Каким людям не стоит раскрывать свои секреты

Источник материала: Flytothesky

Личные секреты — это те вещи, раскрывать которые человек может только самым близким и доверенным людям. Каким же типам личность не стоит отдавать на сохранение свои тайны?





Доверие – необходимая составляющая нашей социализации, т.к. дает человеку возможность почувствовать себя в безопасности в окружении. А безопасность, в свою очередь, также относится к нашим базовым потребностям. Именно поэтому обманутое доверие ранит едва ли не сильнее всего. Когда нас предают, мы чувствуем нестабильность существующего окружения и мира в целом. Это порождает чувство опасности и почти рефлекторное желание от нее защититься. Тактик защиты может быть множество: от желания спрятаться от всего мира до злости и стремления отомстить. Но говорить мы сейчас будем не о них, а о том, как создать такие условия в своей жизни, чтобы доверчивость не несла негатива.

Доверие — это вера человека в то, что тот, кому он доверяет и кто знает о его слабостях, не воспользуется ими во вред доверяющему. И не будет распространять в окружение информацию, которая может тем или иным образом компрометировать человека. Но нужно признать, что это идеал, увы, недостижимый в полной мере. И как бы нам того ни хотелось, доверять по-настоящему можно лишь ограниченному кругу людей. А вот несколько типов личностей, которым психологи раскрывать свои секреты настоятельно не советуют:





1. Люди, склонные распространять сплетни

В известной степени такой человек живет тем, что обсуждает и осуждает других. Причин, почему и для чего ему это нужно, может быть множество. Все они, если разобраться, имеют психологическое объяснение. Но факт в том, что человек-сплетник априори не может держать язык за зубами. Поэтому, если вам случается беседовать с любителем перемывать другим косточки, постарайтесь тщательнее контролировать, что вы говорите, и по возможности уходите от разговоров, касающихся личных, интимных тем.

2. Конкурентные личности

Это категория людей, которым всегда и везде необходимо обойти соперника по всем параметрам. В деловой среде конкурентность, может, и поощряема, позволяет добиться успехов в бизнесе. Но в личных отношениях такой человек, если он переносит это качество на территорию частной жизни, может быть потенциально опасен. Одно из негативных качеств конкурента — беспринципность. Он будет использовать любые средства превзойти вас, невзирая на моральную сторону вопроса. Поэтому, доверяя такому человеку тайну, вы, по сути, вручаете ему оружие против себя.





3. Те, кто раздает обещания направо и налево

Часто это не самые плохие люди по характеру, т.к. в конкретный момент, когда они дают обещание не раскрывать никому ваши секреты, они искренне верят, что сдержат их. Однако такое свойство характера, как непостоянство и неспособность воспринимать важные вещи серьезно, служит им дурную службу. Под воздействием сиюминутного эмоционального порыва болтун попросту забывается и говорит то, что приходит ему на ум, не заботясь о статусе вашей тайны.

4. Друзья по несчастью

Речь идет не о человеке, имеющем схожую с вами проблему, а о той категории «друзей», которые всегда рады выслушать историю о вашем несчастье и поплакать вместе. Со стороны может показаться, что это как раз и есть признак дружеского участия. Однако мотивация такого «друга» заставляет в этом усомниться. Дело в том, что друг по факту и не страдает ни от своего, ни от вашего несчастья, а использует его для себя в качестве своеобразного психологического топлива. Ему на эмоциональном уровне выгодно создать неприятную ситуацию (в том числе и выболтав вам секрет), чтобы вам потом было о чем плакать и переживать, а он мог милосердно прийти на помощь.

Текст: Flytothesky.ru

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