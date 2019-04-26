6 упражнений для полной растяжки

Источник материала: Flytothesky

Если вы чувствуете, что ваше тело перестало вас слушаться (ведь вы сидите на месте по 8 рабочих часов), пора встать и размяться. Давайте рассмотрим простые упражнения для полной растяжки.





Изящное и послушное тело – это продуктивная и радостная жизнь. Но для многих она так и остается чем-то из области желаемого, но так и не воплощенного в реальность. А всему виной лишенный должного количества и качества движения жизненный алгоритм и частый его спутник – переедание. Оно является основной причиной тучности и утраты телом гибкости.

Взгляните на то, как двигаются маленькие дети. Иногда кажется, что у них конечности «без костей». Это связано со способностью молодых тканей меняться и растягиваться под воздействием определенных физических действий. По этой же причине детишек в гимнастические секции и балет набирают в самом раннем возрасте. Со временем, увы, мышцы и связки становятся ригиднее, а диапазон совершения некоторых движений снижается. В повседневной жизни это, быть может, и не так заметно. Но стоит оказаться на спортивной площадке, и годы неизбежно дадут о себе знать.

Напугали? Теперь поспешим вас успокоить. Такая не совсем радужная перспектива может ожидать лишь тех, кто пренебрегает физической активностью. Если же вы хотите быть подвижным в любом возрасте, а также сохранить способность двигаться в том объеме, на который ваше тело запрограммировала природа, можно заняться стретчингом или, говоря проще, растяжкой.





Сразу оговоримся, что, если вы никогда не делали этого ранее, лучше записаться в группу к профессиональному тренеру и выполнять все движения под его чутким контролем. Несмотря на репутацию стретчинга, как легкой нагрузки, вероятность травм здесь ничуть не меньше, чем в беге или при выполнении силовых упражнений. Мы же предлагаем вам упражнения для растяжки, которые позволят «потянуть» и тонизировать основные мышечные группы. Схема: два-три подхода на упражнение.

1. Шея

Ноги слегка расставлены, правая рука параллельна телу. Помогая себе левой, подконтрольно сделайте наклон головы влево. Находитесь «на пике» сколько сможете. Тот же алгоритм действий осуществляется вправо.





2. Потягиваем спину

Вам понадобится шест или нечто подобное, за что можно удобно ухватиться (такой «столбик» найдется на любой спортивной площадке). Обхватите опору одной или обеими руками (как кому больше нравится) и потянитесь до ощущения растяжения преимущественно широчайших мышц. В точке, где почувствовали жжение, задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Повторите с другой рукой (если вы выбрали поочередный вариант).





3. Растяжка грудных мышц

Дополнительного инвентаря не требуется. Стоя, отведите прямые руки назад, сцепите их в пальцах и тяните кверху до появления чувства натяжения в области грудной клетки.





4. Пресс и пояснично-крестцовый отдел

Вам понадобится ровная поверхность и коврик. Лежа на животе, выставьте руки на ширину плеч (как при отжиманиях). Выгибаясь до максимально возможного для вас предела, оторвите грудь от пола. Задержитесь в верхней точке и вновь, не торопясь, опуститесь.





5. Ноги

Вам нужно будет сесть на гимнастический коврик – ноги при этом прямые. Наклоняйтесь понемногу вперед, стараясь как бы сложиться пополам и коснуться руками стоп.

А также можно выполнять подобные упражнения для растяжки стоя. Попытайтесь ладонями коснуться пола или хотя бы дотянуться до него пальцами рук.





6. Руки

Делаем упражнение в удобной для вас стойке. Правая рука заведена за спину со сгибом в локте. Растяните трицепс, поддерживая локоть левой рукой, при этом строго контролируя нажим и траекторию. Появление жжения должно сигнализировать о том, что вы достигли предела. Задержитесь на несколько секунд, вернитесь в исходное положение и повторите то же движение с другой рукой.





Текст: Flytothesky.ru

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