Тест на интровертность: Насколько вы асоциальны

Источник материала: Flytothesky





Как бы странно это ни звучало, но большинство тех, кто считает себя интровертами, на самом деле вовсе ими не являются. Скромность и зажатость в общении не означают любовь к одиночеству. А лишь указывают на определенную черту характера. Небольшой, но интересный тест на интровертность поможет выяснить, на самом ли деле вы настолько асоциальны, насколько привыкли думать? Может, все совсем не так?

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