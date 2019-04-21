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6 игр в жанре визуальных новелл
22.04.2019 16:27 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Если вы устали от привычных компьютерных игр, где нужно с кем-то сражаться, добывать сокровища, строить империю, или вы вообще никогда не имели опыта с играми, то обратите внимание на визуальные новеллы, в которых нужно не просто нажимать на кнопочку, а реально проживать с персонажем его необычную историю.
Визуальные новеллы — это интерактивные игры (доступные на компьютере и
1. Бесконечное лето
Игра полна тайн и загадок. Обычный парень, который живет простой, непримечательной жизнью, вдруг оказывается в странных обстоятельствах. Он уснул в автобусе в холодный день, а проснулся в середине жаркого лета. По сюжету игры парень хочет разобраться, что с ним случилось. Но никто из окружающих не может ему в этом помочь. Он оказался во вневременном измерении, полном хаоса. А вот ваша задача как игрока состоит в том, чтобы собрать подсказки и найти людей вокруг, которые помогут раскрыть секрет происшествия.
2. Врата Штейна
Ринтаро Окабе – яркий, амбициозный студент Токийского университета, который вместе с семью друзьями проводит все свободное время за разработкой необычных гаджетов. Итак, однажды он обнаруживает, что с помощью его последнего изобретения можно отправлять электронные письма в прошлое. Судьба мира оказывается в руках Окабе, как он ей распорядится? Кстати, эта игра, как и другие визуальные новеллы, позволяет на протяжении всей игры влиять на развитие и направление сюжета.
3. Амнезия: Воспоминания
Вся история связана с главной героиней – девушкой, которая вынуждена скрывать свою недавнюю потерю памяти. К тому же ей нужно разобраться в
4. Narcissu
Это история о неизлечимо больной девушке и парне. Это игра, наполненная болезнями и страданиями, лекарствами и побочными эффектами, живыми, которые не могут не умереть и умирающими, которые не могут не жить. По сюжету парень вместе с девушкой сбегают из больницы и отправляются в неопределенное путешествие. Они оба не хотят умирать ни дома, ни в хосписе. Сначала пара не имеет определенной цели поездки. Но потом девушка вспоминает про остров Авадзи, на котором растет много нарциссов. Он и становится их конечной целью. Обычно визуальные новеллы позволяют управлять сюжетом. Однако участник этой игры не может влиять на ее ход и на решения героев.
5. Левиафан: Последний день Декады
Это детективная история от лица жителя жестокой
6. Katawa Shoujo (Девушки с ограниченными возможностями)
События в игре происходят в вымышленной школе Ямаку для детей-инвалидов, которая располагается в безымянном городе где-то в современной северной
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Если вы устали от привычных компьютерных игр, где нужно с кем-то сражаться, добывать сокровища, строить империю, или вы вообще никогда не имели опыта с играми, то...
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