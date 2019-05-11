Какую пользу для здоровья дает холодный душ

Источник материала: Flytothesky

В чем польза закаливания? «Холодная вода – лучший проводник здоровья», — считали люди во все времена, поэтому ни парные с прелестными девами, ни баньки с медовым нектаром не удерживали их от желания купаться в родниковых водах или с головой нырять в морозные купели. Да, горячая вода всегда была роскошью, но не только это побуждало людей закаляться. Они чувствовали, как крепнет их тело и дух, как холод улучшает самочувствие и возрождает жажду к жизни, заставляя сердце биться чаще, а разум забыть о меланхолии. И это ли не показатель?





Как заставить себя встать под холодный душ в современном мире с его запредельным уровнем комфорта? Нужно развивать понимание, для чего вам это нужно, прикидывать все бонусы, которые вы получите для своего здоровья. Мы со своей стороны обещаем рассказать о пользе холодной воды как главном источнике красоты и молодости, который не требует денег, а только вашего мужества и энтузиазма.

Польза закаливания: 5 положительных эффектов

• Активизируется иммунитет

Ученые самых разных стран не раз проводили эксперименты, исследуя, как влияет обливание по утрам на организм человека? Уже по истечению месяца были получены первые положительные результаты. Участники эксперимента чувствовали себя лучше. У них налаживался аппетит , сон становился крепче и глубже, а в крови увеличилось количество Т-лимфоцитов. Почему? Холодная вода подстегивает иммунную систему. Организм становится более устойчивым к вирусам и инфекциям. Также улучшается кровообращение, поэтому отпускают головные боли, стабилизируется давление. И это показатель!

• Происходит стабильная потеря веса

Нет, не быстро. За месяц люди теряли всего пару килограммов, зато за год цифры набегали до 8-10 килограмм. Это при том, что испытуемые не меняли пищевых привычек и не особенно увлекались спортом. Почему закаливание оказывает такой эффект? Потому что телу нужно согреться, и оно начинает активно сжигать жировые запасы для выработки тепла. Кроме того, в 5 раз ускоряется метаболизм , что тоже делает свое дело. Включается симпатическая нервная система (которую наше тело задействует во время стрессов или активных физических нагрузок). Пища быстрее преобразовывается в энергию, не откладываясь в жиры.





• Гармонизируется настроение, повышается внимательность

Небольшой стресс во время обливания оказывает положительный эффект на психику человека. Тело приходит в тонус, проходит вялость, апатия и даже депрессия . При регулярном закаливании холодной водой рецепторы кожи посылают активные сигналы в разные центры нервной системы, так происходит ее «перезагрузка». Если какие-то гормоны не выделялись – они начинают это делать. Если какие-то системы в теле работали неправильно — их деятельность корректируется. Кроме того, в кровь выделяются эндорфины и адреналин, которые помогают взбодриться, сконцентрироваться на предстоящих делах и начать день на позитиве.

• Омолаживается тело, укрепляются волосы

Если вы устали от растяжек и прыщей на коже, если никакие методы не помогают бороться с морщинами на лице, самое верное решение – начать принимать холодный душ. Горячая вода слишком сильно открывает поры, травмирует кровеносные сосудики и высушивает тело. Тогда как холодная вода отлично расслабляет мышцы, запускает систему кровообращения и сужает поры, препятствуя потере клетками влаги и полезных микроэлементов. Не просто так спортсмены принимают ледяные ванны. А парикмахеры при мытье головы ополаскивают волосы прохладной водой. Это делает их более крепкими, блестящими и шелковистыми.

• Повышается стрессоустойчивость организма

Каждое обливание – это маленький стресс для тела. В результате этого ускоряется дыхание (а вместе с ним увеличивается потребление кислорода). Сокращаются мышцы, учащается пульс, активизируется работа надпочечников. Так тренируется сердечная мышца, прокачивается объем легких. Клетки тела напитываются кислородом. Работа организма активизируется, что улучшает общее самочувствие, делая человека неуязвимым перед лицом ежедневных проблем и стрессов.

Польза закаливания очевидна. Но, разумеется, любой инструмент нужно использовать с умом! Обливание холодной водой не рекомендовано для людей со слабым иммунитетом, болезнями сердца, ОРВИ, гипертоникам. В этом случае нужно быть осторожными, начинать с малых доз, а лучше – изучить методику контрастного душа, которая не менее эффективна. Помните, пара минут с утра – это такая малость, которую вы можете подарить своему телу. Не ленитесь заботиться о своем здоровье уже сейчас, и оно обязательно ответит вам взаимностью.

Текст: Flytothesky.ru

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