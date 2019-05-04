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20 лучших фотографий недели
05.05.2019 18:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Первое майское воскресенье, конечно же, не обойдется без традиционной подборки лучших фотографий. Ведь май ещё не успел начаться, а мы уже собрали для вас 20 прекрасных работ этого вида искусства. Как говорится, красоты много не бывает. И не только красоты человеческой натуры, но и великолепия окружающего мира, природы, городов и стран. Смотрите сами!
1. Шум. Фотограф
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