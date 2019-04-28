20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Наверняка у вас, как и у многих людей, есть любимый цвет. Вы предпочитаете его в одежде, посуде, деталях интерьера и во многих других случаях. Этот цвет заряжает вас энергией, вам приятно видеть его глубину. И неудивительно, что из множества картин или фотографий вы выберете одно изображение своих любимых оттенков. Мы предлагаем вам взглянуть на 20 лучших фото недели. За какое из них зацепился ваш взгляд? Какой снимок наиболее приятен вашим глазам?

1. Амстер. Фотограф Remo Scarfò

2. Назад в офис. Фотограф Carlos M. Almagro

3. Река в сельской местности Яншо, Китай. Фотограф Surbled Sylvia

4. В окружении цветущей вишни. Фотограф yoshitaka ooyama y’s photo Japan

5. Творение природы. Фотограф Christian Wig

6. Подними голову. Фотограф Silvano Ruffini

7. Одним прекрасным днем. Фотограф Cotton SUH

8. Депо. Фотограф Claudio Rizzoli

9. Между. Фотограф Eduardo Teixeira de Sousa

10. Изумительный вид. Фотограф Ali Onursal

11. Рыжий. Фотограф Raphael Perdigón

12. Белый медведь. Фотограф Dionys Moser

13. Молчаливый сумрак. Фотограф Dario Barbani

14. Цветочный тоннель. Фотограф Mehmet Kalkan

15. Приунывший. Фотограф Robert

16. Королева ночи. Фотограф Szilard Jozsa

17. Райское местечко. Фотограф EvaAndreuTormo

18. Капля крови. Фотограф Victor Silva

19. Анфилада. Фотограф Stefan Baumann

20. Лабиринт. Фотограф Huntergol

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