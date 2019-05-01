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Тест: В чем основная причина вашей тревоги

02.05.2019 14:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: В чем основная причина вашей тревоги

Случалось ли такое, что вы ни с того ни с сего начинали чувствовать невыносимую печаль и тоску? Хотя в вашей жизни все было в порядке. Скорее всего, причина кроется в подсознательных переживаниях. В них мы зачастую боимся признаться даже самим себе. Для того чтобы вы смогли быстрее найти корень этой проблемы, мы предлагаем вам пройти этот простой, но полезный тест. Он расскажет о том, какая причина у таких резких эмоциональных перепадов и тревоги. Начнем?

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Случалось ли такое, что вы ни с того ни с сего начинали чувствовать невыносимую печаль и тоску? Хотя в вашей жизни все было в порядке. Скорее всего, причина кроется в...
 
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