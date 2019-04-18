15 полезных сайтов для обучения и саморазвития

Источник материала: Flytothesky

Порой совсем не хватает времени или средств для того, чтобы записаться на какие-нибудь курсы. А свободное время хочется вкладывать во что-то новое и развивающее. Мы предлагаем вашему вниманию полезные сайты, которые помогут выучить иностранные языки, обучиться искусству фотографии или углубиться в знания определенной тематики.





1. Сoursera

Сайт сотрудничает с мировыми университетами, которые предлагают вам либо платные, либо бесплатные курсы на разные тематики. А также здесь вы можете получить сертификат в конце любых курсов, но за дополнительную плату.





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2. Udemy

Уникальность данной платформы заключается в том, что пользователи могут играть две роли: как преподавателя, так и ученика. Ко всему прочему, среди преподавателей вы можете встретить даже известнейших мировых личностей. А вот тематика здесь связана с IT: веб-разработка, дизайн, программирование.





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3. Универсариум

Это российская платформа с бесплатными лекциями преподавателей российских вузов. Здесь вы можете не только прослушивать лекции, но и решать тесты, делать домашние задания и проходить аттестацию.





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4. TED

Это конференция, известная во всём мире, собирающая спикеров, которые делятся с аудиторией информацией и идеями на различные тематики. Кстати, сам сайт англоязычный. Но есть и русские блоги и каналы на YouTube , где вы сможете прослушать видео с русской озвучкой.





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5. Khan Academy

Если коротко, то это онлайн-библиотека, в которой собран интерактивный контент на самые разные темы. Всё показано на примерах, занимает не больше 15 минут и помогает освоить новые предметы и дисциплины.





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6. edX

Сразу предупреждаем – платформа англоязычная. Была разработана двумя величайшими вузами – Гарвардским университетом и Массачусетским Технологическим Институтом. Кстати, зачастую курсы бесплатные и не предполагают каких-либо вступительных экзаменов или тестов. Дисциплины разные, так что каждый может найти себе что-то по вкусу.





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7. Zooniverse

Сразу говорим: сайт для тех, у которого с английским нет проблем. Это огромнейший портал, на котором собрана информация об окружающим мире . Здесь любители науки могут поучаствовать в разных, например, климатических исследованиях.





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8. Snapguide

Не знаете, как что-то сделать своими руками? Многие полезные сайты предоставляют возможность научиться. И этот ресурс один из таких. Пошагово, с картинками и полным описанием вы сможете продвигаться и учиться самостоятельно создавать креативные вещи. Если есть вопросы – всегда можно задать их в комментариях.





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9. Duolingo

Скорее всего, вы уже слышали об этом сайте. Всегда мечтали выучить язык с нуля, не затрачивая при этом много усилий? Всё просто: решайте задания, набирайте очки, проходите к следующему уровню и так дальше. Всё быстро и интерактивно.





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10. Lingvist

Ещё один сервис по изучению иностранных языков, который гарантирует его освоение за 200 часов. Всё построено на технике быстрого запоминания: вы читаете тексты, слушаете аудио и учите слова. Фишка в том, что сайт совершенно бесплатный, но какой эффективный!





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11. Drawspace

Невероятно крутой сервис, который научит вас рисовать. За вами остаётся только выбрать картинку. А также подготовить материалы для рисования и приступить к поэтапному обучению.





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12. Cambridge in Colour

Возможно, среди вас есть фотографы, которые хотят улучшить свои навыки? Возможно, вам нужны советы по съёмке? Или вы хотите обучиться редактированию фотографий? Пожалуйста, сервис разработан специально для вас!





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13. Teoria Music Theory

Сервис прост и интересен. Здесь вы сможете получить базовые знания по теории и практике музыки . Но есть одна заминка – сайт англоязычный.





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14. Google Art Project

Это одна из самых крупных интернет-платформ, на которой в цифровом виде размещены настоящие произведения искусства. Прогуляйтесь по музеям мира, сидя дома за чашечкой чая. Почему бы и нет?





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15. Photo Monster

Немногие классные и полезные сайты существуют на русском языке. Однако этот сайт предоставляет информацию по искусству фотографии именно на русском. И неважно, профессионал вы или новичок, сервис будет полезен абсолютно всем!





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Текст: Flytothesky.ru

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