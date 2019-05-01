Как разные знаки зодиака выходят из депрессии

Источник материала: Flytothesky

Много разных испытаний приходится переживать человеку на протяжении всей жизни. И если одних они ломают, то для других становятся лишь точкой отсчета к новым высотам и победам. Но, так или иначе, сталкиваясь лоб в лоб с неудачами, любой человек запросто может начать хандрить и впасть в депрессивное состояние. Что примечательно, переживают этот период представители разных знаков зодиака абсолютно по-разному.





Овен

Упрямый и непробиваемый Овен, столкнувшись с депрессией, сначала долго недоумевает, что произошло и почему он не может вернуться к прежнему ритму жизни. Он может упорно отрицать, что с ним что-то не так и пытаться делать вид, что все отлично. Но ведь сердце не обманешь. Поняв, что дела плохи и выхода не видно, Овен делает все возможное, чтобы загрузить себя физически: работой, активным отдыхом или спортом. После чего постепенно отдаляется от своего депрессивного прошлого и снова возвращается к жизни.

Телец

Прагматик и педант по натуре, в период депрессии Телец сначала постарается разобраться, почему произошло именно так и что с этим можно сделать. Если ответа на свой вопрос он не найдет, то непременно расскажет о своем кризисе всем и каждому, подкрепляя это фразами, вроде: «Вот тебе плохо, а представь, как мне». Нарыдавшись вдоволь на плече у друга и заев свои проблемы десертами, Телец, собрав волю в кулак, возьмет себя в руки и незамедлительно начнет разрабатывать план выхода из депрессии.

Близнецы

Депрессия? Что? Для типичного представителя знака Близнецы это страшное слово значит не более, чем просто слово. Близнецы слишком увлечены своей насыщенной жизнью, чтобы тратить время на пустое уныние и депрессивное состояние. А вообще, общение всегда спасает их от хмурого настроения. А если у Близнецов развилась депрессия на фоне нехватки общения? Не беда! Найти, с кем пообщаться Близнецы смогут даже на необитаемом острове. Главное для них — выйти за пределы четырех стен. Депрессия тут же развеется.





Рак

Если выбирать из всех знаков зодиака наиболее депрессивных, то Рак, несомненно, попадет в тройку лидеров. Смаковать свою несостоявшуюся жизнь, сожалеть о том, что не сложилось, и унывать от собственной беспомощности – это так похоже на Рака. Может ли Рак самостоятельно выйти из депрессии? Разумеется. Только сначала он выжмет из себя и своих близких все соки. Убедит весь мир в том, что он самый несчастный. И, устав от своего собственного нытья и приняв реальность , начнет отвлекаться на повседневные дела и таким образом вернет прежнего себя.

Лев

Агрессия и затем отчаяние – вот главные эмоции, которые проживает Лев в период депрессии. До него еще долго будет доходить, что ситуация произошла именно с ним. И что у таких идеальных и неповторимых, как он, тоже в жизни случаются кризисы. Но, в отличие от того же Рака, Лев не станет месяцами убиваться и оплакивать свою жизнь, а возьмет себя в руки и отправится навстречу новым жизненным приключениям. А внимание со стороны близких и положительные эмоции помогут ему побороть депрессивное состояние гораздо быстрее.

Дева

Вообще Девы довольно-таки депрессивные ребята. Причем заставить их впасть в депрессию может как серьезная неприятность, так и банальные разногласия с коллегами. Или, например, нежелание близких следовать щепетильным советам Дев. Что поможет Деве справиться с депрессией? Время и глубокие размышления . Пока эта скрупулезная натура не разложит в своей голове все по полочкам и не найдет ответы на все вопросы, депрессия вряд ли ее отпустит!





Весы

Обычно Весы не относятся к тем людям, которых преследует затяжная депрессия. Поскольку они привыкли стремиться к гармонии в любых ситуациях, то долго хандрить у них вряд ли получится. Да, несомненно, и у Весов случаются дни, когда ничего не радует и хочется уткнуться носом в подушку. Но такие кризисы проходят у них довольно быстро. Стоит только найти родственную душу и вдоволь наговориться о жизни и проблемах каждого.

Скорпион

Являясь прирожденными идеалистами, представители знака Скорпион могут запросто впасть в депрессию, если дела идут не по плану. Разумеется, единичные случаи вряд ли смогут вывести Скорпиона из равновесия. Но зато череда нарушенных планов может заставить его серьезно приуныть. В такие моменты Скорпиону как никогда нужен близкий человек. Он сможет протянуть руку помощи и помочь выпутаться Скорпиону из сложившейся ситуации.

Стрелец

Критика в адрес Стрельца и отсутствие ярких красок в жизни могут легко подтолкнуть представителя этого знака к унынию. По натуре активный и деятельный Стрелец просто не представляет, как может быть интересной однообразная жизнь без общения, горячих приключений и ярких впечатлений. Иногда Стрельцы искусственно создают себе драму, чтобы жизнь казалась ярче и насыщенней. Когда же проблема будет исчерпана и неинтересна окружающим, Стрелец переключится на более интересное занятие. Он тут же забудет, что 5 минут назад ненавидел себя и весь мир.





Козерог

Этого отчаянного трудоголика в любой жизненной ситуации спасает работа. «А что происходит, когда депрессия возникает на фоне проблем с работой?», — спросите вы. Безостановочный поиск решения проблем, связанных с работой, или в крайнем случае поиск новой работы. Люди этого знака слишком сильны духом, чтобы отчаиваться. Они из любой сложной ситуации непременно найдут выход.

Водолей

Приуныть по поводу несовершенства нашего мира – это как раз в стиле Водолея. Зато другие повседневные дела его вряд ли могут сбить с пути и заставить хандрить. Водолей слишком много думает и слишком быстро находит ответы на волнующие его вопросы. Поэтому если у него и случается временный упадок, то он уходит с головой в свои мысли и делает там полную ревизию. Обычно к утру решение проблемы приходит само собой.

Рыбы

Если Рыбы уходят в депрессивное состояние, то это надолго. Чем больше пытаешься им помочь выйти из депрессии, тем сильнее они пытаются переубедить своего «спасителя» и настоять на том, что дела действительно плохи. Когда же депрессия Рыб достигает апогея, то они вполне могут согласиться на помощь психотерапевта. А также на коррекцию своего состояния лекарствами. Обычно в таких ситуациях просветление наступает значительно быстрее.

Текст: Flytothesky.ru

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