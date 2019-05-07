10 фильмов о войне и ее героях

Источник материала: Flytothesky

Накануне праздника Великой Победы нельзя не вспомнить о том страшном общечеловеческом опыте, который пережили и народы стран-победителей, и побежденные. И не потому, что нам не хватает адреналина в повседневной жизни, а потому, что пока есть память о тех страшных временах, есть и надежда, что человечество учтет уроки прошлого и не позволит кошмару повториться. А самый простой и очевидный способ вспомнить — это фильмы о войне, многие из которых имеют под собой документальную основу.





1. Список Шиндлера

Лента Стивена Спилберга снята в стиле, присущем кино 40-х годов. Она повествует о благородной деятельности промышленника Оскара Шиндлера, спасшего 1200 еврейских рабочих, предоставив им места на своих фабриках в Чехии и Польше.

2. Пианист

Фильм принадлежит авторству польского классика кинематографа Романа Полански, и также имеет под собой биографическую основу. Это невероятно пронзительная история выдающегося композитора Владислава Шпильмана, боровшегося за жизнь в нечеловеческих условиях гетто. Кстати, за это Эдриан Броуди, исполнивший роль Шпильмана, даже получил заветную статуэтку «Оскара», а сам фильм вошел в золотые анналы мирового кино.

3. Кукушка

Картина Александра Рогожкина рассказывает нетривиальную историю, в которой нет сражений, героев, побед и поражений, которые изображают многие фильмы о войне. В ней всего три человека в удаленном финском местечке. Это девушка из народа саами, русский солдат и немецкий офицер, которые не знают языка друг друга. Однако они все же находят общий язык — язык любви.

4. Судьба человека

Трогающая до глубины души история простого русского солдата. История про его путь на войне и в плену, его потери, его борьбу за то, чтобы не потерять в себе главное – ЧЕЛОВЕКА. Но, оставшись на пепелище своих надежд, он все же обретает второй шанс на счастье в лице маленького мальчика, который ищет своего отца. Фильм стал классикой советского кино и является первым фильмом Сергея Бондарчука.

5. Мальчик в полосатой пижаме

Маленький Бруно растет в благополучной семье немецкого офицера, работающего в концлагере. Случай сводит его с его еврейским ровесником. Между детьми возникает дружба. Картина, снятая по книге Джона Бойна, рассказывает историю глазами ребенка, но несет совсем не детский посыл. А вот ошеломляющая концовка оставит зрителю больше вопросов, чем ответов.

6. Бункер

События последних дней противостояния немецкому фашизму представляются эпичной историей триумфа союзников. Но какой была агония нацизма? Создатели «Бункера» попытались воссоздать атмосферу последних дней нацистской верхушки, запертой под землей.

7. Операция «Валькирия»

Американец Брайан Сингер снял невероятно волнующее кино об одной из самых известных, но, увы, не увенчавшихся успехом попыток физического устранения Гитлера, организованных военной верхушкой Третьего Рейха, руководил которой Клаус фон Штауффенберг в 1944 году. Как и многие фильмы о войне, эта картина имеет элементы документалистики.

8. Враги

О войне принято рассуждать в категориях «свои» и «чужие». Но в жизни все не так однозначно. События фильма Марии Снежной разворачиваются в белорусской деревне, где в жилищах сельчан расквартирован немецкий полк. Деля общий быт, две нации, такие непохожие, начинают находить точки соприкосновения, общаться, жить и даже любить…





9. Иди и смотри

Этот фильм Элема Климова в свое время произвел эффект разорвавшейся бомбы. И он по-настоящему рвет душу. Вместо эпических победоносных сражений режиссер невероятно реалистично показал все ужасы расправы над жителями белорусского села, которые устраивали войска СС только лишь потому, что в лесах неподалеку прятались партизаны.

10. Письма с Иводзимы

Европейский зритель привык смотреть на войну, в первую очередь, как на противостояние немецкому фашизму. А вот тема фашизма японского оказывается для нас в тени. О нем повествует лента, снятая Клинтом Иствудом в 2006 году. Сценарий написан по мотивам записок генерала Тадамити Курибаяси.

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Текст: Flytothesky.ru

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