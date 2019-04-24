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Тест: Как ваш выбор повлияет на будущее

25.04.2019 17:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Как ваш выбор повлияет на будущее

Жизнь постоянно сталкивает нас с выбором, и избежать этого невозможно. Несмотря на то, что зачастую нашу судьбу решает именно случай, мы всегда можем изменить это, приложив достаточное количество усилий. Сегодня мы предложим вам два варианта развития событий. Из них вам надо будет выбрать тот, который покажется наиболее приятным. Итого, ваш выбор расскажет о целях, которых вы успеете добиться до конца этого года.

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Жизнь постоянно сталкивает нас с выбором, и избежать этого невозможно. Несмотря на то, что зачастую нашу судьбу решает именно случай, мы всегда можем изменить это,...
 
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