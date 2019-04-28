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Как справиться с меланхоличным настроением

29.04.2019 10:51 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Состояние меланхолии имеет множество «лиц» — от легкой и, как правило, временной грусти вплоть до серьезных депрессивных расстройств, когда может понадобиться профессиональная психотерапевтическая помощь. Для нас важно не допустить, чтобы меланхоличное настроение развивалось и прогрессировало, поэтому принимать меры нужно своевременно. Тем более что это не требует сверхусилий, если случай еще не запущенный.

Как справиться с меланхоличным настроением

Меланхолия имеет ряд психологических и физических проявлений. Поэтому так важно прислушиваться к себе. Если вы заметили, что стали часто испытывать подавленность, у вас угнетенное настроение, повышен уровень тревожности, жизнь кажется лишенной радости или даже не имеющей смысла, вы впали именно в состояние меланхолии. И все это подкрепляется такими симптомами физического характера, как нарушения сна, отсутствие аппетита, апатия и слабость в теле. При этом важно заметить, что меланхолия характеризуется тем, что объективных причин для таких сложных негативных переживаний нет. В том же случае, если аналогичные симптомы вызваны реальным стрессом (потерей близкого человека, отношений, работы и др.), лучше обратиться за консультацией к психологу. Он поможет вернуть внутренний контроль. С простой же меланхолией можно попробовать побороться самому. Благо для этого есть простые и эффективные тактики.

1. Общение

Меланхоличное настроение характеризуется тем, что хочется спрятаться под одеяло и никого не видеть. Тем не менее, если побороть это сиюминутное желание и выйти в люди, вам может стать легче. Встречи с друзьями или коллегами (если в коллективе присутствует доброжелательная атмосфера) не только отвлекают от грустных мыслей, но и помогают страдающему почувствовать заботу, тепло человеческого участия и собственную нужность. А это как ничто другое способствует выходу из состояния оцепенения.

2. Контроль над негативными мыслями

Предаваться меланхолии почти всегда означает продумывание негативных мыслей и сценариев развития событий. Мы рекомендуем отказаться от этой деструктивной практики. Но, даже находясь в безрадостном состоянии, отслеживайте возникновение тяжелых мыслей. Старайтесь своевременно переключаться на что-то более позитивное или просто отвлекающее. Не копайтесь в себе.

Как справиться с меланхоличным настроением

3. Помощь окружающим

Хандра часто характеризуется печальной погруженностью в себя. Человек как бы перестает видеть и слышать окружающий мир, сосредотачивается на собственных несчастьях. Поэтому выйти из этого состояния можно, переключив внимание со своих переживаний на других людей. А ведь они могут нуждаться в помощи ничуть не меньше, а, быть может, даже больше вас.

4. Не судите, да не судимы будете

Если меланхоличное настроение вызывает обида или разочарование в людях, то вам, возможно, поможет позитивный анализ полученного опыта. Увы, мы часто судим о людях, исходя из собственной мировоззренческой позиции и шкалы ценностей. И расстраиваемся по факту из-за того, что они ей не соответствуют. Вам определенно станет легче, если вы осознаете и уясните, что они-то и не обязаны соответствовать. К тому же у них есть собственное восприятие и мерило добра и зла. Для одного вскользь брошенная фраза может показаться страшным оскорблением, а для другого — лишь поводом для смеха. Все люди разные!

5. Реорганизация режима дня

Если то, как вы живете, вызывает грустные мысли, скорее всего, пришла пора что-то менять. Браться за кардинальные перемены в меланхоличном настроении сложно, да и не нужно. Начните с самого себя. Пересмотрите свои пищевые привычки и сделайте упор на вкусное и здоровое питание. А также организуйте себе здоровый сон: не засиживайтесь допоздна, проветривайте вечером спальню и начните совершать небольшие вечерние пешие прогулки. Это поможет успокоиться, начать высыпаться и победить тревожность.

Как справиться с меланхоличным настроением

Текст: Flytothesky.ru

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