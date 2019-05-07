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Украшения для дома с Aliexpress

08.05.2019 13:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Украшения для дома с Aliexpress

Каждый хочет создать для себя такое место, куда было бы приятно возвращаться после тяжелого и стрессового рабочего дня. Для этого мы всячески наполняем свои дома и квартиры мелочами, которые помогают нам ощутить тепло и уют, дают нам возможность расслабиться. Специально для этой цели мы подобрали для вас украшения для дома с Aliexpress, которые позволят добиться того самого чувства за гораздо меньшие деньги.

1. Искусственная лоза

Украшения для дома с Aliexpress

При помощи вот такой веточки лозы можно очень легко освежить обстановку и добавить в интерьер новых красок. Она будет отлично смотреться как на книжных полках, так и на карнизе.

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2. Стильные чехлы на подушки

Украшения для дома с Aliexpress

Эти чехлы порадуют вас качественным материалом и принтом, который внесет заметное разнообразие в ваше привычное окружение. И выглядят они очень стильно, что тоже важно!

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3. Декорированная рамка для фотографий

Украшения для дома с Aliexpress

Эта рамка сразу выделяется среди остальных уровнем детализации и нестандартным дизайном. Благодаря этому подобные украшения для дома можно даже преподнести в качестве подарка на день рождения или любой другой праздник.

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4. Подсвечник в виде змеи

Украшения для дома с Aliexpress

Вот такой подсвечник одновременно прост и интересен в своем дизайне. Благодаря интересной задумке он станет прекрасным дополнением к интерьеру и подчеркнет ваш хороший вкус.

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5. Декоративные фигурки петушков

Украшения для дома с Aliexpress

Вот такие милые фигурки будут хорошо смотреться на кухне, создавая приятную домашнюю обстановку. Они подарят вам чувство уюта, которое является, наверное, самой важной деталью любого жилища.

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6. Миниатюрные фигурки спящих собак

Украшения для дома с Aliexpress

Несмотря на свой небольшой размер, эти фигурки невероятно хорошо проработаны и выглядят как настоящие собачки. Эти украшения приятно украсят дома ваше рабочее место и принесут вам теплую улыбку.

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7. Мозаичные подсвечники

Украшения для дома с Aliexpress

А для любителей всего яркого и экзотичного у нас есть вот такие мозаичные подсвечники. Только представьте, как красиво ни смотрятся при выключенном свете.

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8. Фигурки сов

Украшения для дома с Aliexpress

Эти симпатичные фигурки сов с радостью освежат вашу книжную полку или рабочее место, настраивая вас на продуктивность. Не зря ведь этих птиц считают символом мудрости!

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9. Стеклянная туфелька

Украшения для дома с Aliexpress

Вот такая простая на вид стеклянная туфелька подчеркнет вашу женственность и мягкий характер. Ко всему прочему, она может стать очень милым подарком на какой-нибудь праздник. Такие украшения для дома придадут вашему интерьеру изящности.

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10. Комплект рамок для фотографий

Украшения для дома с Aliexpress

Этот, казалось бы, простой комплект из фоторамок еще не раз обрадует вас своим качеством и стилем. Эти рамки хорошо впишутся в любой интерьер, не привлекая к себе лишнего внимания.

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Каждый хочет создать для себя такое место, куда было бы приятно возвращаться после тяжелого и стрессового рабочего дня. Для этого мы всячески наполняем свои дома и...
 
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