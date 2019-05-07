Какой цвет соответствует вашему характеру?

Источник материала: Flytothesky





Вы когда-нибудь думали, почему одни цвета ассоциируются у нас с позитивными, добрыми вещами? А другие, наоборот, наталкивают только на негативные мысли? Ответ зарыт глубоко в нашем подсознании, и связан он в основном с окружением, в котором мы выросли. Как думаете, если бы вашему характеру приписали один определенный цвет, то какой бы он был? Давайте проверим, совпадают ли ваши представления о себе с действительностью!

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