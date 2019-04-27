Свадебный календарь: в каком месяце лучше жениться?

Источник материала: Flytothesky

Выходя замуж, каждая женщина мечтает, чтобы свадьба была первой и последней в ее жизни. А ведь если грамотно подойти к организации свадьбы, то можно существенно повысить шансы на счастливую супружескую жизнь. Что это значит? Известно, что выбранный для свадьбы месяц может положительно или отрицательно повлиять на дальнейшую судьбу молодоженов. Так в каком же месяце лучше заключать брачный союз? Читайте наш свадебный календарь.





Свадебный календарь: когда лучше жениться?

Январь

Холодный и морозный, этот месяц сулит молодоженам гораздо больше скучных и однообразных дней, чем любой другой месяц. Поженившись в январе, партнеры недолго будут испытывать друг к другу пылкие чувства . А о душевной близости и вовсе придется забыть.

Февраль

Морозный февраль готовит для будущих супругов немало радостных событий и гармонию в отношениях. Планируя свадьбу в этом месяце, важно помнить, что доверие, поддержка и взаимное внимание – это главные помощники крепкого брака.

Март

Непредсказуемый март готовит для супругов такую же неожиданную и наполненную разными эмоциями жизнь. Если вы запланировали свадьбу на март, то готовьтесь к тому, что в вашей жизни будут чередоваться ссоры с горячими примирениями. Брак будет крепким, но не без разногласий.

Апрель

Свадьба в апреле готовит для молодых, возможно, не слишком простую, но интересную и насыщенную жизнь. Партнеры будут чувствовать себя, как на американских горках. Волна любви будет периодически перетекать в недопонимание и отстраненность. Если молодожены женились по любви , то вряд ли их крепкому браку сможет что-нибудь помешать.

Май

Колкие замечания и дерзкие выходки партнера на протяжении жизни будут сопровождать тех, кто решил жениться в мае. Если ваша свадьба – мероприятие не безотлагательное, то лучше перенести ее на лето.

Июнь

Купаться в любви, нежности и ласке будут те пары, которых ожидает свадьба в июне. Причем, что примечательно, их отношения не будут приторно ванильными. Супруги не будут слишком привязаны друг к другу и предоставят партнеру столько свободы, сколько ему необходимо. Но в этом и есть вся прелесть – отдаляться друг от друга, чтобы каждая новая встреча дарила массу новых ярких эмоций.





Июль

Июльские молодожены – это пример того, как нужно уметь поддерживать друг друга в непростые жизненные минуты. Играя свадьбу в июле, помните, что в вашей жизни будет немало крутых поворотов, но они точно никогда не разлучат вас с любимым человеком.

Август

Свадьба в августе готовит для молодых очень бурную и насыщенную супружескую жизнь. Партнерам придется испытать всю гамму эмоций и почувствовать себя героем бразильского сериала. Что интересно горячий и эмоциональный союз не помешает партнерам оставаться друг для друга хорошими друзьями.

Сентябрь

Спокойный и размеренный сентябрь обещает супругам вести их всю жизнь рука об руку. В этом браке не будет недомолвок и интриг, партнеры легко сумеют договориться и решить любую бытовую проблему. Но если молодожены любители огонька и перчинки, то такая жизнь может показаться им скучной.

Октябрь

Немало разных испытаний придется пережить тем, кто решит жениться в октябре. Однако, несмотря на вереницу тягот судьбы, супруги смогут долго поддерживать друг с другом ровные отношения и оставаться друг для друга если не возлюбленными, то надежными партнерами.

Ноябрь

Если вы заключаете свой брак по каким-либо выгодным для вас расчетам, то, вероятнее всего, ваши ожидания принесут плоды. Но вместе с этим готовьтесь к насыщенным и порой своеобразным отношениям с периодическими скандалами и расставаниями на время.

Декабрь

Молодоженов, решивших сыграть свадьбу в декабре, ждет гармоничный союз, который с годами будет лишь усиливать их чувства и разжигать в сердцах новую страсть и влечение друг к другу. Как показывает практика, декабрьские браки распадаются значительно реже других.

Не стоит полностью полагаться на свадебный календарь. Он может лишь помочь молодоженам, но окончательная судьба всегда в наших руках!

Текст: Flytothesky.ru

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