Какие качества женщины притягивают сильных мужчин

Источник материала: Flytothesky

Каждая женщина в глубине души тайно мечтает об успешном воздыхателе, который навсегда увезет ее в сказочную страну под названием «счастливый брак». Но не каждая понимает, где такого найти и что для этого делать. Если вы как раз находитесь в поиске того самого сильного и успешного поклонника, то не поленитесь узнать про главные женские качества, с помощью которых слабому полу удается привлекать состоявшихся мужчин.





1. Обаятельность

Абсолютно не важно, наделила ли природа женщину необычайной красотой. Чтобы добиться расположения состоятельного мужчины, необходимо быть не первой красавицей, а скорее обаятельной кокеткой, за которой всегда приятно наблюдать, к которой хочется возвращаться снова и снова.

2. Искренность

Женщина, которая ведет себя естественно, без фальши и чрезмерной наигранности, всегда имеет больше шансов понравиться успешному мужчине, чем та, которая ведет себя манерно и лживо.

3. Улыбчивость

Улыбчивой женщине всегда проще расположить к себе мужчину, независимо от того, красотка она или нет. Женская улыбка для мужчины – это признак того, что женщина смотрит на жизнь с оптимизмом и не зацикливается на житейских проблемах. А ему как раз такая и нужна.





4. Увлеченность

Успешные мужчины, как правило, всерьез увлечены своей работой. Так что спутница, которая будет находиться рядом с таким мужчиной, также должна иметь собственные увлечения, а не только личные женские качества. Неважно, работа это или хобби . Важно то, как у нее горят глаза от своего любимого занятия.

5. Уравновешенность

Эмоции для зрелого и состоявшегося мужчины – это признак инфантильности и неразумности. А такому мужчине не нужна капризная и неуравновешенная особа. Он хочет, чтобы рядом была устойчивая и гибкая женщина, с которой легко договориться и решить любой насущный вопрос.

6. Находчивость

Разумеется, успешный мужчина хочет видеть рядом с собой не только «картинку», но и умную соратницу, которая при надобности подтолкнет его в правильное русло и поможет выпутаться из непростой ситуации.





7. Мудрость

Быть рядом с преуспевающим мужчиной – это не такая уж и простая работа. Его частые командировки и работу по праздникам сможет вытерпеть далеко не каждая. Поэтому ему и нужна мудрая и умеющая терпеливо ждать женщина.

8. Приветливость

Для настоящего сильного мужчины всегда важно, чтобы его избранница имела хорошую репутацию и умела находить общий язык не только со своими подружками, но и со всеми, с кем ей приходится знакомиться и общаться на протяжении жизни. Здесь слабому полу понадобятся такие женские качества, как коммуникабельность, гибкость, открытость.

9. Умение распоряжаться деньгами

Неразумно полагать, что успешные мужчины готовы спускать миллионы на свою возлюбленную. Чаще всего происходит совсем иначе. Обеспеченный мужчина всегда контролирует свои доходы и расходы и хочет видеть рядом с собой умеющую грамотно распоряжаться бюджетом женщину.





10. Подвижность

Чаще всего преуспевающему мужчине нужна женщина, которая готова к спонтанным внеплановым поездками и внезапным переменам . Такая женщина должна быть легкой на подъем, чтобы в любой незапланированной ситуации она смогла сорваться и последовать за своим решительным и предприимчивым мужчиной.

Текст: Flytothesky.ru

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