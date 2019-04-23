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10 знаменитых европейских соборов
24.04.2019 11:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Во всем мире до сих пор обсуждают трагическое событие во Франции – пожар в Нотр-Даме, который привел к разрушению верхней части здания, знаменитого шпиля и нарушению внутренней обстановки собора. Это потеря не только для Парижа, но и для всей Европы. Кто не успел насладиться красотами собора Парижской Богоматери, очень сожалеют об отложившейся на неопределенный срок возможности. А те, кто был, – тешат себя приятными воспоминаниями. Мы собрали для вас известные соборы Европы, которые стоит успеть посмотреть. Они отличаются не только внешним видом, внутренним убранством, но и уникальной историей.
1. Саграда-Фамилия
Наверное, многие из вас видели этот восхитительной красоты храм. Он находится в Барселоне, это одна из важных
Во время проектирования храма Гауди вдохновлялся природой. Отражение его идей можно найти в колоннах собора – они похожи на деревья с крутыми ветвями. Черепахи у основания колонн символизируют баланс между морем и сушей в природе.
Размещение мозаики на крыше храма продумывалось таким образом, чтобы кусочки стекла отражали лунный свет и помогали морякам, возвращающимся домой, находить дорогу.
Поговаривают, что полное строительство храма может завершиться к 2030 году.
2. Собор Святого Петра
Располагается в Ватикане. Собор был спроектирован в расцвет Ренессанса известным художником Микеланджело и имеет самый высокий в мире купол (более 135 метров). Собор стал самой известной церковью в Ватикане и одним из самых популярных
Над строительством собора работали талантливейшие золотые руки Италии (это и Рафаэль, и Донато Браманте, и Карло Мадерна, и Джованни Лоренцо Бернини и др.). Церковь вмещает более 60 тыс. человек и представляет собой лучший образец архитектуры эпохи Ренессанса.
3. Собор Святого Стефана
Он находится в столице Австрии. Все туристы, будучи в Вене, стремятся увидеть сине-зеленую крышу из мелкой черепицы и готическую башню в светлых тонах. Строительство храма на этом месте начали еще в 1137 году, но церковь, которую вы видите сегодня, возводили в 15-16 веках.
Собору повезло – во время войн и сражений он почти не пострадал. Но в конце Второй мировой войны случился пожар, и кровля собора с колоколом были разрушены. Воссоздание храма ведется до сих пор. Оказавшись в нем, у вас будет возможность попасть в древние подземелья иди подняться на башню. В соборе находится самый большой колокол страны – Pummerin.
4. Собор Рождества Девы Марии
Это самый большой и роскошный собор в
5. Собор Святого Павла
По сути, он является первым протестантским собором, который стал входить в официальные здания королевского дома Англии. Собор построен в начале 17-го века, является шедевром архитектора Кристофера Рена.
По общему признанию знатоков, архитектурный дизайн Собора Святого Павла почти совершенен. Это не удивительно, ведь Кристофер был вдохновлен архитектурным стилем Ватиканского Собора Святого Петра. Лондонский собор, конечно, в несколько раз меньше, но тоже впечатляет величием и красотой, как и другие соборы Европы.
6. Санта-Мария-дель-Фьоре
Величественный флорентийский собор спроектирован архитектором Филиппо Брунеллески. Официально строительство завершили в 14 веке, а длилось оно всего 100 лет (что очень мало для такого уровня сооружений). В соборе находится музей оперы, крипта Санта Репарата, колокольня Джотто и баптистерий Сан-Джованни. Каменная арка, построенная и спроектированная Брунеллески, придает собору уникальности и еще большее величие. А также внутри собора есть часы 15 века, которые идут в обратную сторону.
7. Уинчестерский собор
Исторически этот собор известен как резиденция бенедиктинской общины. Ко всему прочему, построенный в начале 11 века он является главным храмом епархии англиканской церкви и местом проживания епископа Уинчестера. Несмотря на то, что многие соборы не уступают в красоте и величии, это сооружение остается одной из самых красивых и больших христианских церквей Европы.
Несколько десятилетий назад крыши собора были украшены вырезанными из дерева драконами, всадниками, цветами и другими растениями.
В соборе находится трон епископа Уинчестерского, а также его многочисленные часовни, которые хранят память о епископах, раньше возглавлявших церковь.
Правда,
8. Собор Святого Марка
Можно сказать, что это визитная карточка Венеции, а также уникальный образец византийской архитектуры в Западной Европе. Собор располагается в самом центре города на площади святого Марка. Самую первую постройку соорудили в начале 11 века для сбережения мощей апостола Марка. Собор покрыли белым мрамором, а купола и своды украсили золотой мозаикой. Она сохранилась до нашего времени и ослепляет своим светом и красотой в яркий солнечный день.
Собор всегда был главным памятником города, где венецианский народ и правительство проводили свои самые великие
9. Страсбургский собор
Как и многие соборы Европы, он построен в готическом стиле, а строительство было начато еще в 1015 году. Кстати, на протяжении долгих веков собор считался самым высоким храмом в Европе. Высота шпиля насчитывает целых 142 метра.
Каждый год миллионы посетителей хотят взглянуть на кафедру великого проповедника Гейлера Кайзерсберга, знаменитые астрономические часы, скульптуры, великие органы, восстановленные Зильберманом в 18 веке. А также многочисленные витражи, в том числе большое розовое окно.
Собор очень круто подсвечивается в вечернее время, советуем посетить его с 22 вечера. Собор раскроется перед вами в своем таинственном великолепии.
10. Базилика Святого Стефана
После здания венгерского парламента собор является самым большим
Базилика с панорамным видом на город окружена двумя красивыми колокольнями. В одной из них находится самый большой колокол страны (около 9 тонн). А чтобы подняться на вершину и насладиться красотой Будапешта, нужно пройти 365 ступеней.
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Во всем мире до сих пор обсуждают трагическое событие во Франции – пожар в Нотр-Даме, который привел к разрушению верхней части здания, знаменитого шпиля и...
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