Могут ли предпочтения выдать ваш реальный пол?

Источник материала: Flytothesky





Мышление мужчин и женщин отличается. И с этим фактом сложно спорить. Даже представители одного и того же темперамента будут отличаться между собой. В этом нет ничего странного. Как вы считаете, можно ли узнать ваш реальный пол, опираясь только на ваши вкусы и предпочтения? Давайте выясним!

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