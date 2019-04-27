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Тест: Откуда родом ваши предки?

28.04.2019 12:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Откуда родом ваши предки?

Не секрет, что определенные черты характера, как и внешности, зависят от корней человека. Вы ведь и сами, наверное, не раз замечали, что жители некоторых стран кажутся более вспыльчивыми. А другие, наоборот, имеют хорошую выдержку. Мы попробуем подойти к вопросу вашего этнического происхождения немного с другой стороны, опираясь на внешность, а не на характер. На основе того, как вы опишите себя, мы попробуем определить, откуда родом ваши предки. Начнем?

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Не секрет, что определенные черты характера, как и внешности, зависят от корней человека. Вы ведь и сами, наверное, не раз замечали, что жители некоторых стран...
 
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