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Какие качества женщины притягивают сильных мужчин
08.05.2019 12:26 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждая женщина в глубине души тайно мечтает об успешном воздыхателе, который навсегда увезет ее в сказочную страну под названием «счастливый брак». Но не каждая понимает, где такого найти и что для этого делать. Если вы как раз находитесь в поиске того самого сильного и успешного поклонника, то не поленитесь узнать про главные женские качества, с помощью которых слабому полу удается привлекать состоявшихся мужчин.
1. Обаятельность
Абсолютно не важно, наделила ли природа женщину необычайной красотой. Чтобы добиться расположения состоятельного мужчины, необходимо быть не первой красавицей, а скорее обаятельной кокеткой, за которой всегда приятно наблюдать, к которой хочется возвращаться снова и снова.
2. Искренность
Женщина, которая ведет себя естественно, без фальши и чрезмерной наигранности, всегда имеет больше шансов понравиться успешному мужчине, чем та, которая ведет себя манерно и лживо.
3. Улыбчивость
Улыбчивой женщине всегда проще расположить к себе мужчину, независимо от того, красотка она или нет. Женская улыбка для мужчины – это признак того, что женщина смотрит на жизнь с
4. Увлеченность
Успешные мужчины, как правило, всерьез увлечены своей работой. Так что спутница, которая будет находиться рядом с таким мужчиной, также должна иметь собственные увлечения, а не только личные женские качества. Неважно, работа это или
5. Уравновешенность
Эмоции для зрелого и состоявшегося мужчины – это признак инфантильности и неразумности. А такому мужчине не нужна капризная и неуравновешенная особа. Он хочет, чтобы рядом была устойчивая и гибкая женщина, с которой легко договориться и решить любой насущный вопрос.
6. Находчивость
Разумеется, успешный мужчина хочет видеть рядом с собой не только «картинку», но и умную соратницу, которая при надобности подтолкнет его в правильное русло и поможет выпутаться из непростой ситуации.
7. Мудрость
Быть рядом с преуспевающим мужчиной – это не такая уж и простая работа. Его частые командировки и работу по праздникам сможет вытерпеть далеко не каждая. Поэтому ему и нужна мудрая и умеющая терпеливо ждать женщина.
8. Приветливость
Для настоящего сильного мужчины всегда важно, чтобы его избранница имела хорошую репутацию и умела
9. Умение распоряжаться деньгами
Неразумно полагать, что успешные мужчины готовы спускать миллионы на свою возлюбленную. Чаще всего происходит совсем иначе. Обеспеченный мужчина всегда контролирует свои доходы и расходы и хочет видеть рядом с собой умеющую грамотно распоряжаться бюджетом женщину.
10. Подвижность
Чаще всего преуспевающему мужчине нужна женщина, которая готова к спонтанным внеплановым поездками и внезапным
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Каждая женщина в глубине души тайно мечтает об успешном воздыхателе, который навсегда увезет ее в сказочную страну под названием «счастливый брак». Но не каждая...
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