10 навыков, которые вы выработаете, начав бегать

Источник материала: Flytothesky

Пользу умеренных занятий спортом едва ли будет оспаривать хотя бы один цивилизованный человек. Более того, современные реалии таковы, что образу подтянутого, регулярно занимающегося физическими упражнениями человека просто необходимо соответствовать, если вы хотите достичь сколько-нибудь впечатляющих успехов в карьере и жизни. И тому есть вполне рациональное объяснение: человеческое тело создано для движения. И самым естественным, простым и не требующим значительных затрат и экипировки видом физической активности является бег. Начав бегать, вы получите множество не только физических «бонусов». Польза бега будет заметна и на психологическом уровне.





1. Вы станете менее раздражительны

Дело все в том, как бег влияет на нашу нервную систему. В процессе ритмичного движения наша психика успокаивается, и проблемы, которые казались трудноразрешимыми в тот момент, когда мы находились внутри ситуации, начинают восприниматься как бы со стороны. Такой медитативный эффект при регулярных пробежках выработает у вас более спокойное отношение к жизненным трудностям .

2. Вы будете выносливее

Люди, которые мало двигаются, постепенно теряют функциональные качества всех своих органов и систем. Нет, конечно, ничего критичного им напрямую не грозит, а вот одышка от подъема по лестнице на пятый этаж — вполне. Умеренный бег отлично тренирует дыхательную, иммунную и сердечно-сосудистую системы. А также вы постепенно адаптируетесь к регулярным нагрузкам и будете гораздо легче переносить любые форс-мажорные жизненные и физические обстоятельства.

3. Вы научитесь общаться с самим собой

Работа, семья, друзья… Мы окружены другими людьми постоянно. Зачастую у человека в прямом смысле нет возможности побыть наедине с самим собой. Причем, если такие обстоятельства затягиваются, человек и вовсе рискует разучиться быть одному. А это необходимо для восстановления душевного равновесия . Пробежка поможет научиться слушать тишину и себя в ней.





4. Вам станет легче усваивать информацию

Медицинские исследования мозга людей, регулярно практиковавших бег, показывают, в чем заключается польза бега. Ведь во время движения происходит активное размножение и рост клеток мозга, отвечающих за когнитивные способности и память.

5. Вы научитесь самодисциплине

Введение в регулярную практику пробежек неизбежно потребует пересмотра режима дня и постоянного его контролирования. Ведь бег тоже требует специально отведенного времени. Поэтому, если у вас проблемы с дисциплиной, это будет очень полезным занятием, вырабатывающим в числе прочего и волевые качества.

6. Ваша целеустремленность станет более выраженной

Бег — это всегда движение вперед. Причем на физическом уровне. Введя его в практическое регулярное занятие, вы на уровне тела начнете испытывать потребность двигаться вперед, не останавливаться, а существующие препятствия преодолевать. А вот учитывая, насколько тесно наша физиология связана с психологией, не стоит удивляться, что и в моральном плане вы станете напористее и непоколебимее в достижении поставленных целей.





7. Вы почувствуете прилив сил во всех смыслах

Разумеется, речь идет не о фанатичных тренировках на пределе своих возможностей. И будет целесообразно, прежде чем бегать всерьез и на постоянной основе, проконсультироваться с врачом. Но силовые показатели у людей, занимающихся бегом, по сравнению с теми, кто пренебрегает физической активностью, значительно выше.

8. Ваша самооценка поднимется

И не в последнюю очередь это касается физического аспекта, ведь польза бега станет заметна невооруженным глазом. Итак, бег сжигает калории и способствует формированию здорового красивого тела. А красота не может не поднимать нас в собственных глазах.

9. Вы станете лучше справляться с жизненными неурядицами

Когда вы только начинаете бегать, вы ощущаете, что делаете это на преодоление. Если вам удастся пройти критическую точку и не бросить, это выработает в вашем характере то самое чувство «я могу», которое всегда придет на помощь в сложной ситуации.





10. Повысится ваша работоспособность

Если вы бегаете для здоровья и удовольствия, а не изнуряете себя непосильной нагрузкой, будьте уверены, что ваша продуктивность после пары месяцев занятия бегом повысится, независимо от того, в какой отрасли вы работаете. Как, впрочем, и состояние бодрости станет для вас привычным.

Текст: Flytothesky.ru

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