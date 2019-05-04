Источник материала: Flytothesky

Когда кто-то из супругов объявляет о желании расстаться, это значит, он давно прокручивал этот шаг в своих мыслях, долго все взвешивал, сравнивал, созревал… и только теперь решился. Выходит, что-то подвело его к этому. Он годами варился в своих обидах, выжидая подходящего случая. А вы все пропустили, позволив эмоциональному разводу состояться. Как не допустить этой ошибки, не дать накопленному негативу разрушить семью? Предлагаем обратить внимание на признаки грядущего развода, которые служат красноречивым сигналом, что партнер находится на грани. Не упустите их, если хотите отмечать золотую свадьбу рядом с любимым человеком.





5 признаков грядущего развода, на которые не стоит закрывать глаза

• Вы перестали проводить время вместе

Раньше вы часто ходили в кино, копили деньги на совместный отпуск, а то и просто болтали за чашкой чаю, обсуждая, как прошел день. Были общие друзья, поездки за город, просмотр любимых сериалов. Вы смеялись, дурачились, занимались любовью. Куда же это все подевалось? Дети, рабочая загруженность, ремонт – не оправдание. При желании всегда можно найти время друг для друга, быть в курсе всех новостей и переживаний любимого человека. Но если этого нет, если партнер убегает от вас под любым предлогом, а то и вообще не знает, чем вы живете, – это повод бить тревогу. Подумайте, как давно вы смеялись в присутствии друг друга? Как давно были на отдыхе без посторонних ушей? Время воскрешать забытые традиции.

• Вам больше не прощают мелкие грехи

Когда человек любит, он на многое закрывает глаза, либо не замечая недостатков, либо примиряясь с ними. Плохой симптом, если партнер перестал делать вам «скидки» и превратился в разъяренного тирана, который ни в чем не дает вам спуску. Набрали пару кило, забыли купить хлеба, не позвонили матери, пересолили суп? Если все эти мелочи выливаются в бурный скандал, где вас линчуют, как последнего злодея; если поводы для конфликтов становятся все более изощренными, и одно ваше присутствие будит в любимом зверя – время сесть за стол переговоров и честно все обсудить: есть ли шанс спасти отношения, и что вы оба готовы для этого предпринять?





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• Вы не вызываете даже негативных эмоций

Отношения можно реанимировать до тех пор, пока человек на вас реагирует и откликается, пусть даже его реакция негативна: гнев, злость, раздражение, слезы. Значит, внутри что-то еще живо, пусть болит, давит, душит, но с этим можно работать. Другое дело, когда партнер становится безразличным – не поддерживает разговор, слушает без интереса, отвечает односложными короткими предложениями. Эту дистанцию нужно срочно сокращать, выводить партнера на разговор, провоцировать на эмоции, иначе вы скоро совсем его потеряете. Он уже мысленно с вами развелся.

• Вам не доверяют никаких дел

Если любимый человек перестал обращаться к вам за помощью и предпочитает все делать в одиночку – это опасная дорожка. Скорее всего, в вас разочаровались. Возможно, вы не выполнили каких-то обязательств, целенаправленно саботировали важные обещания или превратились в потребителя, который берет, но ничего не дает взамен? В любом случае тенденция нехорошая. Никто не захочет быть постоянным донором. Наши ресурсы ограничены. Мы все ищем того, на кого сможем положиться. Либо прекратите обещать, либо выполняйте те обязательства, которые на себя взяли. Ведь семья – это командная работа, а не поездка за чужой счет или по принципу «каждый сам за себя».





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• У вас не ищут эмоциональной поддержки

Когда-то давно партнер делился с вами своими самыми сокровенными переживаниями, мечтами, стремлениями? Вы подолгу обсуждали разные вопросы, к вам первому звонили, если что-то шло не так, чтобы выговориться, услышать заверения, что все будет хорошо, вы со всем справитесь? Теперь ничего этого нет, между вами бетонная стена – сухой обмен информацией, требования, нотации, никакой душевности. От вас не ждут конструктивной критики, вас не посвящают в свои дела, в ваших объятьях не ищут утешения. Кто-то другой выполняет эту роль: друзья, родители, любовники, коллеги по работе. Это и есть крах семьи – когда партнеру проще обсудить свои переживания с кем угодно, кроме самого близкого человека.

Не доводите отношения до этой точки, если не хотите разгребать последствия. Помните, большие проблемы начинаются с мелких недомолвок и претензий, на которые вы оба закрыли глаза, проглотили, согласились. Держитесь друг за друга. Говорите, ищите компромиссы. Не позволяйте гордыне разрушить вашу любовь. Это самое дорогое чувство, ради которого стоит жить!

Текст: Flytothesky.ru

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