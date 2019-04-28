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6 причин отказаться от употребления алкоголя
29.04.2019 11:44 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Алкоголь – зло! Все мы об этом знаем – наверняка слышали с детства. Но почему-то получается так, что это зло не просто вредный напиток, а значительная часть культурной традиции. Без дурманящих разум напитков не обходится практически ни одно застолье, ни одно значимое событие. Мы поднимаем бокалы в честь победы и топим горе в бутылке, отмечаем долгожданную встречу и отдыхаем с друзьями. Получается так, что употребление алкоголя хотя бы в небольшом количестве — обязательное условие. Иногда даже приходится отказываться от дружеской встречи или вечеринки, ведь там непременно придется выпить (нежелание пить со всеми может расцениваться как пренебрежение компанией).
Возможно, пришла пора отвергнуть идею нормализации «яда», коим с точки зрения химии и применительно к физиологии человека является алкоголь, и вернуться к истинным ценностям. Если вы сторонник идеи поддерживать компанию с помощью горячительного, просто взгляните, сколько достойных изменений может произойти с вами, если вы пересмотрите свои
1. Вы станете менее подвержены стрессу и будете наслаждаться жизнью
Алкоголь провоцирует синтез в организме главного гормона стресса — кортизола. Его показатель повышается в среднем на три процента на каждую единицу выпитого. Более того, при этом у организма падает способность к выработке серотонина, являющегося нейромедиатором, ответственным за благодушие и хорошее настроение.
2. Ваша способность к запоминанию и внимание улучшится
Негативное воздействие спиртного на зоны
3. Вы будете реже болеть и легче переносить сезонные заболевания
Алкогольная атака на иммунную систему начинается уже спустя 15-20 минут после его употребления. А вот регулярное выпивание понижает способность к размножению белых кровяных клеток, ответственных за борьбу организма с вирусами и болезнетворными бактериями.
4. Ваш сон станет более качественным
В краткосрочной перспективе кажется, что алкоголь помогает заснуть. Но, если заглянуть глубже в физиологию этого процесса, окажется, что
5. Вы сохраните здоровье своей печени и сердечно-сосудистой системы
Цирроз и ожирение печени являются чуть ли не «профессиональными» заболеваниями алкоголиков и сильно пьющих людей. Многолетнее пристрастие к спиртному просто разрушает этот орган, и он попросту теряет свою функциональность. Что же касается здоровья сердца и сосудов, то пьющие люди в разы чаще непьющих сталкиваются с гипертонической болезнью, аритмиями и атеросклерозом сосудов.
6. Поддерживать спортивную форму станет проще
Вы занимаетесь спортом, но при этом не прочь пропустить рюмочку-другую. Что ж, спешим вас огорчить. Регулярное употребление алкоголя понижает синтез гормона роста вплоть до критических 70-ти процентов. А ведь он одно из ключевых веществ, отвечающих за процесс восстановления мышечных волокон после физической нагрузки и
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Алкоголь – зло! Все мы об этом знаем – наверняка слышали с детства. Но почему-то получается так, что это зло не просто вредный напиток, а значительная часть...
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