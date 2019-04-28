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6 причин отказаться от употребления алкоголя

29.04.2019 11:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Алкоголь – зло! Все мы об этом знаем – наверняка слышали с детства. Но почему-то получается так, что это зло не просто вредный напиток, а значительная часть культурной традиции. Без дурманящих разум напитков не обходится практически ни одно застолье, ни одно значимое событие. Мы поднимаем бокалы в честь победы и топим горе в бутылке, отмечаем долгожданную встречу и отдыхаем с друзьями. Получается так, что употребление алкоголя хотя бы в небольшом количестве — обязательное условие. Иногда даже приходится отказываться от дружеской встречи или вечеринки, ведь там непременно придется выпить (нежелание пить со всеми может расцениваться как пренебрежение компанией).

6 причин отказаться от употребления алкоголя

Возможно, пришла пора отвергнуть идею нормализации «яда», коим с точки зрения химии и применительно к физиологии человека является алкоголь, и вернуться к истинным ценностям. Если вы сторонник идеи поддерживать компанию с помощью горячительного, просто взгляните, сколько достойных изменений может произойти с вами, если вы пересмотрите свои привычки.

1. Вы станете менее подвержены стрессу и будете наслаждаться жизнью

Алкоголь провоцирует синтез в организме главного гормона стресса — кортизола. Его показатель повышается в среднем на три процента на каждую единицу выпитого. Более того, при этом у организма падает способность к выработке серотонина, являющегося нейромедиатором, ответственным за благодушие и хорошее настроение.

2. Ваша способность к запоминанию и внимание улучшится

Негативное воздействие спиртного на зоны мозга, отвечающие за память и внимание, – давно доказанный факт. В исследованиях участвовали люди разных возрастов. И в результате оказалось, что регулярное употребление алкоголя вызывает своеобразный откат в развитии этих мозговых структур примерно на 5-6 лет. К счастью, повернуть этот процесс вспять можно всего за год отказа от возлияний.

6 причин отказаться от употребления алкоголя

3. Вы будете реже болеть и легче переносить сезонные заболевания

Алкогольная атака на иммунную систему начинается уже спустя 15-20 минут после его употребления. А вот регулярное выпивание понижает способность к размножению белых кровяных клеток, ответственных за борьбу организма с вирусами и болезнетворными бактериями.

4. Ваш сон станет более качественным

В краткосрочной перспективе кажется, что алкоголь помогает заснуть. Но, если заглянуть глубже в физиологию этого процесса, окажется, что качество сна становится хуже. Научные данные подтвердили снижение скорости движения глазных яблок в фазе глубокого сна. К тому же у испытуемых было отмечено угнетение поверхностного дыхания во сне (апноэ).

5. Вы сохраните здоровье своей печени и сердечно-сосудистой системы

Цирроз и ожирение печени являются чуть ли не «профессиональными» заболеваниями алкоголиков и сильно пьющих людей. Многолетнее пристрастие к спиртному просто разрушает этот орган, и он попросту теряет свою функциональность. Что же касается здоровья сердца и сосудов, то пьющие люди в разы чаще непьющих сталкиваются с гипертонической болезнью, аритмиями и атеросклерозом сосудов.

6 причин отказаться от употребления алкоголя

6. Поддерживать спортивную форму станет проще

Вы занимаетесь спортом, но при этом не прочь пропустить рюмочку-другую. Что ж, спешим вас огорчить. Регулярное употребление алкоголя понижает синтез гормона роста вплоть до критических 70-ти процентов. А ведь он одно из ключевых веществ, отвечающих за процесс восстановления мышечных волокон после физической нагрузки и наращивания мышечной массы.

Текст: Flytothesky.ru

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Алкоголь – зло! Все мы об этом знаем – наверняка слышали с детства. Но почему-то получается так, что это зло не просто вредный напиток, а значительная часть...
 
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