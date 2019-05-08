Факты о гормонах, которые влияют на нашу жизнь и здоровье

Источник материала: Flytothesky

Вы себе даже не представляете, насколько сильно гормоны контролируют жизнь человека. Начиная от эмоций и чувств, заканчивая инстинктами выживания и бессознательными процессами в организме – дыхание, сердечный ритм, потение, жажда – все это дело рук гормонов. Они влияют на все сферы нашей жизни, заставляют нас любить, хотеть, действовать или бездействовать. Готовы узнать нечто такое, о чем никогда не слышали? Читайте факты о гормонах, которые стоит знать, если вам небезразлично ваше здоровье!





Факты о гормонах: как они влияют на нашу жизнь и здоровье

1. По сути, витамин D является настоящим гормоном. Он имеет стероидную структуру и проходит все те же стадии химических реакций, что и тестостерон.

Витамин D регулирует множество процессов в организме. Он отвечает за образование жиров, здоровье репродуктивной системы, поддерживает иммунитет в борьбе с новообразованиями и препятствует депрессиям.

2. Опираясь на вышеперечисленное, ученые пришли к выводу, что витамин D идет в связке с тестостероном.

А это значит: чем больше ультрафиолета получает ваша кожа при загаре, тем выше уровень андрогенов.

3. Несмотря на противоположный эффект, структурно тестостерон схож с эстрогенами.

Убрав всего один атом углерода, наш организм может превратить мужской гормон в женский, но это не работает наоборот.

4. Удивительно, но женские слезы в прямом смысле слова отбивают у мужчины сексуальное желание, понижая либидо.

К такому выводу пришли ученые Израиля, проверяя реакцию 40-ка мужчин на запах дамских слез.





5. Иногда мужчины рождаются с генетической мутацией – синдромом Морриса — при которой нарушается их половое развитие из-за устойчивости тела к мужским гормонам.

В таком случае, несмотря на присутствие Y-хромосомы, мужчина развивается по женскому типу, становясь псевдогермафродитом – парнем в женском теле. Этот феномен красочно проиллюстрировали в сериале «Доктор Хаус».

6. Угасание репродуктивных функций с возрастом настигает не только женщин в виде менопаузы, но и мужчин, чье состояние называют «андропаузой»

Характеризуется оно снижением уровня тестостерона, ослаблением памяти, потливостью, повышенной утомляемостью и проблемами с эрекцией.

7. При влюбленности мозг человека выбрасывает в кровь гормоны, действие которых сопоставимо с сильными наркотиками – серотонин, эндорфин и норадреналин.

Таким образом можно сказать, что влюбленные люди действительно находятся «под кайфом».

8. Всего полминуты объятий провоцируют выделение окситоцина – гормона, который вызывает чувство спокойствия и доверия, снижает тревогу и стресс.

Также ученые доказали позитивное влияние окситоцина на сердечно-сосудистую систему.





9. Просмотр фильмов-ужасов помогает сжечь лишний жир и повышает либидо.

Причина – активная выработка адреналина и кортизола, которые ускоряют метаболизм.

10. Интимная близость омолаживает организм за счет сильного выброса эндорфинов при оргазме.

Последние улучшают циркуляцию крови и стимулируют усиленную выработку гиалуроновой кислоты, что увлажняет кожу и разглаживает морщины.

11. Гормоны в теле человека продуцируют не только щитовидка, гипофиз, поджелудочная и надпочечники.

Помимо привычных желез, ученые включают в список желудок, что отвечает за чувство голода , посылая сигналы при помощи грелина, а также плаценту у беременных женщин, которая поддерживает выработку эстрогенов.

12. Бессонница опасна.

Мало того что без сна тело прекращает выработку мелатонина, который считается сильнейшим иммуномодулятором. Сбой режима сна бьет по выработке инсулина, что становится основной причиной диабета 2-го типа.





13. Кстати, диабет на сегодня является самым распространенным гормональным расстройством в мире. Им страдает почти 9% населения.

Показательные признаки диабета – сонливость, жажда, частое мочеиспускание, плохая заживляемость ран и ухудшение зрения. Так что будьте внимательны!

14. Мозг человека склонен концентрироваться на негативе, а еще мы быстрее всего запоминаем именно плохие события в нашей жизни – боль, предательство, унижение.

Это связано с тем, что в моменты стресса организм вырабатывает ударные дозы адреналина, который усиливает эмоции и ускоряет процесс запоминания.

15. Сильные стрессы больно бьют по здоровью слабого пола из-за большой лабильности женской нервной системы.

Именно поэтому женщинам сложнее контролировать свои эмоции, а еще им требуется больше времени, чтобы успокоиться и расслабиться.

16. Женщины чаще мужчин страдают сильными мигренями.

Связано это с выработкой женских гормонов – пролактина и эстрогена — которые стимулируют головную боль. А вот тестостерон, наоборот, уменьшает ее.





17. Кстати, агрессивность сильного пола никак не коррелирует с уровнем тестостерона.

Последний влияет только на либидо, а еще благодаря ему лучше работает левое полушарие, помогая мужчинам с пространственно-образным мышлением и точными науками.

18. Алкоголь оказывает на организм мочегонное воздействие из-за того, что блокирует выработку антидиуретического гормона.

Как итог, почки перестают удерживать воду, а это чревато нарушением водно-солевого баланса и скорым обезвоживанием.

19. В теплое время года люди действительно выглядят привлекательнее.

Всему виной – увеличение светового дня, что помогает организму вырабатывать недостающие гормоны, укрепляя ногти, волосы и кожу.

20. Мужчины предпочитают блондинок потому, что у девушек со светлыми волосами от природы больше эстрогенов – чисто женских гормонов.

Но с возрастом и после рождения детей их уровень падает, поэтому даже платиновые блондинки начинают темнеть.

Надеемся, вам были интересны эти факты о гормонах. Поделитесь своими открытиями с друзьями.

Текст: Flytothesky.ru

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