Кто из знаков зодиака не боится идти на риск

Источник материала: Flytothesky

Они не боятся перемен и легко соглашаются на любые авантюры, будь то новый бизнес или путешествие . С ними не страшны никакие невзгоды, потому что они не боятся идти на риск и нырять в омут с головой. Под какими же знаками зодиака рождаются эти храбрецы? Про кого из знаков можно сказать, что он рисковый и отчаянный человек?





Овен

Он первый в зодиакальном кругу и всегда первый по жизни. Его кипучая и неуемная энергия не дает ему спокойно сидеть на месте и наслаждаться однообразными и ничем не отличающимися друг от друга буднями. Так что, пока другие стоят в сторонке и раздумывают, как поступить дальше, Овен решительно проталкивается сквозь толпы вперед. И с присущей ему напористостью бросается навстречу новым азартным приключениям.

Близнецы

А вот эти любознательные непоседы хоть не так настойчивы и импульсивны, как их собратья Овны. Но они также нередко бывают замечены в рисковых мероприятиях. Близнецам интересно все новое. Начиная от новых свежих идей в работе, заканчивая знакомствами с новыми людьми и путешествиями в новые страны . Природное любопытство часто подталкивает их на необдуманные действия. Но, к счастью, Близнецы настолько находчивы и изворотливы, что им всегда ловко удается выпутываться из любых затруднительных ситуаций, которые могут поджидать их на пути.





Лев

По натуре властный, высокомерный и отчаянный человек знака Лев никогда не будет стоять в сторонке, если ему выпадет шанс рискнуть и сделать свою жизнь более комфортной и обеспеченной. Кроме того, у представителей этого знака зодиака слишком развито чувство собственного достоинства. Поэтому они всегда стараются выглядеть в глазах окружающих бесстрашными и всемогущими. К слову, у них это великолепно получается. Лев – это как раз тот человек, чьему успеху и храбрости завидуют многие.

Скорпион

Риск для представителя знака зодиака Скорпион – второе имя. Он не боится перемен, даже если изначально они кажутся ему малоприятными. Скорпион любит конкурировать и доказывать окружающим свое превосходство. Кроме того, ему нравится все тайное и неизведанное. Поэтому он всегда использует любую возможность выйти за пределы своей зоны комфорта , чтобы разбавить повседневную жизнь острыми ощущениями.





Стрелец

Типичный Стрелец считает, что жизнь ему дана для того, чтобы изучать все новое и таким способом «прокачивать» свой мозг. Причем для саморазвития он обычно выбирает далеко не самые безобидные способы. Если Стрелец собирается в путешествие, то это непременно должны быть дикие джунгли или безжизненная пустыня. Если речь идет об открытии бизнеса, то обязательно с большими вложениями и высокими рисками. Одним словом, Стрелец – экстремал, каких еще стоит поискать.

Водолей

В отличие от своих зодиакальных собратьев, Водолей, прежде чем идти на риск, всегда тщательно обдумывает все плюсы и минусы предстоящего мероприятия. Это не тот человек, который, услышав о безумной авантюре, тут же погрузится в нее, не думая о последствиях. Нет! Безусловно, этот человек решится на отчаянный шаг. Но перед этим он обязательно всевозможными способами на всякий случай себя подстрахует. Водолей уж слишком мудр и дальновиден, чтобы совершать грубые промахи на пути к своим целям.

Текст: Flytothesky.ru

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