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20 лучших фотографий недели
28.04.2019 21:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наверняка у вас, как и у многих людей, есть любимый цвет. Вы предпочитаете его в одежде, посуде, деталях интерьера и во многих других случаях. Этот цвет заряжает вас энергией, вам приятно видеть его глубину. И неудивительно, что из множества картин или фотографий вы выберете одно изображение своих любимых оттенков. Мы предлагаем вам взглянуть на 20 лучших фото недели. За какое из них зацепился ваш взгляд? Какой снимок наиболее приятен вашим глазам?
1. Амстер. Фотограф
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