Насколько велик ваш энергетический потенциал?

Источник материала: Flytothesky





Энергетический потенциал каждого человека индивидуален. А также от него зависит то, как нас воспринимают окружающие люди. Ведь при знакомстве с новым человеком сильнее и ярче всего остального ощущается именно его энергетика. К тому же люди с сильной энергетикой притягивают, вызывают доверие уже с первых минут общения. Итак, как думаете, насколько мощным энергетическим потенциалом обладаете вы? У вас есть отличный шанс это выяснить!

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