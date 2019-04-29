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Тест: На какой цвет лучше реагирует ваше сознание?

30.04.2019 16:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: На какой цвет лучше реагирует ваше сознание?

В мире не найти двух одинаковых людей, ведь каждый из нас уникален и по-своему неповторим. Даже самая незначительная разница в характере может сильно влиять на то, как человек воспринимает свое окружение. Сегодняшний тест поможет вам выяснить, какой из основных цветов оказывает самое сильное воздействие на вас. Вам необходимо лишь немного рассказать о себе и своем характере. Итак, на какой цвет лучше всего отзывается ваше сознание?

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В мире не найти двух одинаковых людей, ведь каждый из нас уникален и по-своему неповторим. Даже самая незначительная разница в характере может сильно влиять на то,...
 
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