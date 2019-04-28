Тест-проверка знаний о мире

Источник материала: Flytothesky





Человеческий мозг впитывает информацию, подобно губке. Но, даже учитывая этот факт, мы все равно не в состоянии запомнить все, что узнаем в течение жизни. Какие-то факты забываются за ненадобностью. Другие же теряются в памяти просто потому, что в ней не хватает места для чего-то нового. Получится ли у вас вспомнить эти десять фактов о мире, которые вы точно слышали хотя бы раз? Перед вами тест-проверка — узнайте!

Пройдите также:

Правда или ложь? Тест на знание странных фактов