ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как победить ночной жор

06.05.2019 16:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Привычка есть поздно вечером или даже ночью является одним из самых распространенных препятствий на пути к стройной фигуре. Даже если вы регулярно занимаетесь спортом и употребляете в пищу здоровые продукты, следует помнить, что значение имеет не только то, что мы едим, но и то, сколько и когда. И зачастую победить ночной жор или справиться с желанием совершить вояж к холодильнику, пока все домашние спят, самостоятельно бывает очень трудно. Но так ли это необходимо?

Как победить ночной жор

На самом деле, проблема с лишним весом далеко не единственная, которую может спровоцировать «ночное» питание. Дело в том, что работа человеческого организма запрограммирована на определенную цикличность. Когда те или иные процессы протекают особенно активно или, наоборот, находятся в спящем состоянии. Что касается переваривания пищи, то наибольшим потенциалом для этого организм обладает в первой половине дня и идет на спад ближе к вечеру. Когда мы едим ночью, мы совершаем над ним определенное насилие. Это чревато сбоями в работе ЖКТ и проблемами с обменом веществ.

Существуют, правда, и объективные причины, почему вам хочется есть в ночное время. Допустим, если в организме к ночи повышается синтез кортизола при недостатке мелатонина и лептина, это вызывает чувство голода. И это уже относится к эндокринному нарушению, которое необходимо корректировать с участием врача. Но чаще всего желание поесть ночью спровоцировано психологическими причинами, и в частности стрессом. В этом случае человек может попытаться помочь себе сам, сформировав здоровые пищевые привычки в течение дня.

Как победить ночной жор

1. Количество приемов пищи имеет значение

В условиях крайней занятости не всегда даже хватает времени на полноценный прием пищи. Так что нередко в течение дня мы просто перекусываем. А к вечеру голод объективно дает о себе знать. А вот ужин, который в иных условиях должен быть легким, превращается в «праздник живота». Поэтому, чтобы вас не настиг ночной жор, иногда достаточно разбить свой дневной рацион на четыре-пять приемов пищи. И вставать к холодильнику вечером-ночью вам просто не захочется.

Как победить ночной жор

2. Позволяйте себе «вредные» перекусы

Если вы фанатично придерживаетесь здорового образа жизни и не даете себе пищевых поблажек, это может быть причиной того, что в конце дня вы можете не сдержаться и съесть что-нибудь жирное или сладкое. Но делать это без вреда для фигуры лучше до обеда. Тогда вся полученная лишняя энергия будет потрачена и не останется на вашем теле в виде жировых отложений. Поэтому время от времени устраивайте себе читмилы. Это даст необходимую психологическую разгрузку и поможет удержаться от ночных трапез.

Как победить ночной жор

3. Найдите свой здоровый способ справляться с эмоциональными перегрузками

Заедать стресс – привычка родом из детства, идущая из тех времен, когда вам, плачущему ребенку, давали в качестве утешения конфету. Но, хоть мы и вырастаем, нередко такие вот нездоровые паттерны остаются с нами и отравляют уже взрослую жизнь. Поэтому привычку есть в ответ на стресс необходимо заменить другой, более здоровой. Кому-то помогает спорт, другим – медитация, третьим будет целесообразнее заняться арт-терапией и выплескивать свои эмоции на бумагу в виде произведений эпистолярного жанра или живописи.

Как победить ночной жор

Вы приняли решение раз и навсегда победить ночной жор? Но голод всерьез мешает уснуть? В этом случае можно попробовать обмануть организм. Можно вместо еды выпить стакан обычной воды комнатной температуры или приготовить стакан теплого молока с медом и специями. Это поможет успокоить чувство голода и при этом избежать ночного опустошения холодильника!

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Сколько раз в день надо есть и за какое время до сна

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привычка есть поздно вечером или даже ночью является одним из самых распространенных препятствий на пути к стройной фигуре. Даже если вы регулярно занимаетесь...
 
Новости дня
Новости
 
Кто из знаков зодиака не боится идти на риск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика