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Есть ли у человека право не прощать
23.04.2019 18:10 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В последнее время все чаще можно услышать, как важно прощать людей-обидчиков. Якобы это единственно верный шаг на пути к развитию. Так ли это?
Не держите зла на детей, родителей, бывших жен и мужей – и будет вам счастье, жизнь снова наполнится красками и любовью! Как будто прошлое не имеет значения, как будто вся наша боль – штука вполне житейская. Прощайте лжецов, тиранов. Долго прощайте, глубоко, от всей души. В конце концов, они не просто так стали злыми, пугающими и жестокими, их испортило общество, трудная жизнь, безденежье, а возможно, их собственные родители.
Чтобы поскорее простить, нам предлагают представлять непростое детство обидчиков, их юношеские мечты, нелегкий жизненный путь. Мол, эти люди ни в чем не виноваты, они просто отыгрывают на других свои комплексы и страхи, копируют манеру
Работа с прощением: право не прощать
Как вы поняли, главная ошибка в работе со своим
Хотите знать, что произойдет, если позволить себе не расставаться с обидой? Удивительно, но, выбирая этот путь, мы тоже придем к любви. Ведь не прощать человека не значит не испытывать к нему сострадания. Все это мы можем чувствовать и все равно не хотеть выдавать «индульгенций». Просто потому что честны перед собой и не готовы прикрывать внутреннюю дыру красивыми плакатами. Мы имеем право злиться, плакать, обижаться и всей душой ненавидеть. Понимание своего несовершенства, принятие себя настоящего – вот путь к истинной
Нужно ли прощать людей, которые сами пришли за прощением?
Вопрос сложный. Представим, что к нам пришел человек из прошлого, который когда-то отказал нам в поддержке, повел себя эгоистично, отобрал наши ресурсы, лишил «кожи». Теперь он многое переосмыслил и вроде бы изменился. Он пришел с покаянием, рассчитывая на нашу мудрость и большое сердце, что мы обнимем его, пустим скупую слезу и простим былые прегрешения. Правда в том, что такое поведение похоже на перекладывание
Что бы ни писали в книгах, помните, вы никому ничего не должны. Да, прощение облегчает боль, избавляет от груза прошлого. Приходится принять несовершенство этого мира, смириться с тем, что обидчики никогда не возьмут на себя ответственность за то, что совершили. Мы можем их отпустить и идти дальше, отвечая только за себя и собственные
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В последнее время все чаще можно услышать, как важно прощать людей-обидчиков. Якобы это единственно верный шаг на пути к развитию. Так ли это? Не держите зла на...
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