Визуальная головоломка на поиск кота

Источник материала: Flytothesky

Не зря котов считают прирожденными охотниками. Ведь стоит лишь понаблюдать за тем, как они играют с фантиками и веточками, как все сразу становится на свои места. Надо ли вспоминать о том, насколько бесшумно они крадутся к своей «добыче», когда хотят остаться незамеченными? Сегодняшний визуальный тест — это проверка внимательности. Ведь для того, чтобы увидеть притаившегося охотника, нужен навык! Как думаете, есть ли он у вас?

( открыть в полном размере )





Также вам будет интересно:

Головоломка на поиск предметов: Сколько бабочек на картинке?