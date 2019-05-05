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Как победить ночной жор
06.05.2019 16:50 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Привычка есть поздно вечером или даже ночью является одним из самых распространенных препятствий на пути к стройной фигуре. Даже если вы регулярно занимаетесь спортом и употребляете в пищу здоровые продукты, следует помнить, что значение имеет не только то, что мы едим, но и то, сколько и когда. И зачастую победить ночной жор или справиться с желанием совершить вояж к холодильнику, пока все домашние спят, самостоятельно бывает очень трудно. Но так ли это необходимо?
На самом деле, проблема с
Существуют, правда, и объективные причины, почему вам хочется есть в ночное время. Допустим, если в организме к ночи повышается синтез кортизола при недостатке мелатонина и лептина, это вызывает чувство голода. И это уже относится к эндокринному нарушению, которое необходимо корректировать с участием врача. Но чаще всего желание поесть ночью спровоцировано психологическими причинами, и в частности
1. Количество приемов пищи имеет значение
В условиях крайней занятости не всегда даже хватает времени на полноценный прием пищи. Так что нередко в течение дня мы просто перекусываем. А к вечеру голод объективно дает о себе знать. А вот ужин, который в иных условиях должен быть легким, превращается в «праздник живота». Поэтому, чтобы вас не настиг ночной жор, иногда достаточно разбить свой дневной
2. Позволяйте себе «вредные» перекусы
Если вы фанатично придерживаетесь здорового образа жизни и не даете себе пищевых поблажек, это может быть причиной того, что в конце дня вы можете не сдержаться и съесть что-нибудь жирное или
3. Найдите свой здоровый способ справляться с эмоциональными перегрузками
Заедать стресс – привычка родом из детства, идущая из тех времен, когда вам, плачущему ребенку, давали в качестве утешения конфету. Но, хоть мы и вырастаем, нередко такие вот нездоровые паттерны остаются с нами и отравляют уже взрослую жизнь. Поэтому привычку есть в ответ на стресс необходимо заменить другой, более здоровой. Кому-то помогает спорт, другим –
Вы приняли решение раз и навсегда победить ночной жор? Но голод всерьез мешает уснуть? В этом случае можно попробовать обмануть организм. Можно вместо еды выпить стакан обычной воды комнатной температуры или приготовить стакан теплого молока с медом и специями. Это поможет успокоить чувство голода и при этом избежать ночного опустошения холодильника!
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Привычка есть поздно вечером или даже ночью является одним из самых распространенных препятствий на пути к стройной фигуре. Даже если вы регулярно занимаетесь...
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