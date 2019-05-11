Знаки зодиака: Как мужчины делают предложение руки и сердца?

Источник материала: Flytothesky

Каждая женщина мечтает о предложении выйти замуж, но далеко не каждый мужчина готов непременно исполнять прихоти своей избранницы. И если одни решаются на предложение руки и сердца спустя недели знакомства, то другие оттягивают этот момент на долгие годы. Сам процесс предложения проходит у всех очень по-разному. Так кто же из 12 знаков способен организовать для любимой предложение ее мечты?





Овен

Обычно представители этого знака зодиака недолго вынашивают мысль о женитьбе. Если есть страсть и взаимное влечение, то Овен, не раздумывая, помчится в ювелирный за обручальным кольцом. Подкрепив кольцо шикарным букетом и красивой речью, Овен наденет любимой кольцо на палец и не отпустит ее руку до тех пор, пока не услышит от нее утвердительный ответ. Ведь другого ответа для него не существует.

Телец

А этот основательный парень решается на предложение руки и сердца лишь спустя долгие годы отношений. Для него важно пройти со своей избранницей и огонь, и воду, чтобы понять, что он не ошибся с выбором. Звать замуж свою любимую Телец будет красиво, заранее пригласив ее в ресторан с живой музыкой. Для него предложение – это очень ответственный шаг.

Близнецы

Не стоит удивляться, если обладатель этого знака зодиака сделает вам предложение неожиданно во время воскресного ужина или прислав вам сообщение в середине рабочего дня. Скорей всего, он совсем не планировал этого, а просто спонтанно решил, что уже пора. Главное долго не тянуть с ответом, чтобы жених не передумал. А он такой.

Рак

Этот глубокий и чуткий мужчина очень долго вынашивает мысль о женитьбе, прежде чем сделать предложение руки и сердца своей даме. Вполне возможно, что подтолкнуть его к этому решению могли его близкие или друзья, которые сами уже давно распрощались со своей свободой. Рак не любит пафоса и помпезности, поэтому делает предложение тихо и в семейном кругу.





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Лев

А этот артист малого и большого театра не готов скрывать от публики такое большое событие, как предложение. Чтобы вскружить голову своей женщине, он приложит все усилия к тому, чтобы этот день запомнился ей надолго. Вполне возможно, что он даже решится на прыжок с парашютом или на предложение в концертном зале. Лев хочет, чтобы весь мир знал о его красивом и важном событии.

Дева

Хорошо, если этот разборчивый мужчина вообще когда-нибудь решится на брачный союз с любимой женщиной. Так как обычно на поиски любимой он тратит чуть ли не пол своей жизни и почти столько же времени уходит на то, чтобы решиться связать с ней свою жизнь. Как правило, само предложение звучит от него в домашней обстановке, как будто невзначай. Дева не видит смысла в торжественности этого события и всегда говорит конкретно, чего и от кого он хочет.

Весы

В силу своей нерешительности мужчина знака Весы скорей всего сделает предложение любимой в разгар какого-нибудь праздника, когда оба будут находиться в состоянии легкого опьянения. Для него этот момент настолько волнительный, что он старается как можно скорее его пережить и приступить уже к самой подготовке к празднику.

Скорпион

Для мужчины Скорпиона, как и для Овна, важно услышать от своей избранницы твердое «да». Поэтому Скорпион постарается прислушаться к предпочтениям своей любимой. Если она любит внимание и цветы, то он организует для нее шикарное представление с букетом и громкими словами любви. Если же для девушки важно мнение ее родителей, то Скорпион соберет семейный ужин, в ходе которого озвучит свои намерения.





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Стрелец

Мужчина знака Стрелец довольно-таки непредсказуем. Остается лишь догадываться, в какой форме от него поступит предложение. Он может обескуражить любимую ночным звонком с предложением жениться, а может увезти ее на отдых на острова и устроить ей там неожиданное предложение посреди пальм и бегающих вокруг обезьян.

Козерог

Если Козерог завязал отношения с женщиной, то он наверняка планирует на ней жениться. Но когда? Вопрос не из легких. Он может решиться и через месяц, если он уже состоялся в жизни, а может тянуть время, пока не убедится, что он самостоятельно потянет женитьбу и прочие отсюда вытекающие мелочи. Козерог – мужчина конкретный, так что запросто может поставить свою даму перед фактом, что сначала они повстречаются какое-то время, а затем он планирует узаконить отношения. Обычно Козероги делают предложение в классической форме – с кольцом и букетом роз.

Водолей

Чтобы Водолей позвал в жены любимую женщину, ей еще придется очень постараться. Свобода для него – самое важное в жизни. Чтобы он женился, должны быть ну очень веские причины. А если он все-таки решится на узаконивание отношений, то подготовится к этому мероприятию по полной программе.

Рыбы

Мужчины знака зодиака Рыбы, как правило, в душе настоящие романтики. Только решиться на осознанный шаг в виде предложения руки и сердца для них не всегда просто. Если у этого романтика в отношениях идиллия, то такое положение вещей его и так будет устраивать. А подтолкнуть его к женитьбе сможет лишь та женщина, для которой будет принципиально иметь штамп в паспорте. Для такой дамы он организует настоящий праздник и сделает все так красиво, как показывают в фильмах.

Текст: Flytothesky.ru

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