Источник материала: Flytothesky





Каждый хочет создать для себя такое место, куда было бы приятно возвращаться после тяжелого и стрессового рабочего дня. Для этого мы всячески наполняем свои дома и квартиры мелочами, которые помогают нам ощутить тепло и уют, дают нам возможность расслабиться. Специально для этой цели мы подобрали для вас украшения для дома с Aliexpress, которые позволят добиться того самого чувства за гораздо меньшие деньги.

1. Искусственная лоза





При помощи вот такой веточки лозы можно очень легко освежить обстановку и добавить в интерьер новых красок. Она будет отлично смотреться как на книжных полках, так и на карнизе.

2. Стильные чехлы на подушки





Эти чехлы порадуют вас качественным материалом и принтом, который внесет заметное разнообразие в ваше привычное окружение. И выглядят они очень стильно, что тоже важно!

3. Декорированная рамка для фотографий





Эта рамка сразу выделяется среди остальных уровнем детализации и нестандартным дизайном. Благодаря этому подобные украшения для дома можно даже преподнести в качестве подарка на день рождения или любой другой праздник.

4. Подсвечник в виде змеи





Вот такой подсвечник одновременно прост и интересен в своем дизайне. Благодаря интересной задумке он станет прекрасным дополнением к интерьеру и подчеркнет ваш хороший вкус.

5. Декоративные фигурки петушков





Вот такие милые фигурки будут хорошо смотреться на кухне, создавая приятную домашнюю обстановку. Они подарят вам чувство уюта, которое является, наверное, самой важной деталью любого жилища.

6. Миниатюрные фигурки спящих собак





Несмотря на свой небольшой размер, эти фигурки невероятно хорошо проработаны и выглядят как настоящие собачки. Эти украшения приятно украсят дома ваше рабочее место и принесут вам теплую улыбку.

7. Мозаичные подсвечники





А для любителей всего яркого и экзотичного у нас есть вот такие мозаичные подсвечники. Только представьте, как красиво ни смотрятся при выключенном свете.

8. Фигурки сов





Эти симпатичные фигурки сов с радостью освежат вашу книжную полку или рабочее место, настраивая вас на продуктивность. Не зря ведь этих птиц считают символом мудрости!

9. Стеклянная туфелька





Вот такая простая на вид стеклянная туфелька подчеркнет вашу женственность и мягкий характер. Ко всему прочему, она может стать очень милым подарком на какой-нибудь праздник. Такие украшения для дома придадут вашему интерьеру изящности.

10. Комплект рамок для фотографий





Этот, казалось бы, простой комплект из фоторамок еще не раз обрадует вас своим качеством и стилем. Эти рамки хорошо впишутся в любой интерьер, не привлекая к себе лишнего внимания.

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