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Визуальная головоломка: Сколько квадратов вы видите?
01.05.2019 17:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как вы уже знаете, интеллект человека напрямую зависит от развитости его восприятия. К сожалению, в суровых условиях современной жизни мы часто об этом забываем, позволяя своему мозгу зачахнуть. Именно поэтому мы предлагаем вам немного отвлечься от повседневных дел. Эта визуальная головоломка отлично подойдет для разминки. Сможете ответить на поставленный вопрос?
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Как вы уже знаете, интеллект человека напрямую зависит от развитости его восприятия. К сожалению, в суровых условиях современной жизни мы часто об этом забываем,...
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