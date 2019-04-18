Что отличает настоящих друзей от токсичных

Источник материала: Flytothesky

Настоящие друзья. Что их характеризует? Как понять, что ваш друг не носит маску и не скрывает за ней токсичного человека?





Друг познается в беде. Этому нас учили с самого детства, но мы все равно совершаем ошибки при выборе окружения. Предательство, недопонимание, расстояние – лишь некоторые вещи, которые разрушают дружбу. Однако есть ситуации, когда за другом скрывается ваш враг, пусть он и сам не подозревает этого. Токсичных друзей заметить непросто: мы не понимаем, что именно они портят нашу жизнь . Это псевдоприятели, которые хотят получить от вас выгоду. Они просят помощи, когда им это необходимо, но никогда не помогут, если вы будете нуждаться в этом.

1. Истинные друзья празднуют ваши победы

Когда вы достигнете чего-то, настоящие друзья поддержат вас и будут праздновать с вами. Токсичные друзья будут завидовать вам и негодовать. Они найдут способ избежать празднества или будут отмалчиваться в стороне. Они не радуются вашим достижениям, и это можно заметить по выражению их лиц.





2. Токсичные люди отнимают у вас много времени

Бывают моменты, когда хочется побыть одному. В частности, когда вам хочется отстраниться от всех, чтобы выполнить важную работу. Настоящие друзья поймут вас и дадут вам заняться своими делами, токсичные же не оставят вас в покое. Они будут отнимать у вас время, и в итоге вы не сможете сделать ничего продуктивного.

3. Певдодрузья звонят только тогда, когда им нужна помощь

Это всегда бросается в глаза. Истинный друг может позвонить вам без причины, просто узнать, все ли у вас хорошо. Псевдодрузья звонят вам лишь тогда, когда им что-то от вас нужно. Лучший вариант – поставить их на место. Не позволяйте никому использовать себя.

4. Токсичные друзья настраивают вас против других

Настоящий друг не будет возражать, если вы проводите с кем-то время, даже если им не нравятся эти люди. Они понимают, что вы разные и у вас разные взгляды на других. Они, конечно, могут дать вам совет, если вы общаетесь действительно с плохими людьми, но не больше. Токсичные же друзья будут откровенно настраивать вас против других.





5. Токсичные друзья пытаются вас контролировать

Дружба – отношения, в которых редко нужно искать компромиссы. Если вас постоянно пытаются контролировать, менять, то такие отношения не пойдут вам на пользу. Настоящий друг примет вас таким, какой вы есть, и никогда не попытается манипулировать вами.

6. Настоящие друзья внимательны к вашим чувствам

Если вы сделали что-то неправильно, настоящие друзья помогут вам осознать ошибку, но все равно поддержат вас. Они беспокоятся о ваших чувствах. Токсичные люди заставят вас чувствовать себя еще хуже.

7. Токсичные друзья не следят за своим поведением

Они могут не уважать вас, они часто злятся и выплескивают негатив на вас. Они зациклены на своем эго. Все, что вы можете сделать, это уйти от них как можно быстрее.





8. Настоящие друзья получают удовольствие от общения

Даже если у вас возникают разногласия, настоящий друг будет рад обсудить с вами этот вопрос без каких-либо криков. Токсичные люди будут преследовать одну цель: выиграть спор и доказать свою правоту. Они будут разочарованы, если им не удастся вас переубедить.

Текст: Flytothesky.ru

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