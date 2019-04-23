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Тест на интровертность: Насколько вы асоциальны
24.04.2019 09:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как бы странно это ни звучало, но большинство тех, кто считает себя интровертами, на самом деле вовсе ими не являются. Скромность и зажатость в общении не означают любовь к одиночеству. А лишь указывают на определенную черту характера. Небольшой, но интересный тест на интровертность поможет выяснить, на самом ли деле вы настолько асоциальны, насколько привыкли думать? Может, все совсем не так?
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Как бы странно это ни звучало, но большинство тех, кто считает себя интровертами, на самом деле вовсе ими не являются. Скромность и зажатость в общении не означают...
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