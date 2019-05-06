Какие имена наделяют женщин обаянием и магнетизмом

Источник материала: Flytothesky

Большую ошибку делают родители, которые, давая имя своему ребенку, опираются исключительно на популярность и звучание имени. Чтобы жизнь ребенка в будущем сложилась наилучшим образом, при выборе имени важно учитывать еще и его характеристику. Предлагаем вам ознакомиться со списком женских имен, которые наделяют своих обладательниц невероятным обаянием и магнетизмом.





Валентина

Почему-то это имя в наши дни пользуется не слишком большой популярностью. Если ознакомиться с его характеристикой, то становится понятно, что обладательница этого имени проживает довольно насыщенную приятными событиями жизнь. Валентина добра и приветлива. Открыта и дружелюбна. Ей свойственна некоторая импульсивность. Но это вовсе не мешает ей оставаться в центре внимания. Окружающие ее любят за искренность, оптимизм и желание жить полной жизнью .

Виктория

Харизматичная и не видящая преград в своей жизни Виктория – это удивительная и непредсказуемая женщина. Она способна вскружить голову любому, кто посмотрит в ее сторону. Виктория привыкла всегда и во всем быть первой. И эта бешеная энергетика делает ее невероятно очаровательной и уникальной в глазах окружающих. Виктория отнюдь не та дама, которая будет подбирать правильные слова в общении. Или давать вам плакать у себя на плече. Но ее прирожденный шарм затмевает все отрицательные черты характера, позволяя ей собирать на себе восхищенные взгляды толп поклонников.

Инна

Отзывчивая, порядочная и жизнерадостная обладательница имени Инна всегда производит хорошее впечатление во время знакомства. Кроме прочих своих достоинств, Инна обожает поговорить по душам и поделиться со своим собеседником своими мыслями и взглядами на те или иные вещи. Такая коммуникабельность очень помогает ей по жизни. Люди к ней тянутся за общением или добрым советом. Однако Инне стоит быть менее откровенной и простодушной. Ее доверчивость и открытость всему миру могут свести ее с не самыми порядочными людьми.





Каролина

Эта темпераментная женщина обладает такими удивительными чертами, как позитивность, щедрость и благожелательность. Очаровывать и заинтересовывать окружающих – ее главные качества, которые делают ее популярной и долгожданной в любой компании. Каролина абсолютно незлобна, несмотря на присущую ей горячность и капризность. Ведь у нее действительно большое и доброе сердце, которое способно обогреть и утешить миллионы нуждающихся в любви и поддержке людей.

Кристина

Обладательница такого имени – это всегда задорная и улыбчивая милашка, которая идет по жизни с оптимизмом и сеет вокруг себя добро и позитив. Кристина любознательна и общительна. Ей нравятся знакомиться с новыми людьми и принимать участие в их жизнях. Эта женщина всегда достаточно тактична. Не удивительно, что вокруг нее всегда крутится много людей, которые заряжаются от нее светлой энергией и позитивом.





Надежда

Эта женщина обладает добрым сердцем и всегда полна искренних намерений. Она необычайно ответственна и исполнительна, что нередко высоко ценится ее окружением. С ней легко и интересно общаться. Она не любит лести и жеманства, за что ее всегда уважают близкие люди и новые знакомые. Надежда – это тот человек, к которому можно прийти за советом даже ночью. Она непременно поддержит и наставит на путь истинный.

Полина

Эта всесторонне развитая личность умеет поддержать любую беседу и разговорить даже самого закоренелого молчуна. Ее общительность не несет в себе надоедливости и приторности, как это часто бывает с коммуникабельными людьми. Полина, даже если природа ее не наградила выдающейся внешностью, все равно умудряется очаровывать всех, кому доведется с ней пообщаться. А если к ней обратятся за помощью, она непременно отложит все свои дела и проникнется проблемами своего собеседника.

Текст: Flytothesky.ru

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