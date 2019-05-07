Как менялся Flytothesky.ru за 7 лет

Источник материала: Flytothesky

Всем привет! Сегодня Flytothesky.ru исполняется 7 лет. Как же быстро летит время!





Создавать какой-то продукт 7 лет — это огромный труд. За это время менялся не только контент сайта, но и сама команда. Кто-то женился, кто-то развелся, а у кого-то появились дети. Каждый человек, который успел поработать над проектом за это время, оставлял частичку себя, чему-то учился и приобретал бесценный жизненный опыт.

Мир медиа также не стоял на месте. Появлялись новые платформы, которые привносили свои требования к созданию контента. Мы учились понимать аудиторию и менялись вслед за ней.

1. В 2012 году все начиналось с простого личного блога на WordPress, который уже спустя 5-6 месяцев превратился в информационный ресурс. На нем публиковались самые интересные материалы и подборки, которые удавалось найти в русскоязычном и англоязычном интернете.





2. В 2013 году мы немного поменяли дизайн, добавили галерею на главную страницу и более понятные постоянные рубрики. Мы переводили зарубежный контент из области путешествий, искусства, фотографии и креатива. Также на сайте появился раздел, который состоял из присланных материалов. Эта рубрика просуществовала 2 года.





3. В 2014 году мы начали экспериментировать с рубриками. Начали появляться большие тексты на тему психологии и саморазвития. Все наши прошлые направления мы продолжали развивать.





4. В 2015 году мы работали над контентом, но было понятно, что люди готовы потреблять гораздо больше интересного контента, чем мы могли предложить. Поэтому было принято решение трансформировать Flytothesky.ru в агрегатор контента. Этот период продлился до декабря 2016 года.





5. В начале 2017 года мы решили полностью поменять дизайн сайта и перезапустить редакционную политику. Мы нацелились на создание собственных текстов и интерактивного контента на тему психологии, саморазвития, успеха, путешествий и много другого. Перезапуск оказался успешным.





6. Весь 2017 и 2018 года мы были сосредоточены на создании уникального контента. В это время у нас сменился логотип и появился талисман Котик Флай, которого вы можете видеть внизу сайта, а также в формате стикеров для Telegram .





Мы всегда стремились создать для наших посетителей то место, куда им будет приятно возвращаться. Надеемся, у нас это получилось!