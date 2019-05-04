20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Первое майское воскресенье, конечно же, не обойдется без традиционной подборки лучших фотографий. Ведь май ещё не успел начаться, а мы уже собрали для вас 20 прекрасных работ этого вида искусства. Как говорится, красоты много не бывает. И не только красоты человеческой натуры, но и великолепия окружающего мира, природы, городов и стран. Смотрите сами!

1. Шум. Фотограф wim denijs

2. Киндердейк, Голландия. Фотограф Remo Scarfò

3. Кактусы. Фотограф Simon W Xu

4. После захода солнца. Фотограф Michael Voss

5. Маленькая девочка. Фотограф Michael Gimenez Rodriguez de vera

6. Меланхолия. Фотограф Yuriy Tsypliatnikov

7. Дубовая аллея. Фотограф Jens Bernard

8. Память. Фотограф Rana Jabeen

9. Кольцо огня. Фотограф Michael Sauer

10. Дикие. Фотограф Andreas Bobanac

11. Цветок в вазе. Фотограф Julia Wimmerlin

12. Повидавший. Фотограф PEC GG

13. Туманный восход. Фотограф Emanuel Smedbøl

14. Джунгли. Фотограф Jessica Katt

15. Голубой шелк. Фотограф rio bo

16. Поля. Фотограф Bob Sanders

17. В час пик. Фотограф Marlene Calderon

18. Огни. Фотограф Bojan Bilas

19. Небо. Фотограф Marie L

20. Лужа. Фотограф Rodolfo Seide

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