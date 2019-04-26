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Какой драгоценный камень подходит вам в качестве талисмана?
27.04.2019 13:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждый человек обладает своим собственным неповторимым внутренним миром. А поэтому и подход к каждому из нас тоже должен быть уникальным. Выбирая для себя талисман, очень важно учитывать такие мелочи, ведь от них зависит то, насколько сильно он повлияет на нашу жизнь. Чтобы помочь вам подобрать идеальный талисман, мы предлагаем пройти этот небольшой тест. Он расскажет, какой драгоценный камень поможет вам разобраться с проблемами. Начнем?
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Каждый человек обладает своим собственным неповторимым внутренним миром. А поэтому и подход к каждому из нас тоже должен быть уникальным. Выбирая для себя...
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