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Жизненные принципы привлекательных женщин
20.04.2019 19:00 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Порой смотришь на себя в зеркало и невольно задумываешься: «Вот вроде красивая, ухоженная и подтянутая, а толпы поклонников выстраиваются почему-то за той, которая далека от идеала». Почему так происходит? Почему, на первый взгляд, непримечательные женщины пользуются особой популярностью у противоположного пола? Какими жизненными принципами и установками пользуется привлекательная женщина?
10 принципов привлекательных женщин
1. Она любит себя
Главный секрет привлекательных женщин – это безусловная любовь к себе. Да, они наверняка понимают, что у них неидеальная внешность, но это не мешает им любить себя чистой и искренней любовью. Пока женщина не примет свою внешность, ей сложно будет привлечь к себе повышенное внимание мужчин.
2. Она любит людей
Как бы странно это ни звучало, но женщины, которые относятся с любовью к окружающим, всегда притягательны, в особенности для сильного пола. Это как эффект бумеранга: что отдаешь, то и получаешь в ответ.
3. Она всегда увлечена
Женщина интересна мужчинам тогда, когда у нее горят глаза. Она может получать наслаждение от своей работы или
4. Она знает себе цену
Привлекательная для мужчин женщина всегда выделяется своей манерой поведения. Она идет по жизни с высоко поднятой головой, при этом в ней нет ни капли манерности и высокомерия.
5. Она здорова
Такова правда жизни – мужчины всегда отдают предпочтение тем женщинам, которые полны
6. Она жизнерадостна
Еще один секрет привлекательных женщин – это любовь к своей жизни. Такая женщина излучает энергию и оптимизм, к ней тянутся окружающие, как к источнику света. Она заряжает мужчин позитивом и жизнерадостностью.
7. Она любит ухаживать за собой
Привлекательная женщина с особым трепетом относится к своему внешнему виду. Ей нравится посещать салоны красоты и делать домашние процедуры по уходу за лицом. Кроме того, она с удовольствием занимается совершенствованием своего тела с помощью спорта и правильного питания.
8. Она балует себя
Притягательную для мужчин женщину всегда отличает ее периодическое желание баловать себя. Она никогда не отказывается от подарков и сама с удовольствием тратит большие деньги на себя любимую. От нее вряд ли услышишь «Ну что вы, это слишком дорого для меня». Она всегда с благодарностью принимает то, что ей преподносят.
9. Она самодостаточна
Еще один секрет притягательных женщин состоит в том, что они никогда не привязываются к людям. У них настолько интересная и насыщенная жизнь, что они всегда находят, чем себя занять, в отличие от тех, кто судорожно следит за каждым движением мужчин и не дает им сделать лишнего шага в сторону.
10. Она не до конца раскрывается
Женщина, которая знает, как привлечь внимание мужчин, никогда не спешит раскрывать перед ними свою душу. Она сдержана и загадочна, немного непонятна окружающим, но в то же время интересна. Она умеет интриговать и оставлять после себя приятный шлейф послевкусия.
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Порой смотришь на себя в зеркало и невольно задумываешься: «Вот вроде красивая, ухоженная и подтянутая, а толпы поклонников выстраиваются почему-то за той, которая...
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