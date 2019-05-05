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Кто из знаков зодиака не боится идти на риск

06.05.2019 15:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Они не боятся перемен и легко соглашаются на любые авантюры, будь то новый бизнес или путешествие. С ними не страшны никакие невзгоды, потому что они не боятся идти на риск и нырять в омут с головой. Под какими же знаками зодиака рождаются эти храбрецы? Про кого из знаков можно сказать, что он рисковый и отчаянный человек?

Кто из знаков зодиака не боится идти на риск

Овен

Он первый в зодиакальном кругу и всегда первый по жизни. Его кипучая и неуемная энергия не дает ему спокойно сидеть на месте и наслаждаться однообразными и ничем не отличающимися друг от друга буднями. Так что, пока другие стоят в сторонке и раздумывают, как поступить дальше, Овен решительно проталкивается сквозь толпы вперед. И с присущей ему напористостью бросается навстречу новым азартным приключениям.

Близнецы

А вот эти любознательные непоседы хоть не так настойчивы и импульсивны, как их собратья Овны. Но они также нередко бывают замечены в рисковых мероприятиях. Близнецам интересно все новое. Начиная от новых свежих идей в работе, заканчивая знакомствами с новыми людьми и путешествиями в новые страны. Природное любопытство часто подталкивает их на необдуманные действия. Но, к счастью, Близнецы настолько находчивы и изворотливы, что им всегда ловко удается выпутываться из любых затруднительных ситуаций, которые могут поджидать их на пути.

Кто из знаков зодиака не боится идти на риск

Лев

По натуре властный, высокомерный и отчаянный человек знака Лев никогда не будет стоять в сторонке, если ему выпадет шанс рискнуть и сделать свою жизнь более комфортной и обеспеченной. Кроме того, у представителей этого знака зодиака слишком развито чувство собственного достоинства. Поэтому они всегда стараются выглядеть в глазах окружающих бесстрашными и всемогущими. К слову, у них это великолепно получается. Лев – это как раз тот человек, чьему успеху и храбрости завидуют многие.

Скорпион

Риск для представителя знака зодиака Скорпион – второе имя. Он не боится перемен, даже если изначально они кажутся ему малоприятными. Скорпион любит конкурировать и доказывать окружающим свое превосходство. Кроме того, ему нравится все тайное и неизведанное. Поэтому он всегда использует любую возможность выйти за пределы своей зоны комфорта, чтобы разбавить повседневную жизнь острыми ощущениями.

Кто из знаков зодиака не боится идти на риск

Стрелец

Типичный Стрелец считает, что жизнь ему дана для того, чтобы изучать все новое и таким способом «прокачивать» свой мозг. Причем для саморазвития он обычно выбирает далеко не самые безобидные способы. Если Стрелец собирается в путешествие, то это непременно должны быть дикие джунгли или безжизненная пустыня. Если речь идет об открытии бизнеса, то обязательно с большими вложениями и высокими рисками. Одним словом, Стрелец – экстремал, каких еще стоит поискать.

Водолей

В отличие от своих зодиакальных собратьев, Водолей, прежде чем идти на риск, всегда тщательно обдумывает все плюсы и минусы предстоящего мероприятия. Это не тот человек, который, услышав о безумной авантюре, тут же погрузится в нее, не думая о последствиях. Нет! Безусловно, этот человек решится на отчаянный шаг. Но перед этим он обязательно всевозможными способами на всякий случай себя подстрахует. Водолей уж слишком мудр и дальновиден, чтобы совершать грубые промахи на пути к своим целям.

Текст: Flytothesky.ru

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Они не боятся перемен и легко соглашаются на любые авантюры, будь то новый бизнес или путешествие. С ними не страшны никакие невзгоды, потому что они не боятся идти...
 
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