10 причин побывать на острове Гренландия

Источник материала: Flytothesky

Вы устали от избитых туристических маршрутов и всем известных достопримечательностей? Хотите получить новые, ни на что не похожие ощущения? Тогда вам открыта Гренландия — крупнейший остров на Земле. Вас заворожат её знаменитые ледяные покровы, гигантские айсберги и простирающиеся горы. Это редкое место, сохранившее свою первозданную красоту. Поскольку всё население Гренландии проживает только на прибрежных территориях, умопомрачительные природные богатства острова остались нетронутыми. Это место готово удивлять! Вас ожидает:





1. Белые ночи

С мая по июль можно забыть про часы и наслаждаться жизнью вне времени. Изящные айсберги, обливающиеся лучами солнца, будут радовать вас 24 часа в сутки. А вот в середине ночи можно покататься на лыжах или заняться рыбалкой. Вы словно переноситесь в другую, безвременную реальность…

2. Гренландский национальный парк

Почувствуйте себя героем канала “National Geographic”, оказавшись в самом крупном и труднопроходимом заповеднике на Земле. Кстати, парк настолько многообразен и уникален, что ЮНЕСКО включило его в список всемирного наследия. А также в парке можно встретить самых разных обитателей. Здесь и овцебыки, и волки, и северные олени, и белые медведи, и, конечно же, моржи. А вот в прибрежных водах можно встретить китов!





3. Якобсхавн

Итак, остров Гренландия предлагает вам познакомиться с самым быстро перемещающимся ледником в мире! Кстати, это его отколовшийся айсберг когда-то потопил несчастный «Титаник». Каждый день ледник передвигается по острову десятки метров! Эти огромные ледяные массивы приведут в восторг каждого, кому посчастливится их увидеть.

4. Нанорталик

Осмотрите город, окружённый цепью из вздымающихся в небо скал. Это место будет раем для всех ценителей активного отдыха и экстрима . Альпинисты уж точно найдут для себя немало развлечений. Горы Кетил и Ulamertorsuaq готовы бросить вызов всем опытным спортсменам.





5. Рыба и морепродукты

Гренландская кухня изобилует этими дарами моря. Здесь можно продегустировать их в любом виде: сыром или солёном, квашеном или сушёном, печёном в золе или копчёном. А сколько деликатесов! Печень трески, вяленый палтус, все виды креветок и крабов. Ко всему прочему, самые искушённые могут побаловать себя мясом свежеприготовленной акулы и яйцами морских птиц.

6. Уманак-фьорд

Гора потрясающей красоты и самых редких оттенков чёрного, белого и красного. Она знаменита своей сердцевидной формой и крутыми склонами, которые делают её абсолютно недоступной для обывателей. Но для большинства туристов достаточно будет лишь взгляда на это чудесное природное формирование, чтобы забыть обо всём на свете.





7. Украшения и бижутерия

Их создают гренландские умельцы из местных камней . Можно подобрать любой оттенок: от насыщенного розового до свежего зеленого. К тому же таких необычных и редких камней, собранных в окрестностях острова, вы не найдёте нигде в мире.

8. Круиз по водам Атлантического океана

Отправляйтесь в путешествие по прибрежным водам. С апреля по декабрь остров Гренландия приглашает вас попутешествовать между городами на корабле. Во время круиза вы насладитесь красотами ледяных «замков» с расстояния нескольких метров.





9. Путешествие по воздуху

Отправляйтесь в воздушное путешествие на самолёте или вертолёте по живописной территории острова. От поверхности могучего океана вас будет отделять всего лишь несколько метров. Вы насладитесь невероятными пейзажами огромных ледников и белоснежных сугробов.

10. Сувениры

На память о Гренландии можно привезти на родину настоящие произведения искусства. Более того, они не создаются по единому шаблону или штампу, а делаются вручную народными умельцами. Например, самые распространённые сувениры – фигурки тупилаков, что в переводе с местного языка означает «духи». Они создаются из любых материалов: камня, дерева, зубов или ногтей животных.

Текст: Flytothesky.ru

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