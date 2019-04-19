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Жизненные принципы привлекательных женщин

20.04.2019 19:00 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Порой смотришь на себя в зеркало и невольно задумываешься: «Вот вроде красивая, ухоженная и подтянутая, а толпы поклонников выстраиваются почему-то за той, которая далека от идеала». Почему так происходит? Почему, на первый взгляд, непримечательные женщины пользуются особой популярностью у противоположного пола? Какими жизненными принципами и установками пользуется привлекательная женщина?

Жизненные принципы привлекательных женщин

10 принципов привлекательных женщин

1. Она любит себя

Главный секрет привлекательных женщин – это безусловная любовь к себе. Да, они наверняка понимают, что у них неидеальная внешность, но это не мешает им любить себя чистой и искренней любовью. Пока женщина не примет свою внешность, ей сложно будет привлечь к себе повышенное внимание мужчин.

2. Она любит людей

Как бы странно это ни звучало, но женщины, которые относятся с любовью к окружающим, всегда притягательны, в особенности для сильного пола. Это как эффект бумеранга: что отдаешь, то и получаешь в ответ.

3. Она всегда увлечена

Женщина интересна мужчинам тогда, когда у нее горят глаза. Она может получать наслаждение от своей работы или хобби. Или, быть может, ее увлекает общение и знакомства с людьми. В ее глазах всегда виднеется азарт и влечение.

4. Она знает себе цену

Привлекательная для мужчин женщина всегда выделяется своей манерой поведения. Она идет по жизни с высоко поднятой головой, при этом в ней нет ни капли манерности и высокомерия.

5. Она здорова

Такова правда жизни – мужчины всегда отдают предпочтение тем женщинам, которые полны здоровья, энергии и сил. И это не удивительно. Каждый хочет видеть рядом с собой активного и жизнерадостного партнера.

Жизненные принципы привлекательных женщин

6. Она жизнерадостна

Еще один секрет привлекательных женщин – это любовь к своей жизни. Такая женщина излучает энергию и оптимизм, к ней тянутся окружающие, как к источнику света. Она заряжает мужчин позитивом и жизнерадостностью.

7. Она любит ухаживать за собой

Привлекательная женщина с особым трепетом относится к своему внешнему виду. Ей нравится посещать салоны красоты и делать домашние процедуры по уходу за лицом. Кроме того, она с удовольствием занимается совершенствованием своего тела с помощью спорта и правильного питания.

8. Она балует себя

Притягательную для мужчин женщину всегда отличает ее периодическое желание баловать себя. Она никогда не отказывается от подарков и сама с удовольствием тратит большие деньги на себя любимую. От нее вряд ли услышишь «Ну что вы, это слишком дорого для меня». Она всегда с благодарностью принимает то, что ей преподносят.

9. Она самодостаточна

Еще один секрет притягательных женщин состоит в том, что они никогда не привязываются к людям. У них настолько интересная и насыщенная жизнь, что они всегда находят, чем себя занять, в отличие от тех, кто судорожно следит за каждым движением мужчин и не дает им сделать лишнего шага в сторону.

10. Она не до конца раскрывается

Женщина, которая знает, как привлечь внимание мужчин, никогда не спешит раскрывать перед ними свою душу. Она сдержана и загадочна, немного непонятна окружающим, но в то же время интересна. Она умеет интриговать и оставлять после себя приятный шлейф послевкусия.

Текст: Flytothesky.ru

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Теги: знакомства
 
 
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