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Какой цвет соответствует вашему характеру?
08.05.2019 18:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы когда-нибудь думали, почему одни цвета ассоциируются у нас с позитивными, добрыми вещами? А другие, наоборот, наталкивают только на негативные мысли? Ответ зарыт глубоко в нашем подсознании, и связан он в основном с окружением, в котором мы выросли. Как думаете, если бы вашему характеру приписали один определенный цвет, то какой бы он был? Давайте проверим, совпадают ли ваши представления о себе с действительностью!
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Вы когда-нибудь думали, почему одни цвета ассоциируются у нас с позитивными, добрыми вещами? А другие, наоборот, наталкивают только на негативные мысли? Ответ зарыт...
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