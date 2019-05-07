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Насколько велик ваш энергетический потенциал?

08.05.2019 09:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Насколько велик ваш энергетический потенциал?

Энергетический потенциал каждого человека индивидуален. А также от него зависит то, как нас воспринимают окружающие люди. Ведь при знакомстве с новым человеком сильнее и ярче всего остального ощущается именно его энергетика. К тому же люди с сильной энергетикой притягивают, вызывают доверие уже с первых минут общения. Итак, как думаете, насколько мощным энергетическим потенциалом обладаете вы? У вас есть отличный шанс это выяснить!

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