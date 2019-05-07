ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как менялся Flytothesky.ru за 7 лет

08.05.2019 18:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Всем привет! Сегодня Flytothesky.ru исполняется 7 лет. Как же быстро летит время!

Как менялся Flytothesky.ru за 7 лет

Создавать какой-то продукт 7 лет — это огромный труд. За это время менялся не только контент сайта, но и сама команда. Кто-то женился, кто-то развелся, а у кого-то появились дети. Каждый человек, который успел поработать над проектом за это время, оставлял частичку себя, чему-то учился и приобретал бесценный жизненный опыт.

Мир медиа также не стоял на месте. Появлялись новые платформы, которые привносили свои требования к созданию контента. Мы учились понимать аудиторию и менялись вслед за ней.

1. В 2012 году все начиналось с простого личного блога на WordPress, который уже спустя 5-6 месяцев превратился в информационный ресурс. На нем публиковались самые интересные материалы и подборки, которые удавалось найти в русскоязычном и англоязычном интернете.

Как менялся Flytothesky.ru за 7 лет
Декабрь 2012 года

2. В 2013 году мы немного поменяли дизайн, добавили галерею на главную страницу и более понятные постоянные рубрики. Мы переводили зарубежный контент из области путешествий, искусства, фотографии и креатива. Также на сайте появился раздел, который состоял из присланных материалов. Эта рубрика просуществовала 2 года.

Как менялся Flytothesky.ru за 7 лет
Июль 2013 года

3. В 2014 году мы начали экспериментировать с рубриками. Начали появляться большие тексты на тему психологии и саморазвития. Все наши прошлые направления мы продолжали развивать.

Как менялся Flytothesky.ru за 7 лет
Февраль 2014 года

4. В 2015 году мы работали над контентом, но было понятно, что люди готовы потреблять гораздо больше интересного контента, чем мы могли предложить. Поэтому было принято решение трансформировать Flytothesky.ru в агрегатор контента. Этот период продлился до декабря 2016 года.

Как менялся Flytothesky.ru за 7 лет
Январь 2015 года

5. В начале 2017 года мы решили полностью поменять дизайн сайта и перезапустить редакционную политику. Мы нацелились на создание собственных текстов и интерактивного контента на тему психологии, саморазвития, успеха, путешествий и много другого. Перезапуск оказался успешным.

Как менялся Flytothesky.ru за 7 лет
Май 2018 года

6. Весь 2017 и 2018 года мы были сосредоточены на создании уникального контента. В это время у нас сменился логотип и появился талисман Котик Флай, которого вы можете видеть внизу сайта, а также в формате стикеров для Telegram.

Как менялся Flytothesky.ru за 7 лет
Май 2019 года

Мы всегда стремились создать для наших посетителей то место, куда им будет приятно возвращаться. Надеемся, у нас это получилось!

Всегда ваша,
Команда Flytothesky.ru <div class= 

 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всем привет! Сегодня Flytothesky.ru исполняется 7 лет. Как же быстро летит время! Создавать какой-то продукт 7 лет — это огромный труд. За это время менялся не только...
 
Новости дня
Новости
 
Какой цвет соответствует вашему характеру?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика