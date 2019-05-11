ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Знаки зодиака: Как мужчины делают предложение руки и сердца?

12.05.2019 14:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Каждая женщина мечтает о предложении выйти замуж, но далеко не каждый мужчина готов непременно исполнять прихоти своей избранницы. И если одни решаются на предложение руки и сердца спустя недели знакомства, то другие оттягивают этот момент на долгие годы. Сам процесс предложения проходит у всех очень по-разному. Так кто же из 12 знаков способен организовать для любимой предложение ее мечты?

Знаки зодиака: Как мужчины делают предложение руки и сердца?

Овен

Обычно представители этого знака зодиака недолго вынашивают мысль о женитьбе. Если есть страсть и взаимное влечение, то Овен, не раздумывая, помчится в ювелирный за обручальным кольцом. Подкрепив кольцо шикарным букетом и красивой речью, Овен наденет любимой кольцо на палец и не отпустит ее руку до тех пор, пока не услышит от нее утвердительный ответ. Ведь другого ответа для него не существует.

Телец

А этот основательный парень решается на предложение руки и сердца лишь спустя долгие годы отношений. Для него важно пройти со своей избранницей и огонь, и воду, чтобы понять, что он не ошибся с выбором. Звать замуж свою любимую Телец будет красиво, заранее пригласив ее в ресторан с живой музыкой. Для него предложение – это очень ответственный шаг.

Близнецы

Не стоит удивляться, если обладатель этого знака зодиака сделает вам предложение неожиданно во время воскресного ужина или прислав вам сообщение в середине рабочего дня. Скорей всего, он совсем не планировал этого, а просто спонтанно решил, что уже пора. Главное долго не тянуть с ответом, чтобы жених не передумал. А он такой.

Рак

Этот глубокий и чуткий мужчина очень долго вынашивает мысль о женитьбе, прежде чем сделать предложение руки и сердца своей даме. Вполне возможно, что подтолкнуть его к этому решению могли его близкие или друзья, которые сами уже давно распрощались со своей свободой. Рак не любит пафоса и помпезности, поэтому делает предложение тихо и в семейном кругу.

Знаки зодиака: Как мужчины делают предложение руки и сердца?

Читайте также: Что предстоит пройти вашей семье? 7 чакр отношений

Лев

А этот артист малого и большого театра не готов скрывать от публики такое большое событие, как предложение. Чтобы вскружить голову своей женщине, он приложит все усилия к тому, чтобы этот день запомнился ей надолго. Вполне возможно, что он даже решится на прыжок с парашютом или на предложение в концертном зале. Лев хочет, чтобы весь мир знал о его красивом и важном событии.

Дева

Хорошо, если этот разборчивый мужчина вообще когда-нибудь решится на брачный союз с любимой женщиной. Так как обычно на поиски любимой он тратит чуть ли не пол своей жизни и почти столько же времени уходит на то, чтобы решиться связать с ней свою жизнь. Как правило, само предложение звучит от него в домашней обстановке, как будто невзначай. Дева не видит смысла в торжественности этого события и всегда говорит конкретно, чего и от кого он хочет.

Весы

В силу своей нерешительности мужчина знака Весы скорей всего сделает предложение любимой в разгар какого-нибудь праздника, когда оба будут находиться в состоянии легкого опьянения. Для него этот момент настолько волнительный, что он старается как можно скорее его пережить и приступить уже к самой подготовке к празднику.

Скорпион

Для мужчины Скорпиона, как и для Овна, важно услышать от своей избранницы твердое «да». Поэтому Скорпион постарается прислушаться к предпочтениям своей любимой. Если она любит внимание и цветы, то он организует для нее шикарное представление с букетом и громкими словами любви. Если же для девушки важно мнение ее родителей, то Скорпион соберет семейный ужин, в ходе которого озвучит свои намерения.

Знаки зодиака: Как мужчины делают предложение руки и сердца?

Читайте также: Стоит ли продолжать отношения? Задайте себе эти 5 вопросов

Стрелец

Мужчина знака Стрелец довольно-таки непредсказуем. Остается лишь догадываться, в какой форме от него поступит предложение. Он может обескуражить любимую ночным звонком с предложением жениться, а может увезти ее на отдых на острова и устроить ей там неожиданное предложение посреди пальм и бегающих вокруг обезьян.

Козерог

Если Козерог завязал отношения с женщиной, то он наверняка планирует на ней жениться. Но когда? Вопрос не из легких. Он может решиться и через месяц, если он уже состоялся в жизни, а может тянуть время, пока не убедится, что он самостоятельно потянет женитьбу и прочие отсюда вытекающие мелочи. Козерог – мужчина конкретный, так что запросто может поставить свою даму перед фактом, что сначала они повстречаются какое-то время, а затем он планирует узаконить отношения. Обычно Козероги делают предложение в классической форме – с кольцом и букетом роз.

Водолей

Чтобы Водолей позвал в жены любимую женщину, ей еще придется очень постараться. Свобода для него – самое важное в жизни. Чтобы он женился, должны быть ну очень веские причины. А если он все-таки решится на узаконивание отношений, то подготовится к этому мероприятию по полной программе.

Рыбы

Мужчины знака зодиака Рыбы, как правило, в душе настоящие романтики. Только решиться на осознанный шаг в виде предложения руки и сердца для них не всегда просто. Если у этого романтика в отношениях идиллия, то такое положение вещей его и так будет устраивать. А подтолкнуть его к женитьбе сможет лишь та женщина, для которой будет принципиально иметь штамп в паспорте. Для такой дамы он организует настоящий праздник и сделает все так красиво, как показывают в фильмах.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Почему современные мужчины не хотят жениться?

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждая женщина мечтает о предложении выйти замуж, но далеко не каждый мужчина готов непременно исполнять прихоти своей избранницы. И если одни решаются на...
 
Новости дня
Новости
 
Что о вас могут рассказать ваши музыкальные предпочтения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика