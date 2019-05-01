Черные дыры: какими свойствами обладают и в чем их суть

Источник материала: Flytothesky

Космос был и во многом остается территорией непознанного, невзирая на все усилия сообщества ученых объяснить принципы существования небесной жизни. Одним из самых загадочных явлений, изучить природу которого до конца не получается и по сей день, являются космические черные дыры. По факту в них превращаются звезды по завершении своего жизненного цикла. Причем это характерно только для крупных небесных тел.





Когда звезда гаснет, она уменьшается в размерах до такой степени, что ее плотность становится в итоге столь значительной, что она больше не может пропускать свет. А вокруг образуется поле просто с колоссальной гравитацией.

Итак, теоретические предположения о существовании черных дыр появились еще во второй половине 18 века. О них упоминал в своих работах Альберт Эйнштейн. Но научно и документально их существование подтвердилось только в 1971 году, когда явление после долгих и безуспешных попыток получилось увидеть в телескоп. Произошло это почти случайно. Ведь сложность наблюдения как раз и состоит в том, что это территория полностью лишена света. Астрономам удалось наблюдать поразительное космическое событие : как черная дыра поглощает «здоровую» звезду, благодаря чему она «осветилась». И даже сегодня, когда возможности оборудования для изучения космических явлений стали куда более совершенными, чем несколько десятилетий назад, рассмотреть эти пространства небытия остается непростой задачей.





Этому не до конца понятному и пугающему человечество явлению посвящено множество научно обоснованных заключений. А также фантастических предположений, на основе которых режиссеры снимают фильмы. Мы же приведем несколько подтвержденных характерных особенностей, свойственных черным дырам.

1. Черные дыры как регуляторы числа звезд

Изначальная субстанция, которая является «материалом» для создания звезды – газ. Но при этом его температурные показатели обязаны способствовать этому. Действие же гравитационного поля направлено на поддержание слишком высокой для этого температуры.

2. Черная дыра может видоизменять пространственно-временной континуум

Времени , если говорить об этой категории применительно к черным дырам, свойственно замедляться куда значительнее, чем привык воспринимать человек. Так, если бы кто-то побывал в черной дыре и каким-то чудом смог вернуться на Землю (что физически невозможно), то он, скорее всего, обнаружил бы, что по меркам земного времени уже миновали столетия.





3. Черные дыры не совсем мертвые объекты. Они излучают античастицы

Эта особенность, однако, присуща далеко не каждому такому явлению в космосе. Продуцировать так называемые гамма-кванты способны только объекты определенных, как правило, не очень значительных размеров. Черная дыра излучает элементарные частицы, и это явление носит название излучение Хокинга.

4. Черная дыра — гигант

На самом деле, точное количество черных дыр подсчитать еще никому не удавалось. Однако предположительно многомиллионный рубеж давно преодолен. Самая же гигантская из тех, что удалось опознать человеку, насчитывает в массе своей девять с лишним миллиардов наших Солнц.





5. «Ненасытность» черной дыры

Гравитационному полю свойственно вбирать в себя все, что имеет какое бы то ни было физическое воплощение. Именно потому в его пустоту притягиваются как горящие звезды, так и аналогичные черные дыры.

Хокинг , исходя из своей теории излучения, предполагал, что черные дыры, затянув в свою зловещую воронку все им доступное, могут в перспективе разрушаться сами. Более того, на этом этапе они будут посылать больше античастиц вовне до полного своего «растворения». Но это лишь умозаключение научного характера. Увы, убедительных доказательств ему до сей поры не нашлось!

Текст: Flytothesky.ru

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