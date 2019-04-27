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Как сделать сложную задачу проще: 8 лайфхаков

28.04.2019 20:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Есть ли в вашем списке дел сложная задача, которую вы пытаетесь избежать всеми силами? Кажется, все готово, вам нужно лишь приступить к работе, но вместо этого вы все равно решаете посмотреть электронную почту, перебрать документы и т.п. Вы избегаете трудных задач, боясь столкнуться с ними лицом к лицу.

Как сделать сложную задачу проще: 8 лайфхаков

Вы думаете, что не справитесь. Такие мысли подрывают мотивацию даже у самого сильного человека. Вот несколько способов сделать сложную задачу проще:

1. Начните прямо сейчас

Чем дольше вы ждете, тем сильнее становится ваш страх. Поэтому вы должны прямо сейчас с головой погрузиться в работу. В процессе вы сможете определить свои сильные и слабые стороны.

2. Разделите задачу на трудные и простые части

В каждой задаче есть трудные и легкие моменты. Разделите свою задачу по такому критерию. Работайте над тем, что в большей степени соответствует вашему настроению. Например, если вы лучше работаете с утра, то выбирайте части посложнее. Если уровень вашей энергии падает к вечеру, то займитесь тем, что потребует от вас меньших умственных и физических усилий.

Как сделать сложную задачу проще: 8 лайфхаков

3. Развивайте эмоциональную устойчивость

Сложных задач избегают из-за разочарования, которое они могут вызвать. Вы беспокоитесь, что можете стать расстроенным, злым или грустным. Примите все эти чувства. Используйте вызовы, как возможность стать более терпеливым. Займитесь своим эмоциональным развитием.

4. Выясните, как задача повлияет на ваше будущее

В любой задаче можно найти что-то, что положительно скажется на вашем будущем. Вы можете тренировать дисциплину, усидчивость, терпение, силу воли и т.д. Результат работы может принести вам пользу. Подумайте об этом. Всегда есть, ради чего вы можете взяться за работу.

Как сделать сложную задачу проще: 8 лайфхаков

5. Расправляйтесь со сложными задачами в первую очередь

Если вы в конце напряженного дня поймете, что не сделали и половины запланированного, вы почувствуете себя неудовлетворенным. Чтобы избежать этого, старайтесь выполнять сложные задачи как можно раньше. Под конец рабочего дня у вас будет возможность расслабиться и заняться более простыми делами.

6. Найдите человека, который сможет вам помочь

С некоторыми задачами крайне трудно справиться в одиночку. Найдите того, кто будет готов вам помочь. Этот человек не обязательно должен делать какую-то часть вашей работы. Он может быть просто вашей поддержкой и опорой.

Как сделать сложную задачу проще: 8 лайфхаков

7. Спросите себя, действительно ли вы подходите для этой работы

Да, вы способны не на все. Есть задачи, которые вы просто не в состоянии сделать, либо они отнимут у вас несоизмеримое количество времени. Если проект глобальный и вы понимаете, что не справитесь с ним в одиночку, наберите команду. Если начальство постоянно дает вам работу, которая вам не нравится, то, вероятно, есть смысл задуматься о смене места работы. Вы должны стремиться к работе, которая вызывает у вас чувство удовлетворения.

8. Делитесь идеями и знаниями с другими

Помните, что у сложной работы есть бонус: вы можете поделиться полученными знаниями с другими. Всегда приятно понимать, что вы можете принести кому-то пользу.

Текст: Flytothesky.ru

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