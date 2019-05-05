ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 причин побывать на острове Гренландия

06.05.2019 13:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Вы устали от избитых туристических маршрутов и всем известных достопримечательностей? Хотите получить новые, ни на что не похожие ощущения? Тогда вам открыта Гренландия — крупнейший остров на Земле. Вас заворожат её знаменитые ледяные покровы, гигантские айсберги и простирающиеся горы. Это редкое место, сохранившее свою первозданную красоту. Поскольку всё население Гренландии проживает только на прибрежных территориях, умопомрачительные природные богатства острова остались нетронутыми. Это место готово удивлять! Вас ожидает:

10 причин побывать на острове Гренландия

1. Белые ночи

С мая по июль можно забыть про часы и наслаждаться жизнью вне времени. Изящные айсберги, обливающиеся лучами солнца, будут радовать вас 24 часа в сутки. А вот в середине ночи можно покататься на лыжах или заняться рыбалкой. Вы словно переноситесь в другую, безвременную реальность…

2. Гренландский национальный парк

Почувствуйте себя героем канала “National Geographic”, оказавшись в самом крупном и труднопроходимом заповеднике на Земле. Кстати, парк настолько многообразен и уникален, что ЮНЕСКО включило его в список всемирного наследия. А также в парке можно встретить самых разных обитателей. Здесь и овцебыки, и волки, и северные олени, и белые медведи, и, конечно же, моржи. А вот в прибрежных водах можно встретить китов!

10 причин побывать на острове Гренландия

3. Якобсхавн

Итак, остров Гренландия предлагает вам познакомиться с самым быстро перемещающимся ледником в мире! Кстати, это его отколовшийся айсберг когда-то потопил несчастный «Титаник». Каждый день ледник передвигается по острову десятки метров! Эти огромные ледяные массивы приведут в восторг каждого, кому посчастливится их увидеть.

4. Нанорталик

Осмотрите город, окружённый цепью из вздымающихся в небо скал. Это место будет раем для всех ценителей активного отдыха и экстрима. Альпинисты уж точно найдут для себя немало развлечений. Горы Кетил и Ulamertorsuaq готовы бросить вызов всем опытным спортсменам.

10 причин побывать на острове Гренландия

5. Рыба и морепродукты

Гренландская кухня изобилует этими дарами моря. Здесь можно продегустировать их в любом виде: сыром или солёном, квашеном или сушёном, печёном в золе или копчёном. А сколько деликатесов! Печень трески, вяленый палтус, все виды креветок и крабов. Ко всему прочему, самые искушённые могут побаловать себя мясом свежеприготовленной акулы и яйцами морских птиц.

6. Уманак-фьорд

Гора потрясающей красоты и самых редких оттенков чёрного, белого и красного. Она знаменита своей сердцевидной формой и крутыми склонами, которые делают её абсолютно недоступной для обывателей. Но для большинства туристов достаточно будет лишь взгляда на это чудесное природное формирование, чтобы забыть обо всём на свете.

10 причин побывать на острове Гренландия

7. Украшения и бижутерия

Их создают гренландские умельцы из местных камней. Можно подобрать любой оттенок: от насыщенного розового до свежего зеленого. К тому же таких необычных и редких камней, собранных в окрестностях острова, вы не найдёте нигде в мире.

8. Круиз по водам Атлантического океана

Отправляйтесь в путешествие по прибрежным водам. С апреля по декабрь остров Гренландия приглашает вас попутешествовать между городами на корабле. Во время круиза вы насладитесь красотами ледяных «замков» с расстояния нескольких метров.

10 причин побывать на острове Гренландия

9. Путешествие по воздуху

Отправляйтесь в воздушное путешествие на самолёте или вертолёте по живописной территории острова. От поверхности могучего океана вас будет отделять всего лишь несколько метров. Вы насладитесь невероятными пейзажами огромных ледников и белоснежных сугробов.

10. Сувениры

На память о Гренландии можно привезти на родину настоящие произведения искусства. Более того, они не создаются по единому шаблону или штампу, а делаются вручную народными умельцами. Например, самые распространённые сувениры – фигурки тупилаков, что в переводе с местного языка означает «духи». Они создаются из любых материалов: камня, дерева, зубов или ногтей животных.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Почему стоит побывать в Амстердаме хотя бы раз в жизни?

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы устали от избитых туристических маршрутов и всем известных достопримечательностей? Хотите получить новые, ни на что не похожие ощущения? Тогда вам открыта...
 
Новости дня
Новости
 
5 полезных книг для тех, кто хочет научиться писать хорошие тексты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Светлы шлях
Горецкий вестник

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика