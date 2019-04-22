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Есть ли у человека право не прощать

23.04.2019 18:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

В последнее время все чаще можно услышать, как важно прощать людей-обидчиков. Якобы это единственно верный шаг на пути к развитию. Так ли это?

Есть ли у человека право не прощать

Не держите зла на детей, родителей, бывших жен и мужей – и будет вам счастье, жизнь снова наполнится красками и любовью! Как будто прошлое не имеет значения, как будто вся наша боль – штука вполне житейская. Прощайте лжецов, тиранов. Долго прощайте, глубоко, от всей души. В конце концов, они не просто так стали злыми, пугающими и жестокими, их испортило общество, трудная жизнь, безденежье, а возможно, их собственные родители.

Чтобы поскорее простить, нам предлагают представлять непростое детство обидчиков, их юношеские мечты, нелегкий жизненный путь. Мол, эти люди ни в чем не виноваты, они просто отыгрывают на других свои комплексы и страхи, копируют манеру поведения своего окружения. Если мы мудры, то должны учиться состраданию и любви, прощать людей, входить в их положение. Злые люди ведь потому и злые, что пережили много боли и несправедливости. А мы осознаннее их, значит, должны найти в себе силу всех согреть. И мы ведемся на красивые слова, учимся отпускать и прощать, дабы притупить внутреннюю боль, исцелить сердечные раны, научиться жить с чистого листа. Мы прощаем обидчикам поломанные судьбы, расстроенные нервы, униженность, оскорбления, не понимая, что в этот самый момент предаем самих себя. Ту нашу часть, которая все-все помнит.

Есть ли у человека право не прощать

Работа с прощением: право не прощать

Как вы поняли, главная ошибка в работе со своим прошлым – это нежелание давать себе выбор. Многие из нас почему-то считают, что ДОЛЖНЫ всех понять и простить. Иначе не видать нам спасения, иначе мы сами будем ничуть не лучше своих врагов. А если что-то внутри этого не хочет, активно сопротивляется и кровоточит – мы начинаем игнорировать сигналы своего тела и насиловать душу, только бы стать «добрее». Понятно, что счастливые и гармоничные люди не будут ранить других. Раз человек причинил нам боль — значит он сам живет с этой болью и по-другому не умеет. Но понимание этого факта не означает, что мы автоматически должны прощать всех людей, отвергая себя и свои чувства. Это будет ложью.

Хотите знать, что произойдет, если позволить себе не расставаться с обидой? Удивительно, но, выбирая этот путь, мы тоже придем к любви. Ведь не прощать человека не значит не испытывать к нему сострадания. Все это мы можем чувствовать и все равно не хотеть выдавать «индульгенций». Просто потому что честны перед собой и не готовы прикрывать внутреннюю дыру красивыми плакатами. Мы имеем право злиться, плакать, обижаться и всей душой ненавидеть. Понимание своего несовершенства, принятие себя настоящего – вот путь к истинной гармонии. Когда честность с собой становится важной ступенью на пути к внутреннему росту и развитию.

Есть ли у человека право не прощать

Нужно ли прощать людей, которые сами пришли за прощением?

Вопрос сложный. Представим, что к нам пришел человек из прошлого, который когда-то отказал нам в поддержке, повел себя эгоистично, отобрал наши ресурсы, лишил «кожи». Теперь он многое переосмыслил и вроде бы изменился. Он пришел с покаянием, рассчитывая на нашу мудрость и большое сердце, что мы обнимем его, пустим скупую слезу и простим былые прегрешения. Правда в том, что такое поведение похоже на перекладывание ответственности. Мол, зачем вспоминать плохое, это же было давно. Ну ошибся человек, с кем не бывает! Не его вина, что ему не хватало мозгов или попутали бесы. Он пришел покаяться, и мы должны его простить – хороший способ избежать ответственности. Откроем маленький секрет: тому, кто действительно раскаивается, не нужно наше прощение. Он с самого начала уважает наши чувства. Человек, который взаправду все понял, не станет давить на жалость, умолять, требовать помилования. Он просто покается и примет любое наше решение.

Есть ли у человека право не прощать

Что бы ни писали в книгах, помните, вы никому ничего не должны. Да, прощение облегчает боль, избавляет от груза прошлого. Приходится принять несовершенство этого мира, смириться с тем, что обидчики никогда не возьмут на себя ответственность за то, что совершили. Мы можем их отпустить и идти дальше, отвечая только за себя и собственные ошибки. А можем этого не делать. Если вам все еще трудно, вы кипите, внутри вас все болит и требует возмездия, то не надо себя ломать. У вас есть выбор: прощать или не прощать. Уважайте его, это главный принцип прощения и хороший урок на пути к внутреннему исцелению.

Текст: Flytothesky.ru

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