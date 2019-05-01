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Визуальная головоломка на поиск кота
02.05.2019 16:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Не зря котов считают прирожденными охотниками. Ведь стоит лишь понаблюдать за тем, как они играют с фантиками и веточками, как все сразу становится на свои места. Надо ли вспоминать о том, насколько бесшумно они крадутся к своей «добыче», когда хотят остаться незамеченными? Сегодняшний визуальный тест — это проверка внимательности. Ведь для того, чтобы увидеть притаившегося охотника, нужен навык! Как думаете, есть ли он у вас?
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Не зря котов считают прирожденными охотниками. Ведь стоит лишь понаблюдать за тем, как они играют с фантиками и веточками, как все сразу становится на свои места....
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