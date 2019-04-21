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6 игр в жанре визуальных новелл

22.04.2019 16:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Если вы устали от привычных компьютерных игр, где нужно с кем-то сражаться, добывать сокровища, строить империю, или вы вообще никогда не имели опыта с играми, то обратите внимание на визуальные новеллы, в которых нужно не просто нажимать на кнопочку, а реально проживать с персонажем его необычную историю.

6 игр в жанре визуальных новелл

Визуальные новеллы — это интерактивные игры (доступные на компьютере и смартфоне), в которых вы можете выбрать, каким героем быть, как поступить в тех или иных обстоятельствах. Более того, порой вы даже решаете, как окончится история. Этот игровой жанр появился в Японии. В основу заложен литературный текст, прописанный на экране, музыкальная часть и визуальные эффекты (чаще всего в стиле аниме).

1. Бесконечное лето

Игра полна тайн и загадок. Обычный парень, который живет простой, непримечательной жизнью, вдруг оказывается в странных обстоятельствах. Он уснул в автобусе в холодный день, а проснулся в середине жаркого лета. По сюжету игры парень хочет разобраться, что с ним случилось. Но никто из окружающих не может ему в этом помочь. Он оказался во вневременном измерении, полном хаоса. А вот ваша задача как игрока состоит в том, чтобы собрать подсказки и найти людей вокруг, которые помогут раскрыть секрет происшествия.

6 игр в жанре визуальных новелл

2. Врата Штейна

Ринтаро Окабе – яркий, амбициозный студент Токийского университета, который вместе с семью друзьями проводит все свободное время за разработкой необычных гаджетов. Итак, однажды он обнаруживает, что с помощью его последнего изобретения можно отправлять электронные письма в прошлое. Судьба мира оказывается в руках Окабе, как он ей распорядится? Кстати, эта игра, как и другие визуальные новеллы, позволяет на протяжении всей игры влиять на развитие и направление сюжета.

6 игр в жанре визуальных новелл

3. Амнезия: Воспоминания

Вся история связана с главной героиней – девушкой, которая вынуждена скрывать свою недавнюю потерю памяти. К тому же ей нужно разобраться в отношениях с пятью разными мужчинами (это и друг детства, и нынешний парень, и одногруппник и др.) из прошлой жизни, которую она забыла. В помощь появляется мальчик по имени Орион, который связан с ее разумом. Под его руководством девушка старается восстановить воспоминания, а вы вместе с ней.

6 игр в жанре визуальных новелл

4. Narcissu

Это история о неизлечимо больной девушке и парне. Это игра, наполненная болезнями и страданиями, лекарствами и побочными эффектами, живыми, которые не могут не умереть и умирающими, которые не могут не жить. По сюжету парень вместе с девушкой сбегают из больницы и отправляются в неопределенное путешествие. Они оба не хотят умирать ни дома, ни в хосписе. Сначала пара не имеет определенной цели поездки. Но потом девушка вспоминает про остров Авадзи, на котором растет много нарциссов. Он и становится их конечной целью. Обычно визуальные новеллы позволяют управлять сюжетом. Однако участник этой игры не может влиять на ее ход и на решения героев.

6 игр в жанре визуальных новелл

5. Левиафан: Последний день Декады

Это детективная история от лица жителя жестокой антиутопии, затронутой пандемией. Он аристократ по происхождению, усыновлен мужчиной, который убил его родителей. Участнику игры предстоит вести расследование и сражаться с самой опасной семьей Левиафана, на стороне которой все силы мира (и власть, и деньги, и магия, защищающая от врагов).

6 игр в жанре визуальных новелл

6. Katawa Shoujo (Девушки с ограниченными возможностями)

События в игре происходят в вымышленной школе Ямаку для детей-инвалидов, которая располагается в безымянном городе где-то в современной северной Японии. Игрок берет на себя роль Хисао Накаи. Это обычный мальчик, чья жизнь резко изменилась после сердечного приступа, вызванного долго дремлющей сердечной аритмией. Ему пришлось провести в больнице больше 4 месяцев. А вот потом он вынужден был перевестись в школу, которая специализируется на предоставлении образования и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями. А также, помимо Хисао, в игре будет 5 девушек с различными травмами, как физическими, так и психологическими. В ходе повествования Накаи придется осознать свое состояние и приспособиться к новой жизни.

6 игр в жанре визуальных новелл

Текст: Flytothesky.ru

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Если вы устали от привычных компьютерных игр, где нужно с кем-то сражаться, добывать сокровища, строить империю, или вы вообще никогда не имели опыта с играми, то...
 
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