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Уютные домашние тапочки с Aliexpress

19.04.2019 14:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Что мы предлагаем гостям сразу, как только они переступают через порог нашего дома? Домашние тапочки. Несмотря на то, что они не кажутся такой уж важной или обязательной частью дома, они есть у каждого. К тому же тапки ассоциируются с чем-то неизменно родным, создавая теплую и уютную атмосферу. Именно по этой причине мы предлагаем вам эту подборку тапочек с Aliexpress, которые обязательно понравятся вам и вашей семье.

1. Тапочки с драконом

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Эти милые мягкие тапочки понравятся тем, кто любит носить темный цвет, чтобы не предавать свой стиль даже дома. А благодаря своему универсальному размеру они подойдут на ногу любого размера.

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2. Пушистые тапочки с акулой

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Эти очаровательные тапочки влюбят в себя с первого взгляда. Мягкая и пушистая ткань, из которой они пошиты, придает незаменимое ощущение домашнего уюта.

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3. Тапки-единорожки

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Эти домашние тапочки могут стать отличным подарком для девушки, ведь они всем своим видом настраивают на позитив. Согласитесь, что выглядят они просто сказочно!

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4. Тапки с котиками

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Эти милые тапки не будут шокировать ваших гостей невероятными формами, но помогут создать расслабленную и домашнюю атмосферу.

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5. Оригинальные домашние шлепанцы

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Эти шлепанцы отличаются своим необычным дизайном, который сразу выделяет их на фоне остальных. Вряд ли вы найдете что-то подобное где-нибудь еще.

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6. Зимние тапки-валенки

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Эти мягкие теплые домашние тапочки-валенки спасут ваши ноги во время морозов. В них вам будет уютно и комфортно, где бы вы ни находились.

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7. Тапочки с зайцами

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Эти тапочки понравятся любителям всего нежного и пушистого. Милые мордашки кроликов еще долго будут радовать вас своими мягкими ушами и добрым взглядом.

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8. Тапки в виде песиков корги

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Эти домашние тапочки сразу привлекают внимание своим интересным и невероятно милым дизайном. Собачьи мордочки заставят вас улыбнуться даже в самый грустный день.

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9. Тапки в виде когтистых лап

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Наверное, о таких тапках мечтал каждый. Так зачем отказывать себе в удовольствии, особенно когда оно стоит всего пару долларов?

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10. Тапочки-крокодилы

Уютные домашние тапочки с Aliexpress

Эти оригинальные тапки в форме крокодилов больше напоминают мягкие игрушки, нежели обувь. Тем не менее они очень удобные, пусть и выглядят так необычно.

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Что мы предлагаем гостям сразу, как только они переступают через порог нашего дома? Домашние тапочки. Несмотря на то, что они не кажутся такой уж важной или...
 
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