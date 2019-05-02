Проверка на внимательность: Сколько отличий на изображениях?

Источник материала: Flytothesky

Разговоры о соборе Парижской Богоматери не утихают до сих пор, и в этом нет ничего удивительного. Более того, на его реконструкцию собирают пожертвования по всему миру. Кстати, мало кто остался равнодушен к случившейся трагедии. Для того, чтобы напомнить вам о важности подобных исторических достопримечательностей, вашему вниманию представлена такая визуальная проверка на внимательность. Сколько отличий вы сможете найти между двумя фотографиями известного на весь мир Нотр-Дама?

Присмотритесь…

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Еще одна головоломка:

Сколько бабочек на картинке?