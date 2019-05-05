Как победить ночной жор

Источник материала: Flytothesky

Привычка есть поздно вечером или даже ночью является одним из самых распространенных препятствий на пути к стройной фигуре. Даже если вы регулярно занимаетесь спортом и употребляете в пищу здоровые продукты, следует помнить, что значение имеет не только то, что мы едим, но и то, сколько и когда. И зачастую победить ночной жор или справиться с желанием совершить вояж к холодильнику, пока все домашние спят, самостоятельно бывает очень трудно. Но так ли это необходимо?





На самом деле, проблема с лишним весом далеко не единственная, которую может спровоцировать «ночное» питание. Дело в том, что работа человеческого организма запрограммирована на определенную цикличность. Когда те или иные процессы протекают особенно активно или, наоборот, находятся в спящем состоянии. Что касается переваривания пищи, то наибольшим потенциалом для этого организм обладает в первой половине дня и идет на спад ближе к вечеру. Когда мы едим ночью, мы совершаем над ним определенное насилие. Это чревато сбоями в работе ЖКТ и проблемами с обменом веществ.

Существуют, правда, и объективные причины, почему вам хочется есть в ночное время. Допустим, если в организме к ночи повышается синтез кортизола при недостатке мелатонина и лептина, это вызывает чувство голода. И это уже относится к эндокринному нарушению, которое необходимо корректировать с участием врача. Но чаще всего желание поесть ночью спровоцировано психологическими причинами, и в частности стрессом . В этом случае человек может попытаться помочь себе сам, сформировав здоровые пищевые привычки в течение дня.





1. Количество приемов пищи имеет значение

В условиях крайней занятости не всегда даже хватает времени на полноценный прием пищи. Так что нередко в течение дня мы просто перекусываем. А к вечеру голод объективно дает о себе знать. А вот ужин, который в иных условиях должен быть легким, превращается в «праздник живота». Поэтому, чтобы вас не настиг ночной жор, иногда достаточно разбить свой дневной рацион на четыре-пять приемов пищи. И вставать к холодильнику вечером-ночью вам просто не захочется.





2. Позволяйте себе «вредные» перекусы

Если вы фанатично придерживаетесь здорового образа жизни и не даете себе пищевых поблажек, это может быть причиной того, что в конце дня вы можете не сдержаться и съесть что-нибудь жирное или сладкое . Но делать это без вреда для фигуры лучше до обеда. Тогда вся полученная лишняя энергия будет потрачена и не останется на вашем теле в виде жировых отложений. Поэтому время от времени устраивайте себе читмилы. Это даст необходимую психологическую разгрузку и поможет удержаться от ночных трапез.





3. Найдите свой здоровый способ справляться с эмоциональными перегрузками

Заедать стресс – привычка родом из детства, идущая из тех времен, когда вам, плачущему ребенку, давали в качестве утешения конфету. Но, хоть мы и вырастаем, нередко такие вот нездоровые паттерны остаются с нами и отравляют уже взрослую жизнь. Поэтому привычку есть в ответ на стресс необходимо заменить другой, более здоровой. Кому-то помогает спорт, другим – медитация , третьим будет целесообразнее заняться арт-терапией и выплескивать свои эмоции на бумагу в виде произведений эпистолярного жанра или живописи.





Вы приняли решение раз и навсегда победить ночной жор? Но голод всерьез мешает уснуть? В этом случае можно попробовать обмануть организм. Можно вместо еды выпить стакан обычной воды комнатной температуры или приготовить стакан теплого молока с медом и специями. Это поможет успокоить чувство голода и при этом избежать ночного опустошения холодильника!

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Сколько раз в день надо есть и за какое время до сна