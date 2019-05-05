Какой сильной стороной вы обладаете?

Источник материала: Flytothesky





Мы часто закрываем глаза на свои таланты и предрасположенности, наивно пологая, что они никуда нас не приведут. Однако в большинстве случаев это оказывается заблуждением. А мы, в свою очередь, осознанно лишаем себя короткого пути к успеху. Сегодняшний тест нацелен на то, чтобы выявить, какая у вас сильная сторона. А также рассказать о том, как вы можете ее использовать. Разве вам не интересно узнать о себе немного больше?

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