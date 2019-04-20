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20 лучших фотографий недели
21.04.2019 20:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждое воскресение мы предоставляем вам новую порцию фотоискусства. Сегодняшний день не станет исключением. Мы отобрали самые необычные, яркие, эмоциональные и нестандартные снимки, которые хотим сегодня показать в нашей традиционной подборке. Если вы увлекаетесь фотографией, то здесь вы можете открыть для себя новые идеи и формы. Если вам просто близок этот вид искусства, то вы можете насладиться неповторимыми задумками авторов и их воплощениями в жизни. Итак, 20 лучших фото!
1. Степи. Фотограф
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