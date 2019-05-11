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Что о вас могут рассказать ваши музыкальные предпочтения

12.05.2019 13:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Что о вас могут рассказать ваши музыкальные предпочтения

Давно известно, что характер человека очень сильно зависит от музыкальных жанров, которые он предпочитает. В этом нет ничего удивительного, ведь музыка взаимодействует с нашим сознанием и заставляет переживать определенные эмоции. А иногда даже напоминает некоторые моменты из прошлого. Как думаете, что ваши музыкальные предпочтения могут рассказать о личности, которую вы из себя представляете? Давайте выясним!

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