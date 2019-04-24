Как мужчины разных знаков зодиака выражают любовь

Источник материала: Flytothesky

Сильные и уверенные, мужественные и неповторимые. С одной стороны, они так похожи, с другой — такие разные. Мужчины. Понять их не всегда просто, особенно когда речь идет о любви. Но есть один секрет, который может рассказать о мужчине многое. Его знак зодиака. Интересно, как проявляется любовь мужчин разных знаков зодиака?





Овен

Прямолинейность – одна из главных черт представителя знака Овен. Если этот горячий и нетерпеливый парень влюбится в вас, то вы об этом узнаете первая, причем незамедлительно. Томить ожиданиями возлюбленную и подбирать тактику обольщения точно не в его стиле. Обычно Овен говорит в лоб: «Люблю, хочу, соглашайся!» Причем, если на его всевозможные предложения последует отказ, Овен будет упрямо гнуть свою линию до тех пор, пока результат не станет для него очевидным.

Телец

А вот Телец, в отличие от Овна, торопиться не станет. Этот скрупулезный и расчетливый товарищ, влюбившись, начнет собирать досье на свою избранницу. А что вы хотели? Он слишком высоко себя ценит, чтобы размениваться по мелочам. И когда, наконец, пазлы сойдутся и Телец поймет, что выбор правильный, то он тут же приступит к разработке плана по очарованию своей пассии. А дальше будут и цветы с подарками, и ухаживания, и романтика. Все как в лучших романтических фильмах .

Близнецы

Влюбленные представители знака Близнецы будут очаровывать свою избранницу с помощью красочных комплиментов и занимательных историй из своей жизни. Что удивительно, этим неисправимым болтунам отлично удается заговорить даже самую неприступную даму. Но с этими непоседами стоит быть настороже. Сегодня Близнецы клянутся вам в любви, а завтра могут неожиданно сорваться в дальнее плаванье. Любовь непостоянства – конек таких мужчин.





Рак

Понять, влюблен ли Рак, совсем несложно. Любовные отношения для него – это всегда прочная связь на долгие годы. Этот мужчина редко рассматривает женщин как случайных партнерш. Его намерения всегда серьезны, и он вряд ли станет их скрывать от любимой женщины. Очевидно, что на первых свиданиях он будет активно интересоваться планами женщины на будущее и ее отношением к семье и детям. И хотя он вряд ли сразу же признается в своих чувствах, но его обходительность и робость расскажут все за него.

Лев

Влюбленный мужчина знака зодиака Лев, подобно принцу из сказки, примчится к своей любимой на коне с букетом и серенадами. Причем он постарается сделать это именно в тот момент, когда вокруг будут толпы зрителей. Что тут поделаешь. Производить впечатление и сражать всех наповал – его любимое занятие. Но не стоит воспринимать его жест, как позерство. Если Лев решился на это представление, значит для него это действительно важно.

Дева

Мужчины знака Дева обычно проявляют свою любовь с помощью красивых жестов и ненавязчивых ухаживаний. Они терпеливы, осторожны и внимательны к желаниям своей избранницы. Но не стоит ждать от мужчин знака Дева громких признаний и излишней настойчивости, так он проявлять любовь не будет. Зато наверняка периодически будет интересоваться вашими делами, самочувствием и предложит свою помощь, если увидит, что вы в ней нуждаетесь.





Весы

Обаятельные и вежливые мужчины Весы, ухаживая за любимой женщиной , заставляют ее почувствовать себя настоящей принцессой из сказки. Они услужливы, внимательны и обходительны. Казалось бы, такой ухажер – мечта каждой! Но будьте внимательны к этим вежливым искусителям. Свое внимание и заботу они могут дарить не вам одной.

Скорпион

Темпераментный и находчивый представитель знака зодиака Скорпион, влюбившись, обязательно придумает что-нибудь эдакое, чтобы очаровать свою пассию. Хотя его горящие глаза и пронзающий взгляд рассекретят его уже с первых минут влюбленности. Он не станет пускать ситуацию на самотек. Серенады, неожиданные сюрпризы и дорогие подарки – все это он обязательно включит в свой список способов по завоеванию дамы сердца.

Стрелец

Откровенность мужчин знака зодиака Стрелец порой не знает границ. Ему ничего не стоит подойти к понравившейся девушке и сказать ей прямо в глаза все, что он испытывает к ней. Причем не стоит удивляться, если свое признание он подкрепит неоднозначной шуткой или просто оставит свой номер телефона и скажет на прощание, что будет ждать звонка. Разумеется, что он не станет сдавать позиции и доверяться судьбе . Стрелец – охотник. Поэтому он сделает все возможное, чтобы добиться своего.





Козерог

Понять, что мужчина Козерог влюблен, невероятно сложно. Он настолько скрытен и сдержан, что рассмотреть в его поведении или взгляде хотя бы долю влюбленности абсолютно невозможно. А поскольку мужчин этого знака зодиака отличает консервативность в любви, то для них лучший способ проявить свою любовь – это доказать женщине серьезность своих намерений. А также убедить ее в том, что он достойный кандидат, и наконец открыто признаться в чувствах.

Водолей

Обычно мужчина Водолей открыто не заявляет о любви. И по его поведению совсем не просто понять, испытывает ли он симпатию к женщине или нет. Но если к нему внимательно присмотреться, то можно заметить, что с понравившейся дамой он всегда более разговорчив. К тому же его интересует ее жизнь. И, что самое главное, он посвящает ей максимум своего времени, которое он мало с кем готов делить.

Рыбы

Жизнь без любви для мужчины Рыбы немыслима. Именно поэтому он редко бывает одинок. Как только в его сердце поселяется женщина, мужчина Рыбы превращается в настоящего Дон Жуана, готового полететь на край света за своей любимой. Он будет дарить ей подарки, клясться в любви. А также устраивать романтические вечера и всячески доказывать свою любовь. Что примечательно, его чувства всегда искренни, а поступки исходят из глубины души. Настоящая романтика, что тут скажешь!

Текст: Flytothesky.ru

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