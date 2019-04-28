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Как справиться с меланхоличным настроением
29.04.2019 10:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Состояние меланхолии имеет множество «лиц» — от легкой и, как правило, временной грусти вплоть до серьезных депрессивных расстройств, когда может понадобиться профессиональная психотерапевтическая помощь. Для нас важно не допустить, чтобы меланхоличное настроение развивалось и прогрессировало, поэтому принимать меры нужно своевременно. Тем более что это не требует сверхусилий, если случай еще не запущенный.
Меланхолия имеет ряд психологических и физических проявлений. Поэтому так важно прислушиваться к себе. Если вы заметили, что стали часто испытывать подавленность, у вас угнетенное настроение, повышен уровень тревожности, жизнь кажется лишенной радости или даже не имеющей смысла, вы впали именно в состояние меланхолии. И все это подкрепляется такими симптомами физического характера, как
1. Общение
Меланхоличное настроение характеризуется тем, что хочется спрятаться под одеяло и никого не видеть. Тем не менее, если побороть это сиюминутное желание и выйти в люди, вам может стать легче. Встречи с друзьями или коллегами (если в коллективе присутствует доброжелательная атмосфера) не только отвлекают от грустных мыслей, но и помогают страдающему почувствовать заботу, тепло человеческого участия и собственную нужность. А это как ничто другое способствует выходу из состояния оцепенения.
2. Контроль над негативными мыслями
Предаваться меланхолии почти всегда означает продумывание
3. Помощь окружающим
Хандра часто характеризуется печальной погруженностью в себя. Человек как бы перестает видеть и слышать окружающий мир, сосредотачивается на собственных несчастьях. Поэтому выйти из этого состояния можно, переключив внимание со своих переживаний на других людей. А ведь они могут нуждаться в помощи ничуть не меньше, а, быть может, даже больше вас.
4. Не судите, да не судимы будете
Если меланхоличное настроение вызывает обида или разочарование в людях, то вам, возможно, поможет позитивный анализ полученного опыта. Увы, мы часто судим о людях, исходя из собственной мировоззренческой позиции и шкалы ценностей. И расстраиваемся по факту из-за того, что они ей не соответствуют. Вам определенно станет легче, если вы осознаете и уясните, что они-то и не обязаны соответствовать. К тому же у них есть собственное
5. Реорганизация режима дня
Если то, как вы живете, вызывает грустные мысли, скорее всего, пришла пора что-то менять. Браться за кардинальные перемены в меланхоличном
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Состояние меланхолии имеет множество «лиц» — от легкой и, как правило, временной грусти вплоть до серьезных депрессивных расстройств, когда может понадобиться...
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