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Тест-проверка знаний о мире

29.04.2019 09:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест-проверка знаний о мире

Человеческий мозг впитывает информацию, подобно губке. Но, даже учитывая этот факт, мы все равно не в состоянии запомнить все, что узнаем в течение жизни. Какие-то факты забываются за ненадобностью. Другие же теряются в памяти просто потому, что в ней не хватает места для чего-то нового. Получится ли у вас вспомнить эти десять фактов о мире, которые вы точно слышали хотя бы раз? Перед вами тест-проверка — узнайте!

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Человеческий мозг впитывает информацию, подобно губке. Но, даже учитывая этот факт, мы все равно не в состоянии запомнить все, что узнаем в течение жизни. Какие-то...
 
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