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Проверка на внимательность: Сколько отличий на изображениях?
03.05.2019 20:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Разговоры о соборе Парижской Богоматери не утихают до сих пор, и в этом нет ничего удивительного. Более того, на его реконструкцию собирают пожертвования по всему миру. Кстати, мало кто остался равнодушен к случившейся трагедии. Для того, чтобы напомнить вам о важности подобных исторических достопримечательностей, вашему вниманию представлена такая визуальная проверка на внимательность. Сколько отличий вы сможете найти между двумя фотографиями известного на весь мир Нотр-Дама?
Присмотритесь…
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Разговоры о соборе Парижской Богоматери не утихают до сих пор, и в этом нет ничего удивительного. Более того, на его реконструкцию собирают пожертвования по всему...
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