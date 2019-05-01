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Как разные знаки зодиака выходят из депрессии
02.05.2019 15:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Много разных испытаний приходится переживать человеку на протяжении всей жизни. И если одних они ломают, то для других становятся лишь точкой отсчета к новым высотам и победам. Но, так или иначе, сталкиваясь лоб в лоб с неудачами, любой человек запросто может начать хандрить и впасть в депрессивное состояние. Что примечательно, переживают этот период представители разных знаков зодиака абсолютно по-разному.
Овен
Упрямый и непробиваемый Овен, столкнувшись с депрессией, сначала долго недоумевает, что произошло и почему он не может вернуться к прежнему ритму жизни. Он может упорно отрицать, что с ним что-то не так и пытаться делать вид, что все отлично. Но ведь сердце не обманешь. Поняв, что дела плохи и выхода не видно, Овен делает все возможное, чтобы загрузить себя физически: работой, активным отдыхом или спортом. После чего постепенно отдаляется от своего депрессивного прошлого и снова возвращается к жизни.
Телец
Прагматик и педант по натуре, в период депрессии Телец сначала постарается разобраться, почему произошло именно так и что с этим можно сделать. Если ответа на свой вопрос он не найдет, то непременно расскажет о своем
Близнецы
Депрессия? Что? Для типичного представителя знака Близнецы это страшное слово значит не более, чем просто слово. Близнецы слишком увлечены своей насыщенной жизнью, чтобы тратить время на пустое уныние и депрессивное состояние. А вообще, общение всегда спасает их от хмурого настроения. А если у Близнецов развилась депрессия на фоне нехватки общения? Не беда! Найти, с кем пообщаться Близнецы смогут даже на необитаемом острове. Главное для них — выйти за пределы четырех стен. Депрессия тут же развеется.
Рак
Если выбирать из всех знаков зодиака наиболее депрессивных, то Рак, несомненно, попадет в тройку лидеров. Смаковать свою несостоявшуюся жизнь, сожалеть о том, что не сложилось, и унывать от собственной беспомощности – это так похоже на Рака. Может ли Рак самостоятельно выйти из депрессии? Разумеется. Только сначала он выжмет из себя и своих близких все соки. Убедит весь мир в том, что он самый несчастный. И, устав от своего собственного нытья и приняв
Лев
Агрессия и затем отчаяние – вот главные эмоции, которые проживает Лев в период депрессии. До него еще долго будет доходить, что ситуация произошла именно с ним. И что у таких идеальных и неповторимых, как он, тоже в жизни случаются кризисы. Но, в отличие от того же Рака, Лев не станет месяцами убиваться и оплакивать свою жизнь, а возьмет себя в руки и отправится навстречу новым жизненным приключениям. А внимание со стороны близких и положительные эмоции помогут ему побороть депрессивное состояние гораздо быстрее.
Дева
Вообще Девы довольно-таки депрессивные ребята. Причем заставить их впасть в депрессию может как серьезная неприятность, так и банальные разногласия с коллегами. Или, например, нежелание близких следовать щепетильным советам Дев. Что поможет Деве справиться с депрессией? Время и
Весы
Обычно Весы не относятся к тем людям, которых преследует затяжная депрессия. Поскольку они привыкли стремиться к гармонии в любых ситуациях, то долго хандрить у них вряд ли получится. Да, несомненно, и у Весов случаются дни, когда ничего не радует и хочется уткнуться носом в подушку. Но такие кризисы проходят у них довольно быстро. Стоит только найти родственную душу и вдоволь наговориться о жизни и проблемах каждого.
Скорпион
Являясь прирожденными идеалистами, представители знака Скорпион могут запросто впасть в депрессию, если дела идут не по плану. Разумеется, единичные случаи вряд ли смогут вывести Скорпиона из равновесия. Но зато череда нарушенных планов может заставить его серьезно приуныть. В такие моменты Скорпиону как никогда нужен близкий человек. Он сможет протянуть руку помощи и помочь выпутаться Скорпиону из сложившейся ситуации.
Стрелец
Критика в адрес Стрельца и отсутствие ярких красок в жизни могут легко подтолкнуть представителя этого знака к унынию. По натуре активный и деятельный Стрелец просто не представляет, как может быть интересной однообразная жизнь без общения, горячих
Козерог
Этого отчаянного
Водолей
Приуныть по поводу несовершенства нашего мира – это как раз в стиле Водолея. Зато другие повседневные дела его вряд ли могут сбить с пути и заставить хандрить. Водолей слишком много думает и слишком быстро находит ответы на волнующие его вопросы. Поэтому если у него и случается временный упадок, то он уходит с головой в свои мысли и делает там полную ревизию. Обычно к утру решение проблемы приходит само собой.
Рыбы
Если Рыбы уходят в депрессивное состояние, то это надолго. Чем больше пытаешься им помочь выйти из депрессии, тем сильнее они пытаются переубедить своего «спасителя» и настоять на том, что дела действительно плохи. Когда же депрессия Рыб достигает апогея, то они вполне могут согласиться на помощь психотерапевта. А также на коррекцию своего состояния лекарствами. Обычно в таких ситуациях просветление наступает значительно быстрее.
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Много разных испытаний приходится переживать человеку на протяжении всей жизни. И если одних они ломают, то для других становятся лишь точкой отсчета к новым...
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