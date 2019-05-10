Какие когнитивные ловушки препятствуют карьерному росту

Источник материала: Flytothesky

Вы всегда хотели жить лучше, зарабатывать больше, быть примером для окружающих, но что-то пошло не так? Карьера не задалась, финансы утекают сквозь пальцы, да и жизненные достижения меркнут на фоне побед окружающих? Самое время покопаться в своем сознании, чтобы найти когнитивные баги, которые тормозят вас на пути к успеху. Вполне возможно, мозг играет с вами злую шутку, и только в ваших силах изменить восприятие, переписав «программные настройки». Какие когнитивные ловушки препятствуют вашему личностному и карьерному росту?





Когнитивные ловушки, которые стоит избегать

• Эффект Даннинга-Крюгера

Это когнитивный парадокс, благодаря которому люди с недостаточной квалификацией в силу слабого интеллекта или низкой осознанности расценивают себя как способных сотрудников, тогда как действительно умные и компетентные, наоборот, занижают свой потенциал. Как итог, «дураки» не боятся пробовать свои силы в новых проектах и требовать достойной оплаты (хотя их действия не выдерживают никакой критики). Зато «умницы и красавицы» просиживают штаны, теряя хорошие предложения из-за страха не справиться. Вам все еще не хватает решимости? Значит, у вас неплохо развита самокритика . Осталось научиться не занижать свои способности.

• Влияние контекста

Вам не нравится ваша профессия, вы не довольны уровнем заработной платы, перспективами, но продолжаете топтаться на месте? Скорее всего, внутреннюю неудовлетворенность сглаживает окружающая обстановка, которая убаюкивает совесть и не дает решиться на глобальные перемены в жизни. Вы живете с родителями, которые во многом вас поддерживают, вам нравится ваш рабочий график, коллектив, уютное рабочее место. Пришло время определяться. Перевешивают ли плюсы минусы? Может, лучше отказаться от сегодняшнего комфорта ради завтрашних побед?





• Недооценка бездействия

Мозг человека так устроен, что замечает все, что тот делает ради цели. Но упускает из виду то, что тот не делает. Другими словами, он не берет во внимание нашу лень, часы простоя и бездействия. Поработали пару часов? Кажется, цель близко! Но проблема в том, что оставшиеся 22 часа в сутках он просто не учитывает, а зря. Лень негативно влияет на наше будущее. Она заставляет откладывать проблемы на потом, позволяя упускать возможности, терять навыки, расхолаживаться. А ведь важно не просто идти к цели, но делать шаги вовремя, регулярно и в нужном направлении.

• Наслоение прошлого опыта

Один раз попытались – ничего не получилось. Поработали с заказчиком – и вами воспользовались, после чего технично слились. Проблема в том, что вы абсолютизировали свой негативный опыт, позволив прошлому влиять на настоящее, став излишне осторожным и предвзятым. Но глупо судить о своих возможностях и талантах по одной неудачной попытке. Как и сравнивать двух совершенно разных людей, которые просто похожи внешне. Не упускайте возможностей, идя на поводу у своих страхов. Не будьте агрессивны по отношению к миру только потому, что однажды обожглись.





• Сила пропаганды

Когда с экранов телевизоров нам рассказывают о внушаемости человеческого мозга, о том, как все мы подвержены влиянию масс-медиа, – мы всегда думаем, что это работает на других, но не на нас. Это глупые люди верят сплетням, непроверенным фактам, ведутся на искусственно нагнетаемые эмоции, мы не такие! Проблема в том, что мы тоже внушаемы. Отказываясь признавать этот факт, отрицая свои слабости, мы даем окружающим карт-бланш. Теневые части нашего «я», которые мы не замечаем, впоследствии негативно влияют на нашу жизнь.

• Эффект потерянных вкладов

Есть ли смысл ставить точку в провальном проекте? Конечно. Только человек – такое существо, которому жаль потерянного времени, вложенных денег, нервов, ресурсов… И поэтому он, скорее, продолжит бесполезные действия, чем остановится и сменит пластинку. Ставки слишком высоки, нужно все отыграть! Плевать, что план оказался нежизнеспособным, а денег не вернуть. Мы продолжаем усугубить свое положение, надеясь на удачу. Увы, справедливости нет: либо пан, либо пропал. Важно вовремя увидеть, куда вы движетесь, и скорректировать это направление. А не нестись в пропасть только потому, что вам жаль потраченных усилий.





• Эффект недооценки текущих вложений

И последнее когнитивное искажение, которое лишает нас побед, – это неумение сопоставить действия сегодняшнего дня с успехами завтрашнего дня. Многие люди строят грандиозные планы, расписывают их почасово, но не понимают, что будущее уже наступило, и пора приступать к реализации проекта. Цель не прыгнет в руки сама, ради этого нужно трудиться. Не завтра, не с понедельника, а сейчас, откладывая в сторону сериалы и хотелки. Только так мы сможем изменить свою жизнь.

А какие когнитивные ловушки мешают вам на пути к вашим целям?

Читайте также:

Почему нельзя экономить свои ресурсы? О трудягах и бездельниках