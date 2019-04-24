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Стильные вещи с Aliexpress для девушек

25.04.2019 16:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Новые вещи радуют всех, но в особенности девушек. Многие представительницы слабого пола просто счастливы получить в подарок милую, пусть даже и бесполезную вещь. Но ведь гораздо приятнее, когда подарок имеет еще и практическую пользу, верно? Именно поэтому мы собрали для вас небольшой список товаров для девушек с Aliexpress, в котором вы сможете найти не просто милые, но и практичные вещи.

1. Жемчужные сережки

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Эти серьги придадут вашему образу женственности и нежности, которая так высоко ценится в современном мире. Они будут отлично смотреться как со строгим нарядом, так и с пышным вечерним платьем. Решать вам!

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2. Милые стикеры в виде котиков

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Эти очаровательные стикеры скрасят даже самый плохой день. Достаточно только бросить взгляд на их милые мордочки, как на душе сразу станет легче.

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3. Автоматический очиститель кистей для макияжа

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Это интересное приспособление поможет вам всего за несколько секунд вычистить старые кисти для макияжа. Зачем тратиться на новые, если можно восстановить свои любимые? Функция этой вещи определенно порадует всех девушек.

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4. Сумочка в виде динозавра

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Такая сумочка еще не раз удивит прохожих своим необычным дизайном. Несмотря на свои небольшие размеры, она довольно вместительная, что тоже немаловажно.

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5. Подвеска с кристаллом

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Подвески с кристаллами пользуются большой популярностью среди девушек. И неудивительно, ведь они придают образу загадочности, а по стилю хорошо сочетаются практически с любой одеждой.

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6. Сумочка-яблоко

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Чтобы продолжить тему необычных сумочек, мы предлагаем вашему вниманию вот такой интересный экземпляр. Вы можете хранить в ней деньги и разные мелкие вещи — этого у девушек хоть отбавляй:)

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7. Милые чехлы для iPhone

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Эти чехлы заметно выделяются среди остальных не только качеством исполнения, но и грамотно размещенными блестками. В отличие от многих аналогов, они смотрятся приятно и гармонично.

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8. Кисть для макияжа

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Благодаря мягким щетинкам эта кисть отлично подходит для нанесения макияжа. А ее необычный дизайн не может не вызывать улыбку у всех, кто ее видит.

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9. Утонченные часы

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Несмотря на свою простоту, эти часы являются отличным дополнением к любому наряду. Они могут придать как строгость, так и женственность, все зависит лишь от костюма, который вы выберете. Стиль этой вещи порадует многих девушек.

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10. Заколка-краб

Стильные вещи с Aliexpress для девушек

Если вы думаете, что заколки-крабы уже давно вышли из моды, то вы ошибаетесь. Этот удобный аксессуар поможет вам создать классную прическу, которая заметно освежит и оживит ваш образ.

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Новые вещи радуют всех, но в особенности девушек. Многие представительницы слабого пола просто счастливы получить в подарок милую, пусть даже и бесполезную вещь....
 
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