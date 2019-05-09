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Каким людям не стоит раскрывать свои секреты

10.05.2019 10:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Личные секреты — это те вещи, раскрывать которые человек может только самым близким и доверенным людям. Каким же типам личность не стоит отдавать на сохранение свои тайны?

Каким людям не стоит раскрывать свои секреты

Доверие – необходимая составляющая нашей социализации, т.к. дает человеку возможность почувствовать себя в безопасности в окружении. А безопасность, в свою очередь, также относится к нашим базовым потребностям. Именно поэтому обманутое доверие ранит едва ли не сильнее всего. Когда нас предают, мы чувствуем нестабильность существующего окружения и мира в целом. Это порождает чувство опасности и почти рефлекторное желание от нее защититься. Тактик защиты может быть множество: от желания спрятаться от всего мира до злости и стремления отомстить. Но говорить мы сейчас будем не о них, а о том, как создать такие условия в своей жизни, чтобы доверчивость не несла негатива.

Доверие — это вера человека в то, что тот, кому он доверяет и кто знает о его слабостях, не воспользуется ими во вред доверяющему. И не будет распространять в окружение информацию, которая может тем или иным образом компрометировать человека. Но нужно признать, что это идеал, увы, недостижимый в полной мере. И как бы нам того ни хотелось, доверять по-настоящему можно лишь ограниченному кругу людей. А вот несколько типов личностей, которым психологи раскрывать свои секреты настоятельно не советуют:

Каким людям не стоит раскрывать свои секреты

1. Люди, склонные распространять сплетни

В известной степени такой человек живет тем, что обсуждает и осуждает других. Причин, почему и для чего ему это нужно, может быть множество. Все они, если разобраться, имеют психологическое объяснение. Но факт в том, что человек-сплетник априори не может держать язык за зубами. Поэтому, если вам случается беседовать с любителем перемывать другим косточки, постарайтесь тщательнее контролировать, что вы говорите, и по возможности уходите от разговоров, касающихся личных, интимных тем.

2. Конкурентные личности

Это категория людей, которым всегда и везде необходимо обойти соперника по всем параметрам. В деловой среде конкурентность, может, и поощряема, позволяет добиться успехов в бизнесе. Но в личных отношениях такой человек, если он переносит это качество на территорию частной жизни, может быть потенциально опасен. Одно из негативных качеств конкурента — беспринципность. Он будет использовать любые средства превзойти вас, невзирая на моральную сторону вопроса. Поэтому, доверяя такому человеку тайну, вы, по сути, вручаете ему оружие против себя.

Каким людям не стоит раскрывать свои секреты

3. Те, кто раздает обещания направо и налево

Часто это не самые плохие люди по характеру, т.к. в конкретный момент, когда они дают обещание не раскрывать никому ваши секреты, они искренне верят, что сдержат их. Однако такое свойство характера, как непостоянство и неспособность воспринимать важные вещи серьезно, служит им дурную службу. Под воздействием сиюминутного эмоционального порыва болтун попросту забывается и говорит то, что приходит ему на ум, не заботясь о статусе вашей тайны.

4. Друзья по несчастью

Речь идет не о человеке, имеющем схожую с вами проблему, а о той категории «друзей», которые всегда рады выслушать историю о вашем несчастье и поплакать вместе. Со стороны может показаться, что это как раз и есть признак дружеского участия. Однако мотивация такого «друга» заставляет в этом усомниться. Дело в том, что друг по факту и не страдает ни от своего, ни от вашего несчастья, а использует его для себя в качестве своеобразного психологического топлива. Ему на эмоциональном уровне выгодно создать неприятную ситуацию (в том числе и выболтав вам секрет), чтобы вам потом было о чем плакать и переживать, а он мог милосердно прийти на помощь.

Текст: Flytothesky.ru

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Личные секреты — это те вещи, раскрывать которые человек может только самым близким и доверенным людям. Каким же типам личность не стоит отдавать на сохранение...
 
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