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Каким людям не стоит раскрывать свои секреты
10.05.2019 10:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Личные секреты — это те вещи, раскрывать которые человек может только самым близким и доверенным людям. Каким же типам личность не стоит отдавать на сохранение свои тайны?
Доверие – необходимая составляющая нашей социализации, т.к. дает человеку возможность почувствовать себя в безопасности в окружении. А безопасность, в свою очередь, также относится к нашим базовым потребностям. Именно поэтому обманутое
Доверие — это вера человека в то, что тот, кому он доверяет и кто знает о его слабостях, не воспользуется ими во вред доверяющему. И не будет распространять в окружение информацию, которая может тем или иным образом компрометировать человека. Но нужно признать, что это идеал, увы, недостижимый в полной мере. И как бы нам того ни хотелось, доверять по-настоящему можно лишь ограниченному кругу людей. А вот несколько типов личностей, которым психологи раскрывать свои секреты настоятельно не советуют:
1. Люди, склонные распространять сплетни
В известной степени такой человек живет тем, что обсуждает и осуждает других. Причин, почему и для чего ему это нужно, может быть множество. Все они, если разобраться, имеют психологическое объяснение. Но факт в том, что человек-сплетник априори не может держать язык за зубами. Поэтому, если вам случается беседовать с любителем перемывать другим косточки, постарайтесь тщательнее контролировать, что вы говорите, и по возможности уходите от разговоров, касающихся личных, интимных тем.
2. Конкурентные личности
Это категория людей, которым всегда и везде необходимо обойти соперника по всем параметрам. В деловой среде конкурентность, может, и поощряема, позволяет
3. Те, кто раздает обещания направо и налево
Часто это не самые плохие люди по характеру, т.к. в конкретный момент, когда они дают обещание не раскрывать никому ваши секреты, они искренне верят, что сдержат их. Однако такое свойство характера, как непостоянство и неспособность воспринимать важные вещи серьезно, служит им дурную службу. Под воздействием сиюминутного эмоционального порыва болтун попросту забывается и говорит то, что приходит ему на ум, не заботясь о статусе вашей тайны.
4. Друзья по несчастью
Речь идет не о человеке, имеющем схожую с вами проблему, а о той категории «друзей», которые всегда рады выслушать историю о вашем несчастье и поплакать вместе. Со стороны может показаться, что это как раз и есть признак дружеского участия. Однако
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Личные секреты — это те вещи, раскрывать которые человек может только самым близким и доверенным людям. Каким же типам личность не стоит отдавать на сохранение...
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