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10 причин побывать на острове Гренландия
06.05.2019 13:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы устали от избитых туристических маршрутов и всем известных достопримечательностей? Хотите получить новые, ни на что не похожие ощущения? Тогда вам открыта Гренландия — крупнейший остров на Земле. Вас заворожат её знаменитые ледяные покровы, гигантские айсберги и простирающиеся горы. Это редкое место, сохранившее свою первозданную красоту. Поскольку всё население Гренландии проживает только на прибрежных территориях, умопомрачительные природные богатства острова остались нетронутыми. Это место готово удивлять! Вас ожидает:
1. Белые ночи
С мая по июль можно забыть про часы и наслаждаться жизнью вне времени. Изящные айсберги, обливающиеся лучами солнца, будут радовать вас 24 часа в сутки. А вот в середине ночи можно покататься на лыжах или заняться рыбалкой. Вы словно переноситесь в другую, безвременную реальность…
2. Гренландский национальный парк
Почувствуйте себя героем канала “National Geographic”, оказавшись в самом крупном и труднопроходимом
3. Якобсхавн
Итак, остров Гренландия предлагает вам познакомиться с самым быстро перемещающимся ледником в мире! Кстати, это его отколовшийся айсберг когда-то потопил несчастный «Титаник». Каждый день ледник передвигается по острову десятки метров! Эти огромные ледяные массивы приведут в восторг каждого, кому посчастливится их увидеть.
4. Нанорталик
Осмотрите город, окружённый цепью из вздымающихся в небо скал. Это место будет раем для всех ценителей активного отдыха и
5. Рыба и морепродукты
Гренландская
6. Уманак-фьорд
Гора потрясающей красоты и самых редких оттенков чёрного, белого и красного. Она знаменита своей сердцевидной формой и крутыми склонами, которые делают её абсолютно недоступной для обывателей. Но для большинства туристов достаточно будет лишь взгляда на это чудесное природное формирование, чтобы забыть обо всём на свете.
7. Украшения и бижутерия
Их создают гренландские умельцы из местных
8. Круиз по водам Атлантического океана
Отправляйтесь в путешествие по прибрежным водам. С апреля по декабрь остров Гренландия приглашает вас попутешествовать между городами на корабле. Во время круиза вы насладитесь красотами ледяных «замков» с расстояния нескольких метров.
9. Путешествие по воздуху
Отправляйтесь в воздушное путешествие на самолёте или вертолёте по живописной территории острова. От поверхности могучего океана вас будет отделять всего лишь несколько метров. Вы насладитесь невероятными пейзажами огромных ледников и белоснежных сугробов.
10. Сувениры
На память о Гренландии можно привезти на родину настоящие произведения искусства. Более того, они не создаются по единому шаблону или штампу, а делаются вручную народными умельцами. Например, самые распространённые сувениры – фигурки тупилаков, что в переводе с местного языка означает «духи». Они создаются из любых материалов: камня, дерева, зубов или ногтей животных.
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Вы устали от избитых туристических маршрутов и всем известных достопримечательностей? Хотите получить новые, ни на что не похожие ощущения? Тогда вам открыта...
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