. Они беспокоятся о ваших чувствах. Токсичные люди заставят вас чувствовать себя еще хуже.

7. Токсичные друзья не следят за своим поведением

Они могут не уважать вас, они часто злятся и выплескивают негатив на вас. Они зациклены на своем эго. Все, что вы можете сделать, это уйти от них как можно быстрее.

Что отличает настоящих друзей от токсичных

8. Настоящие друзья получают удовольствие от общения

Даже если у вас возникают разногласия, настоящий друг будет рад обсудить с вами этот вопрос без каких-либо криков. Токсичные люди будут преследовать одну цель: выиграть спор и доказать свою правоту. Они будут разочарованы, если им не удастся вас переубедить.

Текст: Flytothesky.ru

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Настоящие друзья. Что их характеризует? Как понять, что ваш друг не носит маску и не скрывает за ней токсичного человека? Друг познается в беде. Этому нас учили с...
 
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