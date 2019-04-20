20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Каждое воскресение мы предоставляем вам новую порцию фотоискусства. Сегодняшний день не станет исключением. Мы отобрали самые необычные, яркие, эмоциональные и нестандартные снимки, которые хотим сегодня показать в нашей традиционной подборке. Если вы увлекаетесь фотографией, то здесь вы можете открыть для себя новые идеи и формы. Если вам просто близок этот вид искусства, то вы можете насладиться неповторимыми задумками авторов и их воплощениями в жизни. Итак, 20 лучших фото!

1. Степи. Фотограф Hector Mendez

2. На озере. Фотограф Wendy McKinlay

4. Теплый закат. Фотограф Vasilis Anastasiadis

5. Ледяное сердце. Фотограф Sergy Shaby

6. Ночная жизнь. Фотограф Den Bychkovsky

7. Природа. Фотограф Jeff Bernhardt

8. Вершины. Фотограф Francisco Medina Goiri

9. Поле. Фотограф Demetrio Bacaro

10. Зимняя прогулка. Фотограф Delcho Bakardzhiev

11. Мост. Фотограф Moncho

12. Полная луна. Фотограф Thomas Hoppe

13. Весна между чешскими вулканами. Фотограф Daniel Řeřicha

14. Вишневый фестиваль. Фотограф TSUNEO N

15. В первом ряду. Фотограф Francisco Gonzalez

16. Наблюдатель. Фотограф Alaskagirl

17. Подворотня. Фотограф Ramon Millet

18. Бирюзовый. Фотограф Cheng Fang

19. Радуга. Фотограф Aleksandr Koblov

20. Лесная речка. Фотограф Adam Wajner

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