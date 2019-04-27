Как сделать сложную задачу проще: 8 лайфхаков

Источник материала: Flytothesky

Есть ли в вашем списке дел сложная задача, которую вы пытаетесь избежать всеми силами? Кажется, все готово, вам нужно лишь приступить к работе, но вместо этого вы все равно решаете посмотреть электронную почту, перебрать документы и т.п. Вы избегаете трудных задач, боясь столкнуться с ними лицом к лицу.





Вы думаете, что не справитесь. Такие мысли подрывают мотивацию даже у самого сильного человека. Вот несколько способов сделать сложную задачу проще:

1. Начните прямо сейчас

Чем дольше вы ждете, тем сильнее становится ваш страх. Поэтому вы должны прямо сейчас с головой погрузиться в работу. В процессе вы сможете определить свои сильные и слабые стороны.

2. Разделите задачу на трудные и простые части

В каждой задаче есть трудные и легкие моменты. Разделите свою задачу по такому критерию. Работайте над тем, что в большей степени соответствует вашему настроению. Например, если вы лучше работаете с утра, то выбирайте части посложнее. Если уровень вашей энергии падает к вечеру, то займитесь тем, что потребует от вас меньших умственных и физических усилий.





3. Развивайте эмоциональную устойчивость

Сложных задач избегают из-за разочарования, которое они могут вызвать. Вы беспокоитесь, что можете стать расстроенным, злым или грустным. Примите все эти чувства. Используйте вызовы, как возможность стать более терпеливым . Займитесь своим эмоциональным развитием.

4. Выясните, как задача повлияет на ваше будущее

В любой задаче можно найти что-то, что положительно скажется на вашем будущем. Вы можете тренировать дисциплину, усидчивость, терпение, силу воли и т.д. Результат работы может принести вам пользу. Подумайте об этом. Всегда есть, ради чего вы можете взяться за работу.





5. Расправляйтесь со сложными задачами в первую очередь

Если вы в конце напряженного дня поймете, что не сделали и половины запланированного, вы почувствуете себя неудовлетворенным. Чтобы избежать этого, старайтесь выполнять сложные задачи как можно раньше. Под конец рабочего дня у вас будет возможность расслабиться и заняться более простыми делами.

6. Найдите человека, который сможет вам помочь

С некоторыми задачами крайне трудно справиться в одиночку. Найдите того, кто будет готов вам помочь. Этот человек не обязательно должен делать какую-то часть вашей работы. Он может быть просто вашей поддержкой и опорой.





7. Спросите себя, действительно ли вы подходите для этой работы

Да, вы способны не на все. Есть задачи, которые вы просто не в состоянии сделать, либо они отнимут у вас несоизмеримое количество времени . Если проект глобальный и вы понимаете, что не справитесь с ним в одиночку, наберите команду. Если начальство постоянно дает вам работу, которая вам не нравится, то, вероятно, есть смысл задуматься о смене места работы. Вы должны стремиться к работе, которая вызывает у вас чувство удовлетворения.

8. Делитесь идеями и знаниями с другими

Помните, что у сложной работы есть бонус: вы можете поделиться полученными знаниями с другими. Всегда приятно понимать, что вы можете принести кому-то пользу.

Текст: Flytothesky.ru

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