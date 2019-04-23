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Тест на интровертность: Насколько вы асоциальны

24.04.2019 09:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест на интровертность: Насколько вы асоциальны

Как бы странно это ни звучало, но большинство тех, кто считает себя интровертами, на самом деле вовсе ими не являются. Скромность и зажатость в общении не означают любовь к одиночеству. А лишь указывают на определенную черту характера. Небольшой, но интересный тест на интровертность поможет выяснить, на самом ли деле вы настолько асоциальны, насколько привыкли думать? Может, все совсем не так?

Пройдите также:
Человека​ с какой чертой характера вам не хватает

 
 
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Как бы странно это ни звучало, но большинство тех, кто считает себя интровертами, на самом деле вовсе ими не являются. Скромность и зажатость в общении не означают...
 
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